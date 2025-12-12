"ซาลาห์" นัดเจอ "เฮนโด" หม่ำพาสตา ถามข้อมูลลีกซาอุฯ

โมฮาเหม็ด ซาลาห์ กองหน้าความหวัง ลิเวอร์พูล นัดรับประทานอาหาร และสนทนากับ จอร์แดน เฮนเดอร์สัน อดีตเพื่อนร่วมทีม และ นักเตะลีกซาอุดิอาระเบีย อย่างลับๆ ที่กรุงลอนดอน ตามรายงานจาก "เดอะ ซัน" แท็บลอยด์หัวดังของอังกฤษ
ซาลาห์ ถูกตัดชื่อออกจากศึกยูฟา แชมเปียนส์ ลีก เอาชนะ อินเตอร์ มิลาน 1-0 กลางสัปดาห์ที่ผ่านมา (9 ธ.ค.) หลังให้สัมภาษณ์ตกเป็นแพะรับบาปของ อาร์เน สล็อต กุนซือชาวดัตช์ และมีใครบางคนของสโมสรต้องการเขี่ยตนทิ้ง
"ซันสปอร์ต" รายงานวันจันทร์ที่ผ่านมา (8 ธ.ค.) ซาลาห์ ตกเป็นเป้าหมายของ อัล-ฮิลาล และวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา (11 ธ.ค.) โอมาร์ มูการ์เบล ผู้บริหารซาอุดิ โปร ลีก ยืนยันว่า "ยินดีค้อนรับ ซาลาห์"
ท่ามกลางอนาคตที่ยังไม่แน่นอน เกิดกระแสข่าวลือ ซาลาห์ วัย 33 ปี จะย้ายสู่ตะวันออกกลางอย่างหนาหู หลัง "เดอะ ซัน" จับภาพการพูดคุยกันของทั้งคู่
อดีตผู้เล่น เชลซี และ โรมา มีเวลาสอบถาม เฮนเดอร์สัน ซึ่งเคยอยู่ อัล-เอตติฟาค นาน 5 เดือน และตามภาพถ่ายระบุว่า ซาลาห์ ตั้งใจฟังเพื่อนเก่าที่ปัจจุบันย้ายมาเล่นให้ เบรนท์ฟอร์ด
ทว่าผู้เห็นเหตุการณ์เผยว่า เฮนเดอร์สัน วัย 35 ปี ตอบคำถามหลายๆ เรื่องจาก ซาลาห์ หลังพยายามหลบสายตาคนอื่นๆ เร่งรีบเดินเข้าร้านอาหารอิตาเลียน "สกาลินี (Scalini)" ที่เชลซี ย่านลอนดอนตะวันตก ช่วงบ่ายวันพุธ (10 ธ.ค.) ตามเวลาท้องถิ่น
แหล่งข่าวของ "เดอะ ซัน" เผยว่า "พวกเขาเดินเข้าร้านอาหารโดยสวมหน้ากากอนามัย และหมวกปกปิดตัวตน พวกเขาพยายามหลีกเลี่ยงเป็นจุดสังเกต"
"เราอ้าปากค้างเมื่อเราเห็นว่านั่นคือ โม (ซาลาห์) กับ จอร์แดน ความคิดแรกที่ผุดขึ้นมา คือ ซาลาห์ จะย้ายไปซาอุดิอาระเบีย"
ทั้งคู่อยู่ที่ร้านอาหารหรูแห่งนี้ประมาณ 90 นาที รับประทานพาสตา พร้อมกาแฟและน้ำอัดลม"
เบน แฟนบอล แอสตัน วิลลา ผู้เห็นเหตุการณ์ กล่าว "ท่าทาง โม ดูมีความสุข ขณะที่เขารับฟังและเก็บรายละเอียด"
"เขาคอยถาม จอร์แดน และตั้งใจฟังคำตอบ ผมแทบไม่อยากเชื่อสิ่งที่เห็น มันชัดเจนว่า จอร์แดน กำลังอธิบายหลายๆ เรื่อง และ โม ฟังอย่างตั้งใจและครุ่นคิดสิ่งที่เขารับฟัง"