"Social Brunch" มื้อสายวันหยุดสไตล์เมดิเตอร์เรเนียน ทุกเสาร์แรกของเดือน ณ ดิ อัลเลียม แบงค็อก

ดิ อัลเลียม แบงค็อก เปิดตัว Social Brunch มื้อสายเพื่อการสังสรรค์ในบรรยากาศสไตล์เมดิเตอร์เรเนียน ทุกวันเสาร์แรกของเดือน พร้อมเมนูอะลาคาร์ทไม่อั้นและเครื่องดื่มแบบฟรีโฟลว์
ดิ อัลเลียม แบงค็อก (The Allium Bangkok) ชวนทุกท่านใช้วันหยุดสุดสัปดาห์อย่างสดใสและมีชีวิตชีวากับ Social Brunch มื้อสายในคอนเซ็ปต์ใหม่ล่าสุด ที่เติมสีสันให้การรับประทานอาหารและการใช้เวลาร่วมกัน ผ่านเมนูอาหารในสไตล์เมดิเตอร์เรเนียนแบบรับประทานได้ไม่อั้น โดยอาหารเสิร์ฟในรูปแบบอะลาคาร์ท ควบคู่กับเครื่องดื่มฟรีโฟลว์ พร้อมเพลิดเพลินไปกับดนตรีสนุกๆ จากดีเจประจำร้าน ท่ามกลางบรรยากาศผ่อนคลายและเป็นกันเอง โดยจะจัดทุกวันเสาร์แรกของเดือน ระหว่างเวลา 12.00 – 15.00 น. และเป็นมื้อสายเฉพาะสำหรับผู้ใหญ่ จึงเปิดโอกาสให้ทุกคนได้ผ่อนคลาย สนุกสนาน และใช้เวลาคุณภาพร่วมกันอย่างเต็มที่
นอกจากเชฟเคลมองต์ เฮอร์นานเดส (Clément Hernandez) จะนำเสนอเมนูที่สะท้อนวิสัยทัศน์การทำอาหารที่ประณีตแต่แฝงด้วยความสนุกสนาน จากพื้นฐานการฝึกฝนอาหารฝรั่งเศสแบบคลาสสิกและรากเหง้าเมดิเตอร์เรเนียนแล้ว เชฟและทีมยังสร้างบรรยากาศผ่อนคลายและเป็นกันเองด้วยเสิร์ฟอาหารสดใหม่จากครัวเปิดตรงถึงโต๊ะ พูดคุยแนะนำ หรือโชว์การทำอาหารด้วยไฟที่ข้างโต๊ะ ซึ่งจะช่วยเพิ่มอรรถรสและความมีชีวิตชีวาให้กับมื้อสายนี้
เมนูของ Social Brunch ได้แรงบันดาลใจจากครัวทางชายฝั่งของสเปน ฝรั่งเศสตอนใต้ อิตาลี และกรีซ เน้นความเรียบง่ายที่ผสานรสชาติอันเข้มข้น โดยออกแบบมาเพื่อรับประทานร่วมกันบนโต๊ะอาหาร อาทิ สตูว์ปลาหมึกกับไส้กรอกโชริโซ แก้มวัวตุ๋น หมูสามชั้นกงฟี ไหล่แกะตุ๋น ปลากะพงแดงย่างเตาถ่านเสิร์ฟพร้อมราตาตุย กุ้งลายเสือย่าง และมีไฮไลท์อย่าง ซีฟู้ดปาเอญ่าไซซ์ใหญ่ ที่รวมกุ้ง ปลาเก๋า ปลาหมึก เสิร์ฟพร้อมซอสไอโอลี
สำหรับเครื่องดื่ม ทุกท่านสามารถเพลิดเพลินกับเครื่องดื่มนานาชนิดแบบฟรีโฟลว์ ทั้งไวน์ ค็อกเทล เบียร์ สปิริต และเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ค็อกเทลซิกเนเจอร์โดดเด่นด้วยส่วนผสมจากสมุนไพรสด ผลไม้ตระกูลซิตรัส และพืชพรรณเมดิเตอร์เรเนียน ขณะที่ไวน์คัดสรรจากผู้ผลิตออร์แกนิกและไบโอไดนามิกจากทั่วภูมิภาคเมดิเตอร์เรเนียน
Social Brunch ให้บริการในรูปแบบบุฟเฟต์อะลาคาร์ท พร้อมเครื่องดื่มแบบไม่อั้น โดยมีให้เลือก 2 ราคา ได้แก่ ราคา 2,500 บาท++ต่อท่าน รวมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของห้องอาหาร และราคา 4,500 บาท++ต่อท่าน รวมเครื่องดื่มระดับพรีเมียมทั้งแชมเปญและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบไม่อั้นเช่นเดียวกัน
สมาชิกแมริออท บอนวอย และสมาชิกคลับ แมริออท รับส่วนลด 10 เปอร์เซ็นต์ สำหรับพนักงานในเครือแมริออท รับส่วนลด 30% สำรองที่นั่งได้ที่ https://sevn.ly/xu5RMscV โทร. 0-2650-8800 หรืออีเมล fb.theathenee@luxurycollection.com
ดิ อัลเลียม แบงค็อก ตั้งอยู่ที่ ชั้น 3 ของโรงแรมดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล
#########################################
สามารถส่งข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว-อาหารมาได้ที่ อีเมล์ travel_astvmgr@hotmail.com หรือ ชมคลิปต่าง ๆ ได้ที่ Youtube :Travel MGR และ Instagram : @travelfoodonline และ TikTok : @travelfoodonline