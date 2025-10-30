เบิร์ธเดย์ “เจ เจตริน” “ปาลาวี บุนนาค” ลงรูปคู่อวยพรฉ่ำๆ

เมื่อวานนี้ (28 ตุลาคม) เป็นวันคล้ายวันเกิดของพ่อม่ายลูกสาม “เจ-เจตริน วรรธณะสิน” ที่ปีนี้อายุ 55 ปีแล้ว โดย “แพร-ปาลาวี บุนนาค” ที่มีความสนิทชิดเชื้อกับเจ เจตริน เป็นพิเศษ โพสต์ภาพคู่หลายโมเมนต์ พร้อมแคปชั่นอวยพรวันเกิด โดยมีใจความว่า Happy Birthday ka my #sportsbuddy Wishing u the 555555 year of laughters and fun activities! หรือแปลว่า ...สุขสันต์วันเกิดนะ #คู่หูนักกีฬา ของฉัน ขอให้เป็นปีแห่งเสียงหัวเราะของคุณและมีกิจกรรมสนุกๆ.... โดยมีแฟนคลับของทั้งสองฝั่งเข้ามาร่วมอวยพรกันอย่างคึกคัก
ทั้งนี้ เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา เป็นวันคล้ายวันเกิดของสาวแพร เจ เจตริน ก็ยังไปเซอร์ไพรสเบิร์ธเดย์ปาร์ตี้ที่ร้านอควา โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ พร้อมด้วยเพื่อนๆ คนอื่นๆ อีกหลายคนกันอย่างสนุกสนาน
Cr.Pearbunnag