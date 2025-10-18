รัฐบาลเตือนเว็บ TDAC เรียกเก็บเงินเป็นมิจฉาชีพ ย้ำของจริงให้กรอกข้อมูลฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

รัฐบาลเตือน เว็บ TDAC ที่มีการเรียกเก็บเงิน เป็นมิจฉาชีพ ย้ำกรอกข้อมูลฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ขอประชาชนอย่าหลงเชื่อ เร่งติดตามผู้กระทำผิดมาดำเนินคดี
นางสาวอัยรินทร์ พันธุ์ฤทธิ์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า กรณีมีการเผยแพร่เว็บไซต์ปลอมที่แอบอ้างว่าเป็นช่องทางลงทะเบียน Thailand Digital Arrival Card (TDAC) และเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากนักท่องเที่ยวต่างชาติ ขอย้ำว่า ข้อมูลดังกล่าว ไม่เป็นความจริง ซึ่งเว็บไซต์ที่เรียกเก็บเงินนั้น ไม่ใช่เว็บไซต์ทางการของรัฐบาลไทย แต่เป็น มิจฉาชีพ ที่อาศัยกระแสการเดินทางเข้าประเทศไทยมาแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ ทั้งนี้ การลงทะเบียน TDAC เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่จะเดินทางเข้าประเทศไทย เป็นการให้บริการฟรี ไม่มีค่าธรรมเนียมใด ๆ ทั้งสิ้น โดยนักท่องเที่ยวสามารถกรอกข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ทางการของ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ผ่านทาง https://tdac.immigration.go.th เท่านั้น
นางสาวอัยรินทร์ กล่าวต่อว่า ขอให้นักท่องเที่ยวและประชาชนโปรดระมัดระวัง ไม่หลงเชื่อเว็บไซต์หรือเพจที่อ้างว่าเป็นตัวแทน หรือเรียกเก็บเงินใด ๆ ในการลงทะเบียน TDAC หากพบการกระทำลักษณะดังกล่าว ขอให้เก็บหลักฐาน เช่น URL หน้าจอเว็บไซต์ หรือข้อความที่ได้รับ แล้วแจ้งเบาะแสไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สายด่วนตำรวจไซเบอร์ 1441 ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนออนไลน์ 1212 OCC หรือ Anti-Fake News Center Thailand เพื่อดำเนินการทางกฎหมายกับผู้กระทำผิด
รัฐบาลขอความร่วมมือทุกภาคส่วนร่วมเป็นเครือข่าย ร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดี เผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้อง เพื่อป้องกันนักท่องเที่ยวและประชาชนไม่ให้ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ รัฐบาลให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและสิทธิประโยชน์ของนักท่องเที่ยวเป็นสำคัญ พร้อมเดินหน้าบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานด้านความมั่นคงและไซเบอร์เร่งติดตามผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีอย่างจริงจัง เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย