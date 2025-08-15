สัมผัสรสชาติของผลไม้ตระกูลซิตรัสกับชุดน้ำชายามบ่าย

โรงแรม พาร์ค ไฮแอท กรุงเทพฯ เสนอชุดน้ำชายามบ่าย “The Essence of Citrus” ที่รวบรวมรสชาติอันโดดเด่นและสดชื่นของผลไม้ตระกูลซิตรัสจากทั่วเอเชียและทั่วโลก ชุดน้ำชายามบ่ายเซ็ตนี้รังสรรค์ขึ้นอย่างประณีตโดยหัวหน้าเชฟขนมหวาน ฟาบริซิโอ ซาราเต (Fabrizio Zarate) โดยถ่ายทอดแรงบันดาลใจจากสูตรขนมหวานของครอบครัว ผสมผสานกับวัตถุดิบและรสชาติของผลไม้ซิตรัสจากหลากหลายวัฒนธรรมทั่วโลก ถ่ายทอดออกมาในรูปแบบขนมหวานร่วมสมัย ไม่ว่าจะเป็นครีม Namelaka เนื้อเนียน ไปจนถึงอกเป็ดรมควันกลิ่นซิตรัส พร้อมเสิร์ฟการรังสรรค์ผลไม้ตระกูลซิตรัสนานาวิธี เริ่มเสิร์ฟด้วย Citrus Welcome Drink ซึ่งเป็นเครื่องดื่มเรียกน้ำย่อยก่อนการจิบชายามบ่าย ที่ได้แรงบันดาลใจจากสูตรดั้งเดิมของครอบครัวเชฟ
ของหวานจะเริ่มต้นด้วย Yuzu Namelaka ซึ่งประกอบด้วยยูซุสีสันสดใสจากญี่ปุ่น จับคู่กับส้มโอไทย และเมอแรงก์อิตาเลียน ต่อด้วย Pink Grapefruit ที่ได้แรงบันดาลใจจากประเทศเวียดนาม ผสมผสานเกรปฟรุตสีชมพูรสเปรี้ยวเข้ากับพริกไทยทิมุต และบิสกิตน้ำมันมะกอก ส่วน Sudachi จะนำ Sudachi confit และ Citrus ganache จากเกาหลีใต้มาผสมผสานกับดาคัวส์เฮเซลนัทได้อย่างกลมกล่อม ปิดท้ายด้วย The Kalamansi Basque Cheesecake บาสก์ชีสเค้กสไตล์ฟิลิปปินส์ รสเปรี้ยวหวานกลมกล่อม พร้อมกับคาราเมล เมนู Sharing อย่าง Citrus Pavlova ก็โดดเด่นไม่แพ้กัน โดยเชฟฟาบริซิโอ ได้นำความรู้ด้านขนมหวานจากทั่วโลกมาผสมผสาน ด้วยการผสาน มะกรูด มะนาวตาฮิติ และสูตรต้นตำรับ Pavlova จากประเทศออสเตรเลีย
ในส่วนของเมนูอาหารคาว ประกอบด้วย อกเป็ดรมควัน เสิร์ฟคู่เจลส้มจีนและส้มแมนดาริน, หอยเชลล์ฮอกไกโด พร้อมเจลมะพร้าวสมุนไพร และมะนาวออสเตรเลีย, ซูกินี กับเกรปฟรุตคาราเมล และเฟต้าชีส และฟัวกราส์เทอรีน เสิร์ฟคู่แยมยูซุและราสป์เบอร์รี รสชาติตัดกันอย่างลงตัว
นอกจากนี้ยังมี Tea Cake Trolley ที่อัดแน่นไปด้วยความหวานละมุนในสไตล์ตะวันตก เช่น Persian Lime Bonbon, Earl Grey Brioche, Matcha Tea Madeleines และ Vanilla And Pecan Financier เสิร์ฟคู่ชาหรือกาแฟที่ชงอย่างพิถีพิถัน
ชุดน้ำชายามบ่าย The Essence Of Citrus โดยเชฟ ฟาบริซิโอ ซาราเต นี้ให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 13:00 – 17:00 น. ณ Living Room ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2568 ราคา 3,000++ บาท สำหรับ 2 ท่าน
พิเศษ! ตั้งแต่วันนี้ถึง 14 กันยายน 2568
รับส่วนลด 20% สำหรับเมนู À La Carte ชุดน้ำชายามบ่าย และเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ Living Room
สำรองที่นั่งหรือสอบถามเพิ่มเติม โทร. +66 (0) 2 012 1234 หรืออีเมล Bkkph.Fb.Reservations@Hyatt.Com