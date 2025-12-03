ต้อนรับอบอุ่น!นักเบสบอลทีมชาติลาวเดินทางเข้าไทยร่วมแข่งซีเกมส์

หนองคาย-นักกีฬาและเจ้าหน้าที่นักกีฬาเบสบอลทีมชาติลาว เดินทางเข้าประเทศไทยแล้ว เตรียมเข้าร่วมการแข่งขันซีเกมส์ที่ไทยเป็นเจ้าภาพ หนองคายต้อนรับอบอุ่น ขอคนไทยช่วยเชียร์ทีมชาติลาวคว้าเหรียญ
เช้าวันนี้ (3 ธ.ค.68) ที่ด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ 1 อ.เมืองหนองคาย ฝั่งขาเข้าประเทศ นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย , นายสายัณห์ มรรครมย์ ผอ.สนง.การกีฬาแห่งประเทศไทย จ.หนองคาย พร้อมด้วยส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดหนองคาย ได้ให้การต้อนรับคณะนักกีฬา คณะผู้ฝึกสอน และเจ้าหน้าที่ทีมเบสบอล ทีมชาติ สปป.ลาว จำนวน 24 คน ที่เดินทางด้วยรถทัวร์จากนครหลวงเวียงจันทน์ ข้ามแม่น้ำโขง ผ่านด่านพรมแดนหนองคาย ก่อนเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ที่กรุงเทพฯ
โดยในครั้งนี้ทางจังหวัดหนองคายได้เป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับ มอบพวงมาลัยดอกกล้วยไม้ อาหารว่าง มอบขวัญและกำลังใจให้กับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีมชาติลาวในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ในครั้งนี้ ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น ยิ้มแย้มแจ่มใส เป็นมิตรภาพอันสวยงาม
ด้านนายจ่อย พิบัวลม ตัวแทนนักกีฬาเบสบอลทีมชาติลาว กล่าวว่า ทีมเบสบอลของลาว ทำการฝึกซ้อมอย่างหนักและเข้าค่ายมากว่าครึ่งปี ขณะนี้พร้อมแล้วในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ เชื่อว่าจะสามารถติดอันดับคว้าเหรียญรางวัลมาได้ และอยากขอกำลังใจจากพี่น้องชาวไทยและชาวลาว ช่วยเชียร์นักกีฬาทีมชาติลาวให้ครั้งนี้ด้วย
สำหรับทีมชาติ สปป.ลาว ได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเกมส์ที่ไทยเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ ใน 7 ชนิดกีฬา นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทั้งหมด 189 คน ส่วนทีมเบสบอลที่เดินทางเข้าประเทศในครั้งนี้ มีจำนวน 24 คน ใช้โค้ชเกาหลี เป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอน.