ไทยเดินหน้าความพร้อมเป็นเจ้าภาพประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านการพัฒนาชนบทและการขจัดความยากจน ครั้งที่ 14 และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (The Fourteenth ASEAN Ministers Meeting on Rural Development and Poverty Eradication) (14th AMRDPE) จัดขึ้น ณ ณ โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 9 - 12 ธันวาคม 2568
การประชุมครั้งนี้ เป็นเวทีที่สำคัญยิ่งสำหรับการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ องค์ความรู้ และผลักดันความร่วมมือของ ทุกประเทศสมาชิกอาเซียน (รวมทั้งอาเซียน+3) เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาชนบทและการขจัดความยากจนให้บรรลุเป้าหมายร่วมกันของภูมิภาค
ภายใต้แนวคิดหลักการส่งเสริมการพัฒนาชนบทที่ครอบคลุมผ่านนวัตกรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการเสริมพลังชุมชน เพื่อการขจัดความยากจนอย่างยั่งยืนในอาเซียน (INNOVATION - LOCAL WISDOM - COMMUNITY EMPOWERMENT)
ซึ่งเป็นเวทีความร่วมมือสำคัญของภูมิภาคในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เชื่อมโยงองค์ความรู้ และกำหนดทิศทางการแก้ไขปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำอย่างยั่งยืน พร้อมกล่าวว่า การเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ไม่เพียงเป็นเกียรติของประเทศ แต่ยังเป็นโอกาสที่ประเทศไทยจะแสดงให้เห็นถึงบทบาทเชิงรุกและศักยภาพในฐานะผู้นำด้านการพัฒนาชนบทของอาเซียน
กระทรวงมหาดไทยได้กำชับต่อทุกหน่วยงานให้ดำเนินงานเตรียมความพร้อมในทุกด้าน ด้วยการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ทั้งการซักซ้อมด้านพิธีการ ความปลอดภัย บุคลากร และระบบสนับสนุนต่าง ๆ เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างสมบูรณ์ มีมาตรฐานระดับสากล และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้แทนที่เดินทางมาร่วมงานจากทั่วภูมิภาค
นอกจากการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ยังเน้นย้ำเรื่อง “การเป็นเจ้าบ้านที่ดี” ว่าเป็นอีกบทบาทสำคัญของคนไทยทุกคน เพื่อร่วมกันต้อนรับผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียนด้วยรอยยิ้ม ไมตรีจิต ความสุภาพ และความเป็นมิตรอันเป็นเอกลักษณ์ของไทย ซึ่งจะช่วยสร้างความประทับใจและสะท้อนภาพลักษณ์ของประเทศไทยในเวทีนานาชาติ
“การประชุมครั้งนี้คือโอกาสที่ประเทศไทยจะได้แสดงศักยภาพด้านการบริหารจัดการประชุมนานาชาติ พร้อมทั้งเสริมสร้างภาพลักษณ์ประเทศ และร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาชนบทของอาเซียนให้ก้าวหน้าไปด้วยกันอย่างมั่นคงและยั่งยืน”
