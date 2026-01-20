ปลุกตำนานห้องอาหารอิตาเลียนเก่าแก่ด้วยรสชาติยุคใหม่ โดยเชฟดาวรุ่งแห่ง Biscotti อนันตรา สยาม

ถ้าจะพูดถึงร้านอาหารอิตาเลียนระดับตำนานใจกลางกรุงเทพฯ มีเพียงไม่กี่แห่งที่มีประวัติยาวนาน หนึ่งในนั้นคือ ห้องอาหาร Biscotti ณ โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ ที่บ่มเพาะความละเมียดละไมในศาสตร์การทำอาหารอิตาเลียนมาเนิ่นนานกว่า 40 ปี
ห้องอาหารบิสก็อตติ ตั้งอยู่ชั้น ล็อบบี้ โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ เปิดบริการทุกวัน มื้อกลางวัน 12.00 – 14.30 น. มื้อเย็น 18.00 – 22.30 น. สอบถามและสำรองที่นั่ง โทร. 0-2431-9497
