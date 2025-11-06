"Gong cha" พร้อมเสิร์ฟความอร่อย ตั้งแต่ 7 พ.ย. นี้ ที่ ชั้น 3 เซ็นทรัลเวิลด์

ร้านชาเจ้าดัง "Gong cha" พร้อมเสิร์ฟความสดชื่นแล้ว เปิดวันแรกและสาขาแรกในไทย วันที่ 7 พ.ย. นี้ ที่ ชั้น 3 โซน Atruim @centralwOrld พร้อมของขวัญพิเศษสำหรับลูกค้า 100 คนแรก วันที่ 7-9 พ.ย.68
สิ้นสุดการรอคอยสำหรับสาวกชา เพราะล่าสุดนี้ ร้านชาเจ้าดัง "Gong cha" (กงชา) พร้อมมาเสิร์ฟความอร่อยสดชื่นแล้ว โดยเปิดวันแรก และสาขาแรกในประเทศไทย ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2568 ณ เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 3 โซน Atruim
สำหรับเมนูซิเนเจอร์ระดับตำนานที่ไม่ควรพลาด ได้แก่
- ชานมไข่มุก (Pearl Milk Tea) เมนูต้นตำรับ หัวใจของชานมกงชา
- บราวน์ชู การมิลค์ที (Brown Sugar Milk Tea) ความพิเศษจากน้ำตาลทรายแดงพรีเมียมจากไต้หวัน
- คิวคิว แพชชั่นฟรุต (QQ Passion Fruit) ชาเขียวเสาวรส สดชื่นเปรี้ยวหวานเคี้ยวสนุกด้วยเยลลี่คิวคิวหนึบหนับ
- สตรอว์เบอร์รี่มัทฉะ (Strawberry Matcha) ผสมผสานความหอมหวานของสตรอว์เบอร์รี่ และความหอมลพมุนของมัทฉะ พร้อมฟองนมนุ่ม
- ทาโร่ มิลค์ (Taro Milk) หนึ่งในเครื่องดื่มยอดนิยมของกงชา ติดอันดับขายดีที่สุด หวานละมุน หอมกลิ่นคล้ายถั่ว (Nutty Aroma)
พิเศษ สำหรับลูกค้า 100 ท่านแรก ในวันที่ 7-9 พ.ย. นี้ รับของขวัญพิเศษทันที Plushies กล่องจุ่มจาก Gong cha และถ้ามาทัน เป็น 3 คนแรกของวันที่ 7 พ.ย. รับเลย Surprise Box
