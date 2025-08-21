ชาวบ้านทับคางฮือค้านสร้างโรงงานผลิตน้ำมันจากยาง-พลาสติก หวั่นกระทบสิ่งแวดล้อม

เพชรบุรี – ชาวบ้าน 4 หมู่บ้าน ต.ทับคาง อ.เขาย้อย กว่า 200 คน รวมตัวคัดค้านโรงงานผลิตน้ำมันจากยางเก่า-พลาสติกเก่า ยื่นหนังสือผ่าน ส.ส.เพชรบุรี ขอประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยับยั้ง หวั่นซ้ำเติมปัญหามลพิษในพื้นที่
วันนี้ ( 21 ส.ค.) ชาวบ้านหมู่ 1–4 ต.ทับคาง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี กว่า 200 คน นำโดยนายชาญณรงค์ พูนนาม กำนันตำบลทับคาง เดินทางเข้าพื้นที่หมู่ 4 ยื่นหนังสือต่อ จ.อ.อภิชาติ แก้วโกศล ส.ส.เพชรบุรี เขต 3 พรรค รวมไทยสร้างชาติ ในฐานะรองประธานคณะกรรมาธิการการตำรวจสภาผู้แทนราษฎร เพื่อให้ช่วยประสานไปยังกระทรวงอุตสาหกรรม ขอคัดค้านการก่อสร้างโรงงานผลิตน้ำมันไพโรไลซิส จากยางเก่า พลาสติกเก่า สายพานลำเลียงเก่า และน้ำมันเครื่องใช้แล้ว ของบริษัท ชิโนไทย กรุ๊ป จำกัด
นายชาญณรงค์ เปิดเผยว่า ก่อนหน้านี้ (6 ส.ค.) ทางบริษัทได้จัดประชุมชี้แจงกระบวนการผลิตต่อชาวบ้านในพื้นที่ แต่เสียงส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วย เนื่องจากโรงงานตั้งอยู่ห่างจากชุมชนและวัดเขาพระเพียง 1 กิโลเมตร อีกทั้งยังใกล้แหล่งน้ำสาธารณะห้วยหนามพรม โดยวัตถุดิบหลักอย่างยางเก่าและน้ำมันเครื่องเก่าล้วนเป็นสารพิษ ซึ่งเสี่ยงก่อให้เกิดปัญหามลพิษทางเสียง ฝุ่นละออง ควันพิษ และน้ำเสียตามมา
“ที่ผ่านมา นายทุนหลายรายตั้งโรงงานโดยไม่คำนึงถึงวิถีชีวิตของชาวบ้าน เอาแต่ผลประโยชน์ แล้วทิ้งของเสียและมลภาวะไว้ให้สังคม หากอนุญาตให้สร้างโรงงานนี้ ก็เท่ากับอนุญาตให้ตั้งโรงงานเผาขยะ ที่ปล่อยสารพิษอันตราย เช่น ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ คาร์บอนมอนอกไซด์ สารอินทรีย์ระเหยง่าย และฝุ่น PM 2.5 สู่ชุมชน” นายชาญณรงค์กล่าว
ด้าน จ.อ.อภิชาติ ระบุว่า เบื้องต้นจะนำเรื่องร้องเรียนส่งต่อให้อุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรีและกรมโรงงาน พร้อมเสนอเข้าสู่คณะกรรมาธิการอุตสาหกรรม สภาผู้แทนราษฎร เพื่อให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและชี้แจงผลกระทบให้ชาวบ้านทราบต่อไป