“มหาดไทย”ชวน องค์การนอกภาครัฐ – ภาคประชาสังคม – ธุรกิจเอกชน เข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทย รับรางวัลผู้นำอาเซียน

วันนี้(25 พ.ค.)นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า กระทรวงมหาดไทย ในฐานะหน่วยงานประสานงานหลักในการขับเคลื่อนกรอบความร่วมมืออาเซียน ด้านการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจนระดับประเทศของประเทศไทย มีความประสงค์จะรับสมัครองค์การนอกภาครัฐ (Non – Governmental Organizations: NGOs) องค์กรภาคประชาสังคม (Civil Society Organizations: CSOs) และองค์กรธุรกิจเอกชน (Private Sector) ที่มีผลงานดีเด่นด้านการพัฒนาชนบท และขจัดความยากจน เพื่อคัดเลือกให้เป็นผู้แทนประเทศไทย เข้ารับรางวัลผู้นําอาเซียน ด้านการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน ครั้งที่ 7 ประจําปี 2568 (The Seventh ASEAN Rural Development and Poverty Eradication Leadership Awards Ceremony: 7th RDPE Leadership Awards) และเพื่อให้การคัดเลือกองค์กรเพื่อรับรางวัลดังกล่าว เป็นไปด้วยความโปร่งใส ยุติธรรมเปิดกว้างให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม“กระทรวงมหาดไทย จึงเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 4 มิถุนายน 2568 โดยพิธีการมอบรางวัล จะมีขึ้นในการประชุมรัฐมนตรีอาเซียน ด้านการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน ครั้งที่ 14 (The Fourteenth ASEAN Ministers Meeting on Rural Development and Poverty Eradication: 14th AMRDPE) ซึ่งประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมดังกล่าวในปีนี้” ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวนายอรรษิษฐ์ กล่าวว่า สำหรับองค์การและองค์กรที่มีคุณสมบัติ ต้องมีผลงานเป็นรูปธรรม ในการสนับสนุนให้ความช่วยเหลือสังคม ชุมชน และประชาชน ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนและชนบท ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตและขจัดความยากจน ซึ่งกิจกรรมหรือโครงการดังกล่าว จะต้องมีการดำเนินงานต่อเนื่องเป็นระยะเวลาไม่ต่ำกว่า 3 ปี และองค์กรหรือบริษัทจะต้องไม่เคยได้รับรางวัลมาก่อน สามารถส่งใบสมัครพร้อมรายละเอียดข้อมูลเอกสารและหลักฐาน ผ่าน 3 ช่องทาง เพื่อเข้ารับการคัดเลือก ได้ดังนี้ 1) สมัครผ่านระบบออนไลน์ ทาง https://moi.go.th หรือ แสกนจาก QR Code ที่ปรากฏตาม Infographic 2) สมัครโดยแนบไฟล์ในรูปแบบ PDF มาที่ somrdpe.thailand@gmail.comหรือ 3) ส่งไปรษณีย์มาที่ กลุ่มงานอาเซียน กองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ถนนอัษฎางค์ แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โดยถือวันประทับตราบนไปรษณีย์เป็นสำคัญปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้กล่าวต่อว่า สำหรับรางวัล แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทองค์การนอกภาครัฐ (NGOs) หรือภาคประชาสังคม (CSOs) และประเภทองค์กรธุรกิจเอกชน (Private Sector) ซึ่งทั้ง 2 ประเภท จะมีรางวัลผู้นำอาเซียนด้านการพัฒนาชนบทและความยากจน รางวัลชนะเลิศ ประเภทละ 1 รางวัล รวม 2 รางวัล และรางวัลผู้นำระดับประเทศด้านการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน ประเภทละ 3 รางวัล โดยมีรางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โดยทุกรางวัลจะได้รับประกาศนียบัตรจากกระทรวงมหาดไทย ซึ่งจะมีการประกาศผลภายในวันที่ 9 กรกฎาคม 2568 ทางเว็บไซต์ www.moi.go.thปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้กล่าวในช่วงท้ายว่า รางวัลนี้ไม่เพียงแต่เป็นเครื่องยืนยันถึงความสำเร็จ และความทุ่มเท แต่ยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี และความน่าเชื่อถือ ให้กับผู้ที่ได้รับอย่างเป็นรูปธรรม การประกาศผลผ่านเว็บไซต์ของกระทรวงมหาดไทย ยังช่วยเพิ่มการรับรู้ในวงกว้าง ทำให้ผู้ที่ได้รับรางวัลเป็นที่รู้จัก และได้รับการยอมรับจากสาธารณะ ซึ่งจะนำไปสู่โอกาส และความร่วมมือใหม่ ๆ ในอนาคตได้ และการขยายผลของกิจกรรมดี ๆ เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยก้าวสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป