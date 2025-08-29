“Fillets” กลับมาเปิดแล้วที่ One Bangkok เปิดประสบการณ์โอมากาเสะ สุดพรีเมียมโดยเชฟแรนดี้

เมื่อนึกถึงโอมากาเสะ (Omakase) หลายคนอาจนึกถึงประสบการณ์นั่งหน้าเชฟกับซูชิเกรดพรีเมียมที่ต้องจองคิวยาว และมีราคาสูงลิ่ว แต่ Fillets at One Bangkok สาขาใหม่ที่กลับมาเปิดอีกครั้งเอาใจสายอาหารญี่ปุ่น และได้พลิกโฉมมื้อกลางวันให้ทุกคนสัมผัสโอมากาเสะสุดพรีเมียม ด้วยคอร์สพิเศษในราคาสบายกระเป๋า เริ่มต้นเพียง 1,800++ บาท
