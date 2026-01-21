ชุดน้ำชายามบ่ายสตรอว์เบอร์รี "อะมะโอ" ต้อนรับฤดูกาลแห่งความสดใส ที่ อินเตอร์คอนติเนนตัล เชียงใหม่ แม่ปิง

อินเตอร์คอนติเนนตัล เชียงใหม่ แม่ปิง ต้อนรับฤดูกาลแห่งความสดใส ด้วยชุดน้ำชายามบ่ายสตรอว์เบอร์รี ‘อะมะโอ’ ราชาแห่งสตรอว์เบอร์รีจากญี่ปุ่น
โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล เชียงใหม่ แม่ปิง พิถีพิถันในการคัดสรรวัตถุดิบออร์แกนิกและวัตถุดิบคุณภาพอย่างใส่ใจ พร้อมนำเสนอชุดน้ำชายามบ่ายในธีมสตรอว์เบอร์รี ‘อะมะโอ’ ที่ถ่ายทอดรสชาติและเอกลักษณ์อย่างลงตัว ให้บริการตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569 สำหรับชุดน้ำชายามบ่ายเซ็ตนี้ เชฟรังสรรค์โดยใช้สตรอว์เบอร์รีพันธุ์ ‘ฮากาตะ อะมะโอ’ ซึ่งได้รับการขนานนามว่าเป็นราชาแห่งสตรอว์เบอร์รี โดดเด่นด้วยรสชาติหวานละมุน และขนาดผลใหญ่สวยงาม
สตรอว์เบอร์รีอะมะโอคัดสรรมาจาก สวนอุรุ ฟาร์ม เมืองคุรุเมะ จังหวัดฟุกุโอกะ สวนชื่อดังที่ดูแลการเพาะปลูกอย่างพิถีพิถัน ตามแนวทางการเพาะปลูกพิเศษของญี่ปุ่น โดยสตรอว์เบอร์รีทุกผลผ่านการตรวจสอบคุณภาพอย่างละเอียด และได้รับเครื่องหมายรับรองคุณภาพชั้นเลิศ ซึ่งมีเพียง 2% ของผู้ปลูกในพื้นที่เท่านั้น พร้อมสะท้อนแนวคิดการทำเกษตรอย่างใส่ใจและการสนับสนุนบทบาทของสตรีในภาคการเกษตรไปพร้อมกันด้วย
สำหรับชุดน้ำชายามบ่ายในธีมสตรอว์เบอร์รี ‘อะมะโอ’ นำเสนอหลากหลายเมนูทั้งคาวและหวาน เช่น Strawberry Burrata Crostini ขนมปังกรอสตีนี เสิร์ฟพร้อมชีสบูราต้าและสตรอว์เบอร์รี ท็อปด้วยบัลซามิก, Smoked Salmon Strawberry Roulade แซลมอนรมควัน สอดไส้ครีมชีสสตรอว์เบอร์รี, Strawberry-Glazed Duck Bao Bun เปาบันไส้ขาเป็ดตุ๋น ราดด้วยซอสฮอยซินสตรอว์เบอร์รี สไตล์จีน
ต่อด้วยเมนูของหวาน ที่รวมถึงขนมโฮมเมดชวนลิ้มลอง เช่น Strawberry Rose ขนมบิสกิตอามาเร็ตโต เสิร์ฟพร้อมซอสสตรอว์เบอร์รีและมูสกุหลาบ, Strawberry Pistachio Short Cake ชอร์ตเค้กสตรอว์เบอร์รีพิสตาชิโอ เสิร์ฟคู่คุกกี้เนยสไตล์ฝรั่งเศสและสตรอว์เบอร์รีสด, และ Strawberry Lemonade Tart ทาร์ตสตรอว์เบอร์รี ผสานรสเลมอนและครีมน้ำผึ้ง ปิดท้ายด้วย Strawberry and Madagascar Vanilla Scones สโคนสตรอว์เบอร์รีและวานิลลามาดากัสการ์ เสิร์ฟพร้อมแยมสตรอว์เบอร์รีโฮมเมดจากผลไม้ท้องถิ่น
ทุกท่านสามารถเพลิดเพลินกับประสบการณ์การจิบน้ำชายามบ่ายที่ คำ ล็อบบี้ เลานจ์ ในบรรยากาศหรูหรา ซึ่งผสานเสน่ห์ของเรื่องราวอันทรงคุณค่าของโรงแรมเข้ากับความร่วมสมัยได้อย่างลงตัว พร้อมสะท้อนความใส่ใจในคุณภาพ ความยั่งยืน และการรังสรรค์อย่างพิถีพิถันในทุกรายละเอียด
ชุดน้ำชายามบ่ายในธีมสตรอว์เบอร์รี “อะมะโอ” พร้อมให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 14.00 น. ถึง 17.30 น. ในราคา 1,050 บาทสุทธิต่อท่าน รวมเครื่องดื่มโปรเซ็กโก 1 แก้ว พร้อมชา หรือกาแฟ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสำรองที่นั่ง โทร. 0-5209-0998 หรืออีเมล dining.icchiangmai@ihg.com
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ อินเตอร์คอนติเนนตัล เชียงใหม่ แม่ปิง โฮเทล สามารถเยี่ยมชมได้ที่: https://chiangmai.intercontinental.com/en
และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับชุดน้ำชายามบ่ายในธีมสตรอว์เบอร์รี “อะมะโอ” ได้ที่นี่ https://chiangmai.intercontinental.com/en/offers/strawberry-afternoon-tea
