ตะครุบผัวเมีย ยกเค้าบ้าน "หม่อม" ฉกพระพุทธรูปศิลปะสมัยอู่ทอง-ถ้วยชุดน้ำชาจักรี มูลค่า 2.3 ล้าน

MGR Online-สืบทองหล่อ ตามรวบสองผัวเมีย ย่องเบาบ้าน "หม่อม" กวาดทรัพย์สิน ทั้งพระพุทธรูปศิลปะสมัยอู่ทอง-สุโขทัย-เชียงแสน เครื่องถ้วยชุดน้ำชาจักรี พระเครื่อง เงินสด รวม 2.3 ล้าน เสร็จไปก่อเหตุที่ จ.ชัยภูมิ ได้พระเครื่อง 54 องค์ งาช้าง 1 คู่ และอื่นๆ อีกเพียบ สุดท้ายจนมุมที่ราชบุรี
วันนี้ (5 พ.ย.) พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น.สั่งการ พล.ต.ต.วิทวัฒน์ ชินคํา ผบก.น.5 พ.ต.อ.รัฐนนท์ เอกฐิติกุลพัทธ์ ผกก.สน.ทองหล่อ พ.ต.ท.อัครพล ธนธรรม รอง ผกก.สส.ทองหล่อ พ.ต.ท.อรรถวุฒิ นิลแสง สว.สส.สน.ทองหล่อ ร.ต.ท.มงคล อึ้งทรงธรรม รอง สว.สส.ทองหล่อ และฝ่ายสืบสวน สน.ทองหล่อ จับกุม นายยุทธนา (สงวนนามสกุล) อายุ 29 ปี และ น.ส.จันทิมา (สงวนนามสกุล) อายุ 25 ปี สองสามีภรรยา พร้อมของกลาง เหรียญพระเครื่อง 54 องค์, ตะกรุด 2 อัน, ปลัดขิก 5 อัน, แหวนพระ 3 วง, แว่นส่องพระ 1 อัน, เงินพดด้วง 1 ถุง, เข็มกลัดคล้องกระดิ่ง 2 อัน, เครื่องเงิน 2 อัน, นาฬิกา 2 เรือน และงาช้างเทียม (เรซิ่น) 1 คู่ ได้ที่บริเวณริมถนนสาธารณะ หมู่ที่ 7 ต.เข้าแร้ง อ.เมือง จ.ราชบุรี
สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 4 ต.ค. เวลา 14.30 น. ผู้เสียหายคำนำหน้า "หม่อม" (สงวนชื่อ-นามสกุล) เข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวน สน.ทองหล่อ ถูกคนร้ายเข้ามาลักทรัพย์ภายในบ้านพัก ในพื้นที่กรุงเทพฯ โดยมีทรัพย์สินสูญหาย ได้แก่ พระพุทธรูปทองเหลือง ปางมารวิชัย ศิลปะสมัยอู่ทอง 2 องค์, พระพุทธรูปทองเหลือง ปางมารวิชัย ศิลปะสมัยสุโขทัย 2 องค์, พระพุทธรูปทองเหลือง ปางมารวิชัย ศิลปะสมัยเชียงแสน 2 องค์ พระพุทธรูปเนื้อสำริด ปางมารวิชัย 1 องค์, พระสยามเทวาธิราช รูปยืน 1 องค์, ตุ๊กตากระเบื้องเซรามิก 3 ชิ้น วัตถุมงคลและพระเครื่อง 1 ชุด ชุดเครื่องถ้วยชุดน้ำชาจักรี 1 ชุด, ชุดกระเบื้องเครื่องถ้วยชามจีน 1 ชุด และเงิดสด 300,000 บาท มูลค่ารวม 2,330,000 บาท
จากการสืบสวนทราบว่า เมื่อวันที่ 19 ก.ย.ที่ผ่านมา น.ส.จันทิมา เข้ามาสังเกตการณ์ที่บริเวณบ้านหม่อม ต่อมาวันที่ 20, 21 และ 23 ก.ย. นายยุทธนา เข้าไปก่อเหตุลักทรัพย์ ส่วน น.ส.จันทิมา ทำหน้าที่ดูต้นทาง ก่อเหตุเสร็จได้โดยสารรถแท็กซี่ไปทางถนนสุขุมวิท ทราบด้วยว่ามีผู้เกี่ยวข้องอีก 1 ราย ทราบชื่อ นายวรินทร (สงวนนามสกุล) อายุ 35 ปี คนขับรถรับจ้างแอปพลิเคชั่นโบล์ท โดยเมื่อวันที่ 20 ก.ย. นายยุทธนา และ น.ส.จันทิมา ได้ว่าจ้าง นายวรินทร เป็นจำนวน 10,000 บาท ขับรถยนต์ ยี่ห้อฮอนด้า รุ่นแอ็คคอร์ด สีดำ ทะเบียน 4กฐ 575 กรุงเทพฯ ไปส่งที่บ้านใน จ.ราชบุรี
ต่อมาวันที่ 21 ก.ย. นายวรินทร พาทั้งสองกลับมาก่อเหตุอีกครั้ง โดยใช้ชื่อตัวเองเปิดโรงแรมย่านสุขุมวิท 30 เพื่อให้ทั้งสองนำทรัพย์สินที่ลักมาไปเก็บไว้ จากนั้น นายวรินทร นำทรัพย์สินไปขายที่ร้านรับซื้อของเก่าย่านมีนบุรี ได้เงิน 32,000 บาท และนำทองคำ 3 แท่ง แท่งละ 2 บาท (ไม่ใช่ของกลางคดี สน.ทองหล่อ) ไปขายที่ร้านทองย่านมีนบุรี ได้เงิน 330,600 บาท ก่อนกดเงินสดให้ นายยุทธนา จำนวน 240,000 บาท ต่อมาวันที่ 20 ต.ค. ตำรวจ บก.ป.สามารถจับกุมตัว นายยุทธนา ข้อหา "ร่วมกันลักทรัพย์ในเคหสถานเวลากลางคืนโดยทำอันตรายสิ่งกีดกั้นสำหรับคุ้มครองบุคคล หรือทรัพย์ หรือโดยผ่านสิ่งเช่นว่านั้นเข้าไปด้วยประการใดๆ"
หลังก่อเหตุในพื้นที่ สน.ทองหล่อ นายยุทธนา และ น.ส.จันทิมา ได้ไปก่อเหตุลักทรัพย์ในพื้นที่ ภ.จว.ชัยภูมิ ได้ทรัพย์สิน เหรียญพระเครื่อง 54 องค์, ตะกรุด 2 อัน, ปลัดขิก 5 อัน, แหวนพระ 3 วง, แว่นส่องพระ 1 อัน, เงินพดด้วง 1 ถุง, เข็มกลัดคล้องกระดิ่ง 2 อัน, เครื่องเงิน 2 อัน, นาฬิกา 2 เรือน และงาช้างเทียม (เรซิ่น) 1 คู่ จนกระทั่งล่าสุด ฝ่ายสืบสวน สน.ทองหล่อ จับกุม นายยุทธนา และ น.ส.จันทิมา ได้ที่บริเวณริมถนนสาธารณะ หมู่ 7 ต.เข้าแร้ง อ.เมือง จ.ราชบุรี ขณะนี้ตำรวจสามารถติดตามทรัพย์สินคืนจากร้านรับซื้อของเก่าได้ 31 ชิ้น อยู่ระหว่างติดตามส่วนที่เหลือ รวมถึงออกหมายเรียกเจ้าของร้านรับซื้อของเก่า และผู้จัดการร้านทองเข้าให้การ
เบื้องต้นแจ้งข้อหา นายยุทธนา และ น.ส.จันทิมา "ร่วมกันลักทรัพย์ในเคหสถานเวลากลางคืนโดยทำอันตรายสิ่งกีดกั้นสำหรับคุ้มครองบุคคล หรือทรัพย์ หรือโดยผ่านสิ่งเช่นว่านั้นเข้าไปด้วยประการใดๆ" ก่อนนำตัวพร้อมของกลาง ส่งพนักงานสอบสวน สน.ทองหล่อ เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป.