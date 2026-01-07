สเต็ก แอนด์ สลัด บาย กรีนเฮ้าส์ เอาใจสายโปรตีน ด้วยสเต็กเนื้อนำเข้า

ห้องอาหารกรีนเฮ้าส์ โรงแรมอวานี สุขุมวิท กรุงเทพฯ เปิดตัวโปรโมชั่นใหม่ “สเต็ก แอนด์ สลัด บาย กรีนเฮ้าส์” เอาใจคนที่ชอบทานโปรตีนที่กำลังมองหามื้อค่ำในราคาสุดคุ้ม โดยรวบรวมเอาเนื้อคุณภาพพรีเมียมจากทั่วมุมโลกมาทำเป็นสเต็กอย่างพิถีพิถัน เสิร์ฟพร้อมกับสลัดบาร์ที่ทานได้ไม่อั้นมาไว้ในที่เดียว ในราคาเริ่มต้นเพียงจานละ 390 บาท++ ให้บริการทุกวันระหว่างเวลา 18:00 – 22:00 น.
คนที่ชอบทานเนื้อสามารถมาเลือกสรรเนื้อนำเข้าคุณภาพชั้นเลิศจากทั่วมุมโลก ไม่ว่าจะเป็นหมูสันนอกติดซี่โครงแสนชุ่มฉ่ำจากฝรั่งเศส (French Pork Chop), เนื้อแองกัสส่วนติดซี่โครงคัดพิเศษจากออสเตรเลีย (Australian Angus Ribeye), เนื้อแองกัสส่วนติดซี่โครงสุดพรีเมียมจากอเมริกา (US Ribeye) ไปจนถึงเนื้อสันนอกวากิวชั้นเลิศจากญี่ปุ่น (Japanese Wagyu Striploin) สเต็กทุกชิ้นจะถูกรังสรรค์อย่างพิถีพิถันและเสิร์ฟตามระดับความสุกที่ลูกค้าต้องการ พร้อมเพลิดเพลินกับสลัดบาร์ที่ทานได้แบบไม่อั้น รวมทั้งซุปอันหอมกรุ่น สลัดผักสดใหม่ พาสต้าเลิศรส ของหวานนานาชนิด ไอศกรีมซอฟต์เสิร์ฟเนื้อเนียนละเอียด และผลไม้ตามฤดูกาล เพื่อรังสรรค์ค่ำคืนแห่งรสชาติอันสมบูรณ์แบบสำหรับคุณ
ห้องอาหารกรีนเฮาส์ตั้งอยู่บนชั้น 7 ของโรงแรมอวานี สุขุมวิท กรุงเทพฯ ซึ่งไม่ได้โดดเด่นเพียงแค่อาหารรสเลิศเท่านั้น แต่ยังมอบประสบการณ์การรับประทานอาหารที่เหนือระดับ ด้วยวิวทิวทัศน์มองเห็นเส้นขอบฟ้ากรุงเทพฯ ที่ทอดยาวสุดสายตาท่ามกลางบรรยากาศแสนผ่อนคลาย เหมาะอย่างยิ่งสำหรับมื้อค่ำหลังเลิกงาน การฉลองอย่างเป็นกันเอง หรือผู้ที่กำลังมองหาสถานที่ทานอาหารบรรยากาศสบายๆ เดินทางสะดวกสบายเชื่อมต่อโดยตรงจากสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส สถานีอ่อนนุช (ทางออก 3)
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาเข้าชม https://mhg.to/h9i45 หรือสำรองที่นั่งโทร. 02-079-7555 อีเมล fbreservation.vsuk@avanihotels.com