"เทศกาลอาหารอิตาเลียน" 16-31 ต.ค.นี้ ณ โรงแรมเคปเฮ้าส์ กรุงเทพฯ

เทศกาลอาหารอิตาเลียน 16 – 31 ตุลาคม 2568 พร้อมเสิร์ฟเมนูเห็ดทรัฟเฟิล และเห็ดนานาชนิด ณ ห้องอาหารนัมเบอร์ 43 อิตาเลียน บิสโทร โรงแรมเคปเฮ้าส์ กรุงเทพฯ
16 – 31 ตุลาคม 2568 ตั้งแต่เวลา 18.00-23.00 น. ห้องอาหารนัมเบอร์ 43 อิตาเลียน บิสโทร โรงแรมเคปเฮ้าส์ กรุงเทพฯ เชิญชวนทุกท่านมาเพลิดเพลินกับหลากหลายเมนูเห็ดทรัฟเฟิลสไตล์อะลาคาร์ท อาทิ เห็ดพอร์โทเบลโลย่าง ท้อปด้วยคาเปรเซเสิร์ฟพร้อมกับเมสคลุน (ราคา 550 บาท++) ได้สัมผัสของรสชาติสไตล์อิตาเลียนแท้จากมะเขือเทศคุณภาพดี มอสซาเรลล่าชีส สอดแทรกด้วยกลิ่นหอมจากโหระพา จับคู่อย่างลงตัวกับความสดชื่นของสลัดผักสดใหม่, หอยเชลล์ยักษ์จากสหรัฐอเมริกา ย่างกระทะและเสิร์ฟบนซอสบูร์บล็องทรัฟเฟิลดำ (ราคา 950 บาท++) หอยเชลล์ไซส์ใหญ่ สดใหม่ นำมาย่างกระทะจนผิวกรอบนอกฉ่ำใน จับคู่มากับซอสบูร์บล็องสไตล์ฝรั่งเศสที่หอมฟุ้งด้วยกลิ่นเห็ดทรัฟเฟิลดำ, ริซอตโตข้าวอาร์โบริโอ้และทรัฟเฟิลขาว (ราคา 1,250 บาท++)
ริซอตโตรสชาติกลมกล่อมจากข้าวอิตาเลียนคุณภาพดี เพิ่มความพรีเมียมด้วยทรัฟเฟิลขาวรสชาติหอมละมุน, ฟิเลต์มิญองและเนยทรัฟเฟิล เสิร์ฟบนริซอตโต้เห็ดพอร์ชินี (ราคา 1,250 บาท++) เนื้อสันในวัวเกรดพรีเมียมย่างจนสุกได้ที่ เพิ่มอรรถรสด้วยกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์จากเนยทรัฟเฟิล รับประทานคู่กับริซอตโตที่ให้รสชาติกลมกล่อมผสานกับความหอมของเห็ดพอร์ชินีอย่างลงตัว และ ทรัฟเฟิล ทิรามิสุ (ราคา 395 บาท++) ของหวานปิดท้ายมื้ออาหารสไตล์อิตาเลียนคลาสสิค หอมหวานด้วยเอสเพรสโซเข้มข้นและมาสคาโปนเนียนนุ่ม เพิ่มมิติของรสชาติและความหรูหราด้วยทรัฟเฟิล
นากจากนี้สายบุฟเฟต์ห้ามพลาดกับบุฟเฟต์อิตาเลียน-ไทย มื้อกลางวันสุดพรีเมียมเวลาใหม่ พบกับหลากหลายเมนูอิ่มไม่อั้นทั้ง พิซซ่า พาสต้า สลัด ซุปร้อนๆ และอีกหลากหลายเมนูความอร่อยทั้งอาหารยุโรปและอาหารไทย ทุกวันพุธ ในราคา 590 บาทสุทธิ/ท่าน และทุกวันอาทิตย์ ในราคา 670 บาทสุทธิ/ท่าน (เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ลดครึ่งราคา) วันนี้ – 30 พฤศจิกายน 2568 ตั้งแต่เวลา 11.00 – 14.00 น.
สำรองที่นั่งล่วงหน้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โรงแรมเคปเฮ้าส์ กรุงเทพฯ โทร. 0-2658-7444 ต่อ 285 หรือ เยี่ยมชมเว็บไซต์ www.capehouse.com/
