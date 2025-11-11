ปรับแล้ว! แม่ค้าขายกางเกงช้าง "พี่จอง–คัลแลน" แพงเกินเหตุ

กลายเป็นประเด็นร้อนบนโลกออนไลน์อีกครั้ง หลังคลิปท่องเที่ยวล่าสุดของ “พี่จอง” และ “คัลแลน” สองยูทูบเบอร์ชื่อดังจากเกาหลี ที่เดินทางมาเที่ยวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ถูกพูดถึงสนั่นโซเชียล เมื่อหลายคนสะดุดตากับราคาสินค้าและบริการที่ ตลาดน้ำดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี ซึ่งแพงจนชาวเน็ตพากันคอมเมนต์ว่า “เกินไปหรือเปล่า!”
โดยในคลิปมีช่วงหนึ่งที่แม่ค้ารายหนึ่งใช้ไม้เกี่ยวเรือเข้าร้าน ก่อนพยายามเชิญชวนสองหนุ่มให้ซื้อเสื้อผ้าในราคา 600 บาทต่อชิ้น แม้พี่จองจะต่อจนเหลือ 500 บาท แต่แฟนคลับต่างมองว่า “ยังแพงอยู่ดี” เพราะแทบทุกอย่างในตลาดมีราคาสูงเกินคาด ทั้งค่าเรือ 1,600 บาท ก๋วยเตี๋ยวชามละ 120 บาท มะพร้าวลูกละ 120 บาท และเสื้อผ้ารวมกว่า 900 บาท รวมแล้วทริปสั้นเพียงชั่วโมงครึ่งจ่ายไปกว่า 3,300 บาท
ชาวเน็ตจำนวนมากถึงกับแซวว่า “ครั้งแรกที่เห็นพี่จองบ่นว่าแพง!” พร้อมตั้งคำถามถึงความเหมาะสมของราคาสินค้าในแหล่งท่องเที่ยวระดับประเทศ
ทั้งนี้ ปัญหา “ของแพง–ยัดเยียดขาย” ที่ตลาดน้ำดำเนินสะดวกไม่ใช่เรื่องใหม่ เพราะเคยมีนักท่องเที่ยวร้องเรียนเรื่องค่าเรือหลักพัน อาหารแพงเกินจริง และสินค้าราคาสูงเกินมาตรฐาน แม้ภาครัฐจะเคยสั่งให้ติดป้ายราคาและตรวจสอบแล้ว แต่ปัญหาก็ยังไม่คลี่คลาย ชาวเน็ตจึงเตือนเสียงเดียวกันว่า หากยังไม่ปรับปรุง “วันหนึ่งอาจไม่มีนักท่องเที่ยวเหลือให้ขายอีกต่อไป”
ล่าสุด สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี ได้โพสเฟซบุ๊กอัปเดตข้อมูลว่า ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงตักเตือนและปรับร้านค้าตลาดน้ำดำเนินสะดวกกรณีขายสินค้าราคาสูงแก่นักท่องเที่ยว
จากกรณีเกิดกระแสวิจารณ์อย่างกว้างขวางบนโลกออนไลน์ หลังจากยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวชาวเกาหลีชื่อดัง จอง-คัลแลน เจ้าของช่อง Cullen HateBerry ได้เผยแพร่คลิปท่องเที่ยวที่ตลาดน้ำดำเนินสะดวก จ.ราชบุรีและมีร้านค้าเสนอขายเสื้อผ้าราคาสูงเกิน ทำให้ชาวเน็ตตั้งคำถามเรื่องขายแพงเกินไปไหม และร้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบจากกรณีดังกล่าวเพื่อปกป้องภาพลักษณ์ตลาดน้ำดำเนินสะดวก ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของประเทศไทยและจังหวัดราชบุรี
วันนี้ 11 พ.ย. 2568 ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดราชบุรี ประกอบด้วย ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดราชบุรี, พาณิชย์จังหวัดราชบุรี, ประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี,อำเภอดำเนินสะดวก, ตำรวจท่องเที่ยวกาญจนบุรี และตำรวจภูธรดำเนินสะดวก ร่วมลงพื้นที่ตลาดน้ำดำเนินสะดวกเพื่อกระตุ้นผู้ประกอบการให้เป็นเจ้าบ้านที่ดีประกอบกิจการตามข้อระเบียบกฎหมายและมาตรการที่กำหนดไว้
โดยได้ลงพื้นที่ไปยังผู้ประกอบการร้านค้าที่ปรากฏในคลิปท่องเที่ยวของยูทูบเบอร์ดัง ซึ่งเป็นร้านค้าติดคลองจำหน่ายเสื้อผ้า สินค้าของฝาก พบว่ามีเจ้าของร้านและลูกสาวแสดงตัวเป็นคนที่ปรากฏในคลิป พร้อมเล่าเหตุการณ์ในวันนั้นว่า “จำไม่ได้ว่าวันที่เท่าไหร่น่าจะประมาณต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมา เห็นนักท่องเที่ยวนั่งเรือมา และจำได้ว่าเป็นยูทูบเบอร์ดังเพราะลูกสาวติดตามดูคลิปอยู่ ก็ได้เสนอขายสินค้าไปตามคลิป และยอมรับว่าร้านตนไม่ติดป้ายแสดงสินค้า ยอมรับผิดทุกอย่าง หากเป็นไปได้อยากคืนเงินให้ยูทูบเบอร์ดังทั้งสอง จากนี้จะปฏิบัติตามกฎหมายทุกอย่างเพื่อร่วมส่งเสริมภาพลักษณ์ตลาดน้ำดำเนินสะดวกเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ดีต่อทุกคน”
ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้เข้าพูดคุยพร้อมว่ากล่าวตักเตือน โดยเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรีได้เข้าเปรียบเทียบปรับ 2 กรณี ผู้จำหน่ายสินค้าไม่มีการติดป้ายแสดงราคาสินค้าไม่ชัดเจน จะมีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท และอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องการจำหน่ายสินค้าที่ราคาแพงเกินความสมควร ที่มีโทษค่อนข้างสูง คือมีโทษจำคุก 7 ปี และปรับ 140,000.- บาท ซึ่งโทษเรื่องที่สองนี้ได้เชิญผู้ประกอบการร้านค้าไปให้ปากคำและยื่นเอกสารเพิ่มเติมก่อนว่ามีเหตุอันควรแค่ไหนที่ตั้งราคาจำหน่ายสินค้า
นอกจากนี้เจ้าหน้าที่จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรี ได้แจ้งให้ทุกร้านให้มีการปิดป้ายแสดงราคาสินค้าและค่าบริการอย่างชัดเจน รวมทั้งกำชับให้คิดค่าสินค้าและบริการให้ตรงกับป้ายราคาที่แสดงไว้ เพื่อป้องปรามมิให้มีการฉวยโอกาสขึ้นราคาจำหน่ายสินค้าและบริการสูงเกินสมควร หากฝ่าฝืนจะดำเนินการตามกฎหมายทุกกรณี
