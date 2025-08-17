ปิดฉากโครงการ “วิ่งไป เที่ยวไป วิถีชีวิตภาคกลางปริมณฑล” ผู้ว่าฯ ย้ำส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา–สุขภาพ

เมื่อวันที่ 17 ส.ค. 68 เวลา 05.00 น. ณ หอนาฬิกา ท่าน้ำนนทบุรี นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานเปิดงาน “โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ วิ่งไป เที่ยวไป วิถีชีวิตภาคกลางปริมณฑล” โดยมี นายอภิชัย อร่ามศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี นางสาวปาณิสรา กาญจนะจิตรา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี นางสาวมิ่งขวัญ บุญโภคัย ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหวัดนนทบุรี เข้าร่วมพิธี ซึ่งถือเป็นสนามสุดท้ายของการจัดกิจกรรมในปี 2568 หลังจากได้จัดขึ้นแล้วใน 3 จังหวัดก่อนหน้า ได้แก่ ปทุมธานี สมุทรปราการ และนครปฐม
นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี กล่าวว่า การจัดโครงการครั้งนี้นับเป็นการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sport Tourism) ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล โดยใช้กิจกรรมการวิ่งเป็นสื่อในการสร้างการรับรู้ถึงแหล่งท่องเที่ยวของแต่ละจังหวัด ตลอดจนปลูกฝังให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดี จังหวัดนนทบุรีในฐานะสนามสุดท้าย ถือเป็นอีกหนึ่งความตั้งใจของกลุ่มจังหวัด ที่อยากให้พี่น้องประชาชนและนักวิ่งได้สัมผัสเส้นทางท่องเที่ยวในตัวเมืองนนทบุรี ซึ่งมีทั้งความร่วมสมัยของเมืองใหม่ และเสน่ห์ของเมืองเก่าที่ผสมผสานได้อย่างลงตัว
นอกจากนี้ ผู้ว่าฯ ยังได้ฝากข้อคิดถึงพี่น้องประชาชนว่า จังหวัดนนทบุรีพร้อมสนับสนุนการจัดกิจกรรมทุกรูปแบบที่ช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวควบคู่กับการดูแลสุขภาพ โดยกิจกรรมครั้งนี้สะท้อนความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งเจ้าหน้าที่ หน่วยงาน และประชาชนในเส้นทางวิ่งที่ร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีต้อนรับนักวิ่งและนักท่องเที่ยว “ตนอยากเห็นกิจกรรมลักษณะนี้จัดขึ้นต่อเนื่อง เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่น เพิ่มรายได้ให้ประชาชน และสร้างความประทับใจให้กับผู้มาเยือน เพื่อให้จังหวัดนนทบุรี กลายเป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวเชิงกีฬาและการท่องเที่ยวในทุกมิติ“