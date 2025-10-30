xs
xsm
sm
md
lg

เบิร์ธเดย์ “เจ เจตริน” “ปาลาวี บุนนาค” ลงรูปคู่อวยพรฉ่ำๆ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เมื่อวานนี้ (28 ตุลาคม) เป็นวันคล้ายวันเกิดของพ่อม่ายลูกสาม “เจ-เจตริน วรรธณะสิน” ที่ปีนี้อายุ 55 ปีแล้ว โดย “แพร-ปาลาวี บุนนาค” ที่มีความสนิทชิดเชื้อกับเจ เจตริน เป็นพิเศษ โพสต์ภาพคู่หลายโมเมนต์ พร้อมแคปชั่นอวยพรวันเกิด โดยมีใจความว่า Happy Birthday ka my #sportsbuddy Wishing u the 555555 year of laughters and fun activities! หรือแปลว่า ...สุขสันต์วันเกิดนะ #คู่หูนักกีฬา ของฉัน ขอให้เป็นปีแห่งเสียงหัวเราะของคุณและมีกิจกรรมสนุกๆ.... โดยมีแฟนคลับของทั้งสองฝั่งเข้ามาร่วมอวยพรกันอย่างคึกคัก

ทั้งนี้ เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา เป็นวันคล้ายวันเกิดของสาวแพร เจ เจตริน ก็ยังไปเซอร์ไพรสเบิร์ธเดย์ปาร์ตี้ที่ร้านอควา โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ พร้อมด้วยเพื่อนๆ คนอื่นๆ อีกหลายคนกันอย่างสนุกสนาน

#CelebOnline #เจเจตริน #แพรปาลาวี #รักใหม่เจเจตริน #เบิร์ธเดย์ #ปาลาวีบุนนาค #ข่าวtiktok #ข่าวบันเทิง #เซเลบออนไลน์ #ข่าวซุบซิบ #ข่าวGossip #ข่าวไฮโซ
Cr.Pearbunnag











เบิร์ธเดย์ “เจ เจตริน” “ปาลาวี บุนนาค” ลงรูปคู่อวยพรฉ่ำๆ
เบิร์ธเดย์ “เจ เจตริน” “ปาลาวี บุนนาค” ลงรูปคู่อวยพรฉ่ำๆ
เบิร์ธเดย์ “เจ เจตริน” “ปาลาวี บุนนาค” ลงรูปคู่อวยพรฉ่ำๆ
เบิร์ธเดย์ “เจ เจตริน” “ปาลาวี บุนนาค” ลงรูปคู่อวยพรฉ่ำๆ
เบิร์ธเดย์ “เจ เจตริน” “ปาลาวี บุนนาค” ลงรูปคู่อวยพรฉ่ำๆ
+1
กำลังโหลดความคิดเห็น