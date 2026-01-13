ต้อนรับปีใหม่กับบุฟเฟต์นานาชาติ ที่ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

ห้องอาหารเปรมประชากร โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น จัดโปรโมชั่นตอนรับปีใหม่กับอาหารบุฟเฟต์นานาชาติ ให้คุณได้สัมผัสรสชาติแห่งความสุข เติมเต็มช่วงเวลาแห่งความอร่อย หลากหลายเมนูระดับพรีเมียม ทั้งไทย จีน ญี่ปุ่น และซีฟู้ด เสิร์ฟพร้อมการบริการแสนอบอุ่นในบรรยากาศหรูมีสไตล์ อาทิ ข้าวปั้น ปลาดิบ เป็ดย่าง ติ่มซำ พาสต้า บาร์บีคิว พิซซ๋า ก๋วยเตี๋ยว และ เมี่ยงคำ มื้อกลางวัน ท่านละ 690 บาท และ มื้อเย็น ท่านละ 790 บาท สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-2575-5599
#########################################
สามารถส่งข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว-อาหารมาได้ที่ อีเมล์ travel_astvmgr@hotmail.com หรือ ชมคลิปต่าง ๆ ได้ที่ Youtube :Travel MGR และ Instagram : @travelfoodonline และ TikTok : @travelfoodonline