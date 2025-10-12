ลิ้มรส 2 ขุมทรัพย์จากป่าลึก สู่เมนูสุดพิเศษ ณ ห้องอาหารเรดสกาย ตลอดเดือนตุลาคมนี้

เห็ดกิโรลล์สีทอง และ เห็ดทรัฟเฟิลดำฤดูหนาว 2 ขุมทรัพย์จากป่าลึก สู่จานหรูเหนือมหานคร ณ ห้องอาหารเรดสกาย โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ฯ เซ็นทรัลเวิลด์
เมื่อสองวัตถุดิบล้ำค่าจากป่าลึก เห็ดกิโรลล์สีทอง และ เห็ดทรัฟเฟิลดำฤดูหนาว โคจรมาพบกันในหนึ่งจาน สุนทรีย์แห่งรสชาติที่ไม่ต้องใช้คำบรรยายก็ได้ถือกำเนิดขึ้นอย่างน่าประทับใจ เชฟลูก้า รุสโซ่ หัวหน้าพ่อครัวประจำห้องอาหารเรดสกาย ชั้น 55 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ฯ เซ็นทรัลเวิลด์ ได้รังสรรค์เมนูสุดพิเศษที่ผสมผสานวัตถุดิบระดับพรีเมียมกับเทคนิคการปรุงอันประณีต นำเสนอรสชาติอันลุ่มลึกและกลิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ของเห็ดทรัฟเฟิลดำและกิโรลล์ได้อย่างลงตัว
ตลอดเดือนตุลาคมนี้ ขอเชิญนักชิมทุกท่านร่วมดื่มด่ำกับเมนูจานเด่น อาทิ ตับห่านย่างเสิร์ฟพร้อมเห็ดกิโรลล์ และเห็ดทรัฟเฟิลฤดูหนาว ราคา 1,650 บาท++, ตัลยาเตลเล่เสิร์ฟพร้อมเห็ดกิโรลล์ และเห็ดทรัฟเฟิลฤดูหนาว ราคา 1,150 บาท++ และปลาค็อดดำเสิร์ฟพร้อมเห็ดกิโรลล์ย่าง และเห็ดทรัฟเฟิลฤดูหนาว ราคา 1,955 บาท++ (ราคานี้ไม่รวมอัตราภาษีและค่าบริการ) พร้อมเติมเต็มประสบการณ์มื้ออาหารเหนือระดับ ด้วยวิวพาโนรามา 360 องศา ใจกลางกรุงเทพฯ บนชั้น 55 ของโรงแรมฯ เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 17.00 - 01.00 น.
สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสำรองที่นั่ง โทร 02-100-6255 หรือ E-mail: diningcgcw@chr.co.th
ติดตามข่าวสารของห้องอาหารเรดสกายได้ที่
เว็บไซต์: https://www.bangkokredsky.com/
เฟสบุ๊ค: Red Sky Bangkok
อินสตาแกรม: redskybkk_centara
