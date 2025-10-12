วช. ผลักดันนวัตกรรมไทยสู่เวทีนานาชาติ ร่วมยินดีและสนับสนุนทีมนักวิจัยที่คว้ารางวัลในงาน INOVA 2025 โครเอเชีย

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2568 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดงานแถลงข่าวผลงานสิ่งประดิษฐ์ไทยที่ได้รับรางวัลจากเวทีการประกวดระดับนานาชาติ “The 49th International Invention Show” (INOVA 2025) โดย ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด ณ ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศกลางด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า วช. ส่งเสริมให้นักวิจัยและนักประดิษฐ์ไทยเข้าร่วมเวทีนานาชาติ เพื่อพัฒนาศักยภาพและเผยแพร่ผลงานสู่ระดับนานาชาติ ซึ่งเป็นกลไกในการขยายโอกาสและสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านนวัตกรรม เวทีการประกวดระดับนานาชาติ “The 49th International Invention Show” (INOVA 2025) จัดขึ้นที่ประเทศโครเอเชีย มีผลงานเข้าร่วมกว่า 400 ชิ้นจากกว่า 20 ประเทศทั่วโลก ประเทศไทยส่งผลงาน 18 ชิ้น จาก 10 หน่วยงาน ทั้งภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา ซึ่งผลงานของไทยสามารถคว้ารางวัล INOVA 1 Runner และรางวัลพิเศษ (Special Prize) จากสาธารณรัฐโรมาเนีย สะท้อนถึงความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ และความมุ่งมั่นของนักประดิษฐ์ไทย ความร่วมมือนี้ช่วยเสริมภาพลักษณ์ของประเทศในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเป็นแรงบันดาลใจให้เยาวชนและนักวิจัยรุ่นใหม่สร้างสรรค์ผลงานคุณภาพ
นอกจากนี้ ยังมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ “From Creation to Celebration: เรื่องเล่าความสำเร็จของนักประดิษฐ์ไทยในเวทีนานาชาติ“
- ผลงานเรื่อง “การประยุกต์นวัตกรรมการตรวจสอบโซลาร์ฟาร์มด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ และอากาศยานไร้คนขับ” โดยนางสาวศิริกัญญา บูรณะนายก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ได้รับรางวัล INOVA 1 Runner
- ผลงานเรื่อง “นวัตกรรมใหม่เลิกบุหรี่แบบสองกลไก: มุ่งเป้าหมายสมองและปอด ด้วยเม็ดยาแตกตัวเร็วในช่องปาก” โดย เภสัชกรหญิงธีราธร สังหร่าย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทยทางเลือก ได้รับ Special Prize on Stage จาก Lucian Blaga University of Sibiu สาธารณรัฐโรมาเนีย
- ผลงานเรื่อง “การพัฒนาผลิตภัณฑ์กัมมี่เยลลี่สุขภาพจากสตรอว์เบอร์รี่พันธุ์พระราชทาน 89” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.พีระศักดิ์ ฉายประสาท มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับ Special Award on Stage จาก Corneliu Group Association สาธารณรัฐโรมาเนีย
ทั้งนี้ งานแถลงข่าวในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ศักยภาพและความคิดสร้างสรรค์ของนักวิจัยไทย สร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนและนักประดิษฐ์รุ่นใหม่ ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมไทยสู่ระดับสากล และเสริมภาพลักษณ์ของประเทศด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม