ไม่ธรรมดา “พระคเณศ” พช.ปราจีนฯ พระพิฆเนศหินองค์ใหญ่อายุกว่า 1,400 ปี เก่าแก่ที่สุดในเมืองไทย

พช. ปราจีนฯ ขวนเที่ยวชม “พระคเณศ” หรือ “พระพิฆเนศ” แกะสลักหินองค์สูงใหญ่เก่าแก่ที่สุดในเมืองไทย อายุกว่า 1,400 ปี เป็นศิลปะทวารวดี อายุประมาณต้นพุทธศตวรรษที่ 12

“พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ปราจีนบุรี” (พช.ปราจีนบุรี) ตั้งอยู่ที่ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี เป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติประจำภูมิภาคภาคตะวันออก ที่นี่เก็บรักษาและจัดแสดงโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ที่ค้นพบในจังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดในภาคตะวันออก โดยจัดแสดงเป็นห้องต่าง ๆ เช่น ห้องประวัติศาสตร์และโบราณคดีภาคตะวันออก ห้องชุมชนโบราณในภาคตะวันออก และห้องเมืองศรีมโหสถ เป็นต้น


ปัจจุบัน พช.ปราจีนบุรี มีอีกหนึ่งไฮไลต์สำคัญให้เที่ยวชมกันคือ “พระคเณศ” หรือ “พระพิฆเนศ” อายุกว่า 1,400 ปี ถือเป็นพระพิฆเนศแกะสลักหินสูงใหญ่ที่มีอายุเก่าแก่ที่สุด และมีขนาดใหญ่ที่สุดในเมืองไทย เท่าที่พบหลักฐานในปัจจุบัน

พระคเณศมีความสูง 170 เซนติเมตร ไม่มีเครื่องประดับตกแต่งมากนัก และมีลักษณะใกล้เคียงกับธรรมชาติมาก เป็นศิลปะทวารวดี ราวต้นพุทธศตวรรษที่ 12 (1,400 ปีมาแล้ว)


พระพิฆเนศแกะสลักหินองค์นี้ ขุดพบที่โบราณสถานหมายเลข 22 โบราณสถานกลางเมืองศรีมโหสถ ตำบลโคกปีบ อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งเป็นกลุ่มอาคารรูปสี่เหลี่ยมฐานก่อด้วยศิลาแลง

พระคเณศประทับอยู่เหนือฐานสี่เหลี่ยม มีร่องรองน้ำสรง เรียกว่า “ฐานโยนิ” หรือ “โยนิโทรณะ” องค์พระคเณศมีลักษณะทางศิลปกรรมที่เหมือนช้างตามธรรมชาติ และไม่ทรงเครื่องประดับ เทียบได้กับพระคเณศสมัยก่อนเมืองพระนครในศิลปะเขมร


หลังการขุดค้นพบพระพิฆเนศองค์นี้ ถูกนำไปจัดแสดงและเก็บรักษาไว้ที่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร กรุงเทพฯ แต่หลังจากที่ พช.ปราจีนบุรี ได้ปรับปรุงการจัดแสดงแล้วเสร็จ จึงมีการเคลื่อนย้ายองค์พระคเณศกลับคืนสู่ท้องถิ่น โดยมีการจัดบวงสรวงเมื่อเดือนมีนาคม 2562 ก่อนนำมาจัดแสดงให้ประชาชนได้ชมจนถึงปัจจุบัน ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งไฮไลต์สำคัญของ พช.ปราจีนบุรี ที่ผู้มาเที่ยวชม ไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวง



