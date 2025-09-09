ราชบุรี เปิดศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ฟื้นภาพลักษณ์ตลาดน้ำดำเนินสะดวก

ราชบุรี – รองผู้ว่าฯ ราชบุรี เปิด “ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวและประชาชนตลาดน้ำดำเนินสะดวก” ชูเป็นกลไกสำคัญฟื้นฟูภาพลักษณ์ แก้ปัญหาความแออัด มลพิษ และการเอาเปรียบนักท่องเที่ยว มุ่งยกระดับมาตรฐานสู่แหล่งท่องเที่ยวคุณภาพระดับโลก
วันนี้ (9 ก.ย. 68) ที่ตลาดน้ำดำเนินสะดวก อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี นายพุทธพงษ์ สุริยะสิงห์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิด ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวและประชาชนตลาดน้ำดำเนินสะดวก โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนท้องถิ่น พ่อค้าแม่ค้า และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมคับคั่ง
ศูนย์ดังกล่าวจัดตั้งขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ ให้ข้อมูลด้านการท่องเที่ยว รับเรื่องร้องเรียน และประสานแก้ไขปัญหากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังเป็นกลไกหลักในการฟื้นฟูภาพลักษณ์ของตลาดน้ำดำเนินสะดวก ซึ่งเคยประสบปัญหาความแออัด มลพิษทางเสียงและอากาศ รวมถึงการร้องเรียนเรื่องค่าโดยสารและราคาสินค้าสูงเกินจริง
นางกาญน์กุระ ฮัยสคเนน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดราชบุรี กล่าวว่า ตลาดน้ำดำเนินสะดวกเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมระดับโลกที่สร้างรายได้มหาศาลให้แก่ชุมชน การเปิดศูนย์บริการฯ ครั้งนี้จะช่วยยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวให้สะอาด ปลอดภัย มีระเบียบ และทำให้ชาวบ้านกลายเป็น “เจ้าบ้านที่ดี” พร้อมต้อนรับผู้มาเยือนด้วยรอยยิ้ม
ด้านนายพุทธพงษ์ รองผู้ว่าฯ ราชบุรี ย้ำว่า ศูนย์บริการฯ แห่งนี้ไม่เพียงดูแลนักท่องเที่ยว แต่ยังสะท้อนถึงความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการทำให้ตลาดน้ำดำเนินสะดวกเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและยั่งยืน โดยควบคู่กับการแก้ปัญหาผลกระทบต่อวิถีชีวิตคนในพื้นที่
ทั้งนี้ ตลาดน้ำดำเนินสะดวกถือเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของไทย ด้วยเอกลักษณ์วิถีชีวิตริมน้ำ การพายเรือขายสินค้าและอาหารพื้นบ้านที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั่วโลก การเปิดศูนย์บริการฯ จึงเป็นการตอกย้ำความมุ่งมั่นของจังหวัดราชบุรีที่จะรักษาตลาดน้ำแห่งนี้ให้คงอยู่ในฐานะ “ตลาดน้ำที่โด่งดังที่สุดในโลก”