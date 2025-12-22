ค่ำคืนคริสต์มาสอีฟ ฉลองวันแห่งความสุขด้วย "บุฟเฟต์มื้อค่ำ" ณ ห้องอาหารเปรมประชากร

24 ธันวาคม ฉลองค่ำคืนก่อนวันคริสต์มาสด้วยบุฟเฟต์มื้อค่ำ 999 บาท/ท่าน ที่ ห้องอาหารเปรมประชากร โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
24 ธันวาคม ฉลองค่ำคืนก่อนวันคริสต์มาส เติมเต็มความสุข ในบรรยากาศอันอบอุ่นด้วยแสงไฟระยิบระยับ อร่อยกับบุฟเฟต์นานาชาติมื้อค่ำ อาทิ ไก่งวงอบ ขาแฮมอบน้ำผึ้ง แซลมอนอบชีสสมุนไพร พาสต้าซอสเห็ดทรัฟเฟิล ซีฟู้ด เค้กคริสต์มาส และ แคร็ปซูว์แซ็ต เพียงท่านละ 999 บาทถ้วน พิเศษ เลือกรับไวน์ หรือ น้ำพันช์ ฟรี 1 แก้ว ที่ห้องอาหารเปรมประชากร โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02 575 5599
