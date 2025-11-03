ถกด่วน! ราคามะพร้าวน้ำหอมดิ่งเหลือ 2–3 บาทต่อผล พบโรงงานเถื่อนเพียบ ฉุดภาพลักษณ์สินค้าดังเกษตรกรเดือดหนัก

ราชบุรี – สมาคมมะพร้าวน้ำหอมแห่งประเทศไทยเรียกประชุมด่วนทุกภาคส่วน หลังราคามะพร้าวน้ำหอมตกต่ำเหลือเพียงผลละ 2–3 บาท ชี้สาเหตุหลักมาจากการปลอมปนคุณภาพสินค้าและสถานประกอบการเถื่อนไร้มาตรฐานจำนวนมาก ทำตลาดปั่นป่วน กระทบเกษตรกรทั่วประเทศ
วันนี้( 3 พ.ย.) นายจรัญ เจริญทรัพย์ นายกสมาคมมะพร้าวน้ำหอมแห่งประเทศไทย เป็นประธานการประชุมร่วมกับคณะกรรมการสมาคม หน่วยงานรัฐ เอกชน และตัวแทนภาคการเมือง เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาราคามะพร้าวน้ำหอมที่ตกต่ำอย่างรุนแรง ขณะนี้ราคามะพร้าวเหลือเพียงผลละ 2–3 บาท ส่งผลให้เกษตรกรได้รับความเดือดร้อนทั่วพื้นที่ โดยมีผู้เข้าร่วมกว่า 250 คน ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแพงพวย อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี
ในที่ประชุมมีผู้บริหารระดับจังหวัดเข้าร่วมครบถ้วน อาทิ นายนสุวิทย์ชาติ นวมเพชร นายอำเภอดำเนินสะดวก นายสุพัฒน์ อ่อนคง เกษตรจังหวัดราชบุรี นายธรณินทร์ บรรยงวรพินิจ พาณิชย์จังหวัดราชบุรี รวมถึงอดีตรัฐมนตรีและ ส.ส.ในพื้นที่ ได้แก่ นายมานิต นพอมรบดี ดร.บุญลือ ประเสริฐโสภา น.ส.กุลวลี นพอมรบดี และตัวแทนนายชัยทิพย์ กมลพันธ์ทิพย์
การประชุมระบุปัญหาหลักที่เร่งแก้ไข 4 ประเด็น ได้แก่ 1 ปัญหาการปลอมปนสินค้า – มีการนำน้ำมะพร้าวจากพันธุ์อื่น เช่น “มะพร้าวแกง” มาผสมขายในชื่อ “น้ำมะพร้าวน้ำหอม” สร้างความสับสนแก่ผู้บริโภค ทำให้ความเชื่อมั่นในสินค้าไทยลดลง 2. สถานประกอบการเถื่อนไร้ใบอนุญาต – พบโรงงานแปรรูปจำนวนมากไม่ได้จดทะเบียนหรือตรวจสอบมาตรฐาน ส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์มะพร้าวน้ำหอมไทย 3. การบังคับใช้กฎหมายไม่เข้มงวด – เสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบและปิดสถานประกอบการที่ไม่ได้รับอนุญาต พร้อมกำหนดมาตรฐานการผลิตชัดเจน และ 4. การพัฒนาตลาดและยกระดับมูลค่าเพิ่ม – ผลักดันผลิตภัณฑ์มะพร้าวน้ำหอมให้มีตรารับรอง (GI/OTOP) และสร้างแบรนด์มะพร้าวน้ำหอมไทยให้เป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ
นายจรัญ เจริญทรัพย์ นายกสมาคมฯ กล่าวว่า ข้อสรุปจากที่ประชุมจะถูกนำเสนอเป็นแนวทางเชิงนโยบายต่อรัฐบาลโดยเร็ว เพื่อให้มีมาตรการควบคุมสถานประกอบการและช่วยเหลือเกษตรกรอย่างเป็นรูปธรรม ย้ำว่าการสร้างมาตรฐานสินค้าควบคู่กับการปราบโรงงานเถื่อนเป็น “กุญแจสำคัญ” ในการฟื้นราคามะพร้าวน้ำหอมและสร้างความยั่งยืนให้เกษตรกร