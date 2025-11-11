ราชบุรีคุมเข้ม! บุกตรวจตลาดน้ำดำเนินฯ หลัง"พี่จอง-คัลแลน"ยูทูบเบอร์เกาหลีโวย เสื้อผ้าแพงเว่อร์

กาญจนบุรี - เจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานลงพื้นที่ตรวจร้านค้าตลาดน้ำดำเนินสะดวก หลังยูทูบเบอร์เกาหลีชื่อดัง“จอง คัลแลน” (Jung Cullen) จากช่อง Cullen HateBerry โพสต์คลิปถูกเสนอขายเสื้อผ้าราคาสูงเกินจริง ผู้ประกอบการรับผิด ยอมคืนเงิน–โดนปรับฐานไม่ติดป้ายราคา
วันนี้( 11 พ.ย.) คณะเจ้าหน้าที่ประกอบด้วย นายธนินทร์ บรรยงวรพินิชย์ พาณิชย์จังหวัดราชบุรี นางกาญจน์กุระ ฮัยสคาเนน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดราชบุรี ประชาสัมพันธ์จังหวัด อำเภอดำเนินสะดวก ตำรวจท่องเที่ยว และตำรวจภูธรดำเนินสะดวก ได้ร่วมลงตรวจสอบร้านค้าที่ปรากฏในคลิป พร้อมพูดคุยทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการ เพื่อย้ำแนวทาง “เจ้าบ้านที่ดี” และรักษามาตรฐานราคาที่เป็นธรรม
จากการตรวจสอบพบว่า เจ้าของร้านพร้อมลูกสาวยอมรับว่าเป็นผู้ขายตามคลิปจริง พร้อมระบุว่า “จำไม่ได้วันที่แน่ชัด แต่น่าจะต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมา เห็นว่าเป็นยูทูบเบอร์ชื่อดังจึงเสนอขายสินค้าไปตามคลิป ยอมรับว่าร้านไม่ได้ติดป้ายราคา พร้อมรับผิดและยินดีคืนเงินให้ลูกค้าทั้งหมด”
เจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดได้ ตักเตือนและเปรียบเทียบปรับ 2 ข้อหา ได้แก่ ไม่ติดป้ายแสดงราคาสินค้า โทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท (เปรียบเทียบปรับ 2,000 บาท) จำหน่ายสินค้าเกินราคาความเป็นธรรม ซึ่งมีโทษสูงสุด จำคุก 7 ปี ปรับ 140,000 บาท
ขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างเรียกผู้ประกอบการให้ปากคำเพิ่มเติม เพื่อตรวจสอบเหตุผลการตั้งราคา ก่อนสรุปผลทางกฎหมายต่อไป
นอกจากนี้ ทุกหน่วยงานยังได้กำชับให้ร้านค้าภายในตลาดน้ำติดป้ายราคาทุกประเภทให้ชัดเจน รวมถึงค่าบริการเรือ เพื่อป้องกันการฉวยโอกาสเอาเปรียบนักท่องเที่ยว พร้อมย้ำว่าตลาดน้ำดำเนินสะดวกเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลก ต้องรักษาภาพลักษณ์ประเทศ
นายธนินทร์ กล่าวว่า จากการตรวจสอบพบว่าร้านดังกล่าวไม่มีป้ายราคา จึงดำเนินการเปรียบเทียบปรับตามกฎหมาย พร้อมทั้งขอความร่วมมือผู้ประกอบการทุกแห่งให้แสดงราคาชัดเจน เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเปรียบเทียบก่อนซื้อได้
ด้านนางกาญจน์กุระ ระบุว่า ตลาดน้ำดำเนินสะดวกมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเป็นส่วนใหญ่ จึงจำเป็นต้องรักษามาตรฐาน ความปลอดภัย และภาพลักษณ์ความเป็นเจ้าบ้านที่ดี พร้อมขอความร่วมมือผู้ประกอบการเรือท่องเที่ยวไม่ขับเร็วเกินไป และปฏิบัติตามกฎกรมเจ้าท่าอย่างเคร่งครัด