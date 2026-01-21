ชมพิพิธภัณฑ์ยามค่ำคืน พร้อมเที่ยวสวนศิลป์บันดาลใจ ณ "พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ปราจีนบุรี"

"พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ปราจีนบุรี" เปิดเที่ยวพิพิธภัณฑ์ยามค่ำคืน จัดเทศกาลพิพิธภัณฑ์สร้างสรรค์ สวนศิลป์บันดาลใจ 22-25 ม.ค. นี้ สักการะพระพิฆเนศ องค์เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย พร้อมกิจกรรมน่าสนใจอีกมากมาย
กรมศิลปากร โดยพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ปราจีนบุรี สำนักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี ขอเชิญร่วมกิจกรรมเทศกาลพิพิธภัณฑ์สร้างสรรค์ สวนศิลป์บันดาลใจ Creative Museum, Prachinburi Art & Craft Fair สักการะพระพิฆเนศ องค์เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย พร้อมเปิดประสบการณ์ไปกับการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ในยามค่ำคืน ระหว่างวันที่ 22 – 25 มกราคม 2569 เวลา 15.00 – 20.00 น. ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ปราจีนบุรี
นายพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เปิดเผยว่า ตามที่กรมศิลปากรได้จัดโครงการท่องเที่ยวโบราณสถานและพิพิธภัณฑ์ยามราตรี ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ช่วงปลายปีที่ผ่านมา ได้รับการตอบรับที่ดีจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ ซึ่งพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ปราจีนบุรี เป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติประจำภูมิภาคตะวันออก ที่ได้รวบรวมและจัดแสดงโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุจากแหล่งโบราณคดีต่าง ๆ ของภูมิภาคตะวันออก และพื้นที่ใกล้เคียงเพื่ออนุรักษ์และศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ โบราณคดี ความเป็นมาอันยาวนานของจังหวัดปราจีนบุรีและพื้นที่ในภูมิภาคตะวันออก จึงได้จัดเทศกาลพิพิธภัณฑ์สร้างสรรค์ สวนศิลป์บันดาลใจ Creative Museum, Prachinburi Art & Craft Fair โดยกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย
1. กิจกรรมสักการะพระคเณศจากโบราณสถานเมืองศรีมโหสถ ที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย ประมาณ 1,400 ปี จัดแสดงภายในอาคารพิพิธภัณฑ์ เนื่องในวันคเณศชยันตี เทศกาลเฉลิมฉลองวันประสูติของพระพิฆเนศ ซึ่งในปีนี้ ตรงกับวันที่ 22 มกราคม 2569
2. กิจกรรม Museum Tour นำชมห้องจัดแสดง พร้อมการบรรยายโดยวิทยากร
3. กิจกรรมรถพิพิธภัณฑ์เคลื่อนที่ จากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาญจนาภิเษก พร้อมกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้เรื่องราวทางชาติพันธุ์วิทยา
4. พิศภาพ เพลินเพลง "Passion of Prachinburi" นิทรรศการภาพถ่าย บันทึกภาพความทรงจำจากวันวาน บอกเล่าความงามและความประทับใจที่มีต่อปราจีนบุรี
5. กิจกรรมการเสวนา Museum Talk
6. คลินิกหมออนุรักษ์ กิจกรรม Workshop และให้คำปรึกษาการอนุรักษ์วัตถุสะสม โดย ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนำวัตถุสะสมมาร่วม workshop ปฏิบัติการอนุรักษ์เบื้องต้นได้
นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรม Workshop และการสาธิตสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ การจำหน่ายสินค้าของที่ระลึกจากต้นทุนทางวัฒนธรรม งาน Craft ศิลปะ และ Art Toys เพลินเพลงในสวน ชมการแสดงนาฏศิลป์ และดนตรีจากนักเรียนและกลุ่มเครือข่ายในจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมเทศกาลพิพิธภัณฑ์สร้างสรรค์ สวนศิลป์บันดาลใจ Creative Museum, Prachinburi Art & Craft Fair สะสมตราประทับที่ระลึก ชุด “โบราณวัตถุห้ามพลาด” ระหว่างวันที่ 22 – 25 มกราคม 2569 เวลา 15.00 – 20.00 น. ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ปราจีนบุรี (**เข้าชมนิทรรศการภายในอาคาร ค่าเข้าชม ชาวไทย 30 บาท ชาวต่างชาติ 200 บาท พระภิกษุ สามเณร นักเรียน นักศึกษา ผู้สูงอายุเกิน 60 ปี เข้าชมฟรี) สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-3721-1586
