ส่องโฟโต้บุ๊คสุดแซ่บของ “เจนนี่ BlackPink” ถ่ายเก็บตั้งแต่ตอน 25 แต่เพิ่งปล่อยตอน 30

ทำเอาโลกโซเชียลฮือฮากันถ้วนหน้าสำหรับการเปิดนิทรรศการภาพถ่ายของ “เจนนี คิม” หรือ “เจนนี BlackPink” ที่เจ้าตัวเป็นนางแบบถ่ายไว้ตั้งแต่สมัยอายุเพียง 25 ปี ที่ชาวเน็ตต่างซี๊ดปากให้กับความแซ่บ
เจนนี่ สมาชิกวง Blackpink จัดนิทรรศการภาพถ่ายครั้งแรกของตนเองเมื่อวันที่ 16 ม.ค. ที่ผ่านมา
นิทรรรศการของเจ้าตัวจะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 16 ถึง 29 ม.ค. โดยเจนนี่จะนำเสนอนิทรรศการภาพถ่ายครั้งแรกของเธอในชื่อ “JENNIE PHOTO EXHIBITION ‘J2NNI5’” ที่ Youthquake Gallery ในเขตจงโน กรุงโซล
นิทรรศการ “JENNIE PHOTO EXHIBITION ‘J2NNI5’” จัดขึ้นเพื่อแสดงภาพช่วงเวลาที่เป็นตนเองที่สุดของ เจนนี่ ที่ค้นพบโดยไม่ได้ตั้งใจ นิทรรศการนี้จะเผยภาพถ่ายที่ไม่เคยเผยแพร่ที่ไหนมาก่อนของ เจนนี่ในช่วงวัย 25 ปี ซึ่งถ่ายโดยช่างภาพชื่อดังชาวเกาหลี ฮงจางฮยอน, ชินซอนฮเย และ ม็อกจองอุค
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นิทรรศการนี้ซึ่งเปิดตัวในวันเกิดของ เจนนี่ ( 16 ม.ค. ) มีความสำคัญเพิ่มขึ้น เนื่องจากเธอมีส่วนร่วมในโครงการทั้งหมดด้วยตนเอง ตั้งแต่การจัดพิมพ์โฟโตบุ๊ค การวางแผนและการดำเนินการจัดนิทรรศการ โดยใส่ความรู้สึกนึกคิดของเธอลงไปในทุกขั้นตอน ตั้งแต่นิทรรศการและโฟโตบุ๊ค ไปจนถึงสินค้าต่างๆ โครงการนี้ได้รวบรวมมุมมองและอารมณ์ของเจนนี่ไว้ และคาดว่าจะทำหน้าที่เป็นพื้นที่ที่เธอได้แบ่งปันช่วงเวลาและความรู้สึกที่เธอได้เคยผ่านมาเอาไว้อย่างเป็นธรรมชาติ
แทนที่จะเป็นการจัดแสดงภาพถ่ายแบบทั่วไป นิทรรศการนี้โดดเด่นด้วยองค์ประกอบเชิงพื้นที่ที่ประกอบกันเป็นเรื่องราวต่อเนื่อง ผู้เข้าชมจะได้เดินผ่านแต่ละชั้นของสถานที่จัดงานและพบกับช่วงเวลาที่จริงใจที่สุดของ เจนนี่ ในวัย 25 ปี โดยปราศจากแนวคิดหรือเจตนาใดๆ นิทรรศการจะปิดท้ายด้วยบทสัมภาษณ์เบื้องหลังที่เจนนี่เองจะพูดถึงการสร้างนิทรรศการและโฟโตบุ๊ก ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความรู้สึกดื่มด่ำมากยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ ยังมีการวางจำหน่ายโฟโตบุ๊คจำนวนจำกัดเพียง 3,000 เล่มทั่วโลก โฟโตบุ๊คเล่มนี้รวบรวมภาพชีวิต 1 ปีของ เจนนี่ ในวัย 25 ปี โดยช่างภาพชั้นนำของเกาหลี ในกว่า 50 แนวคิดและผลงานที่นอกเหนือจากที่จัดแสดงในนิทรรศการ รวมทั้งหมด 692 หน้า การซื้อจำกัดเพียงหนึ่งเล่มต่อคน และผู้ซื้อฉบับพิมพ์ครั้งแรกจะได้รับใบรับรองความถูกต้องจำนวนจำกัดและที่คั่นหนังสือ
บัตรเข้าชมงานนิทรรศการภาพถ่าย “JENNIE PHOTO EXHIBITION ‘J2NNI5’” ที่จัดขึ้นในวันที่ 9 จำหน่ายล่วงหน้าหมดภายใน 40 นาทีหลังเปิดจำหน่าย และการสำรองบัตรล่วงหน้าที่ร้านหนังสือ Daikanyama Tsutaya Books ก็ปิดลงภายใน 15 นาทีหลังเปิดจำหน่ายเช่นกัน ส่วนรายได้ทั้งหมดจากการจำหน่ายบัตรเข้าชมงานนิทรรศการภาพถ่าย “JENNIE PHOTO EXHIBITION ‘J2NNI5’” รายงานระบุว่า จะนำไปบริจาคเพื่อการกุศล