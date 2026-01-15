ชุดน้ำชายามบ่ายธีม "สตรอว์เบอร์รีและมะม่วง" ที่ โรงแรม เดอะ เวสทิน แกรนด์ สุขุมวิท

โรงแรม เดอะ เวสทิน แกรนด์ สุขุมวิท ต้อนรับปี 2569 ด้วยชุดน้ำชายามบ่ายในธีม สตรอว์เบอร์รีและมะม่วง ผ่อนคลายไปกับช่วงเวลาอันแสนรื่นรมย์ยามบ่าย ตั้งแต่วันนี้ - 31 มี.ค.69
ต้อนรับปี 2569 ด้วยประสบการณ์อาฟเตอร์นูนทีในธีม สตรอว์เบอร์รีและมะม่วง ณ เซสท์ บาร์ แอนด์ เทอเรส ที่จะทำให้คุณผ่อนคลายไปกับช่วงเวลาอันแสนรื่นรมย์ยามบ่าย พร้อมจิบชาร้อนๆหรือกาแฟหอมกรุ่น เคล้าความสดชื่นของขนมรสผลไม้สีสันสดใส ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 มีนาคม 2569
รังสรรค์อย่างพิถีพิถันโดยหัวหน้าเชฟขนมหวานของโรงแรม เมนูถ่ายทอดความลงตัวของกลิ่นหอมหวานและรสฉ่ำอมเปรี้ยวของสตรอว์เบอร์รี ผสานเข้ากับความหวานละมุนแบบผลไม้ทรอปิคอลของมะม่วง เกิดเป็นรสชาติที่สดใสและลงตัว ชุดน้ำชายามบ่ายนี้มาในคอนเซ็ปต์ Pick-and-Choose ให้ทุกท่านสามารถเลือกเพลิดเพลินกับเมนูของหวานและของคาวได้ตามใจ ไม่ว่าจะเป็น เอแคลร์แซลมอนรมควันเสิร์ฟพร้อมซอสมะม่วง, ช็อกโกแลตสเฟียร์ไส้เลมอนเคิร์ดและเยลลี่มะม่วง, แยมโรลเนื้อนุ่มรสสตรอว์เบอร์รีและมะม่วง รวมถึงขนมอบและขนมหวานสุดประณีตอีกหลากรายการ
จิบน้ำชายามบ่ายแบบคลาสสิกท่ามกลางบรรยากาศโปร่งสบายพร้อมแสงธรรมชาติจากหน้าต่างบานใหญ่มองเห็นวิวเมืองได้ที่ เซสท์ บาร์ แอนด์ เทอเรส ณ โรงแรม เดอะ เวสทิน แกรนด์ สุขุมวิท ได้แล้ววันนี้ ถึง 31 มีนาคม 2569 ในราคาเซตละ 1,400 บาท++ สำหรับ 2 ท่าน รวมกาแฟและชาพรีเมียมแบบไม่อั้น เพื่อเติมเต็มช่วงเวลาวันว่างให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น
ข้อมูลเพิ่มเติม ไลน์ @westinbangkok โทร. 0-2207-8000 หรือ อีเมลล์ wh.bkkwi.fb@marriott.com
โรงแรม เดอะ เวสทิน แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ ตั้งอยู่ที่ 259 ซอยสุขุมวิท 19 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสำรองที่พักได้ที่ โทร.02 207 8000 หรืออีเมล์ bangkok@westin.com หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ได้ที่ https://www.westingrandesukhumvit.com/ และติดตามข่าวสารต่างๆทาง www.facebook.com/WestinBangkok/
