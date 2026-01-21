ลิ้มรสเสน่ห์อาหารอิตาเลียน เมนูสุดพิเศษ ที่ ห้องอาหาร โซแคล

ห้องอาหาร โซแคล (SoCal) ห้องอาหารที่มีบรรยากาศสบาย ๆ ให้บริการอาหารสไตล์เมดิเตอร์เรเนียน ตั้งอยู่ชั้น G โรงแรม อินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ (InterContinental Bangkok) แนะนำโปรโมชั่นใหม่สำหรับคนที่ชื่นชอบรสชาติอาหารอิตาเลี่ยนให้บริการเป็นอาหารพิเศษประจำสัปดาห์ตลอดเดือนมกราคม ถึง มีนาคม 2569
โปรโมชั่นอาหารอิตาเลี่ยน เริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2569 โดยแต่ละสัปดาห์จะมีอาหารอิตาเลี่ยนจานพิเศษให้บริการ ไม่ว่าจะเป็น พาสต้า ริซอตโต หรือ ญ็อกกี้ และเชฟจะนำอาหารจานพิเศษที่ได้รับความนิยมมากที่สุดกลับมาให้บริการซ้ำในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนมีนาคม
อาหารอิตาเลี่ยนจานพิเศษ ได้แก่ ริซอตโต มิลาเนเซ่ คือเมนูริซอตโตสีเหลืองทองที่เป็นเอกลักษณ์ เสิร์ฟคู่กับเนื้อตุ๋นติดไขกระดูกวัวโรยด้วยเกรโมลาตาซึ่งเป็นเครื่องเทศสไตล์อิตาเลี่ยนเพื่อเพิ่มความหอมสดชื่น (Risotto Milanese with braised beef, bone marrow and gremolata) เส้นตากลิโอลินี่โฮมเมดผัดกับซอสเป็ดตุ๋นต้นตำรับจากเวนิส (Homemade duck egg tagliolini with Venetian duck ragout) ราวิโอลีไส้มันฝรั่งและชีสสคามอร์ซ่าผัดกับซอสมะเขือเทศเข้มข้น (Ravioli filled with potato and smoked scamorza cheese) และ เมซซี่ ปาเชรี คาโบนารา เป็นพาสต้าที่มีลักษณะเป็นท่อนสั้น ๆ ทรงท่อกว้างผัดกับแก้มหมูรมควัน ไข่แดง และชีสเพโคริโน่ (Mezze paccheri carbonara with guanciale, pecorino and black pepper)
ส่วนผู้ที่ชื่นชอบอาหารทะเลต้องแวะมาลิ้มลอง สปาเกตตีอาราเบียตตา ซึ่งเป็นสปาเกตตีเส้นดำผัดกับหอยแมลงภู่ในซอสมะเขือเทศและพริกแห้ง (Spaghetti Arrabiata with sautéed black mussels and spicy tomato sauce) ริซอตโต เปสกาโตเร ที่เลือกใช้ข้าวสายพันธุ์อาโบริโอเสิร์ฟพร้อมกับหอยแมลงภู่ ปลาหมึก และเนื้อปู (Risotto Pescatore with black mussels, squid and crab meat) ญ็อกกี้โฮมเมดจากมันฝรั่งผัดกับอาหารทะเล มะเขือเทศเชอร์รี และใบโหระพา (Gnocchi with assorted seafood, cherry tomatoes and basil)
มาลิ้มลองอาหารอิตาเลี่ยนจานพิเศษ รสชาติต้นตำรับแบบดั้งเดิมที่คุณยายชาวอิตาลียังต้องยกนิ้วให้ ได้ที่ห้องอาหาร โซแคล ตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม ถึง 29 มีนาคม 2569 ตั้งแต่เวลา 11.30 - 24.00 น. ราคาจานละ 330 บาท++
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสำรองที่นั่งล่วงหน้า โทร. 0-2656-0444 อีเมล dining.bkkhb@ihg.com หรือ เว็บไซต์ InterContinental.com/Bangkok
