“ปูขนฮ่องกง” ลิ้มรสเนื้อปูแน่นๆ ตลอดเดือน พ.ย. นี้ ที่ "ห้องอาหารจีนหยก"

กลับมาอีกครั้งกับสุดยอดรสชาติดีที่สุดของ “ปูขน” ตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นเดือนพฤศจิกายน 2568 ที่ห้องอาหารจีนหยก โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ ขอเชิญชวนให้คุณมาลิ้มลอง “ปูขนฮ่องกงนึ่งใบชา” กลิ่นหอมละมุน เนื้อปูแน่นๆ ทานพร้อมน้ำจิ้มผสมขิงซึ่งเป็นสูตรเฉพาะ รับประกันความอร่อย เพียงตัวละ 1,200 บาท เท่านั้น พร้อมเมนูตามสั่งอื่นๆ อีกมากมาย เปิดบริการมื้อกลางวันเวลา 11.30 – 14.30 น. และมื้อเย็น 18.00 – 22.00 น.
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือจองโต๊ะล่วงหน้า โทร. 0-2279-4567 ต่อ 8429 ไลน์ : @theemeraldhotel และ www.facebook.com/yoktheemerald
