ดับเบิ้ลความอร่อยสุดพิเศษ “Friends On Fire” ชิมฝีมือระดับมิชลินสตาร์ 8 ปีซ้อนที่ OXBO Bangkok

การกลับมาอีกครั้งของความอร่อยและประสบการณ์รับประทานอาหารที่หาที่ไหนไม่ได้กับ “Friends On Fire” คํ่าคืนแห่งศิลปะการปรุงอาหารสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ที่โรงแรมมิลเลนเนียม ฮิลตัน กรุงเทพฯ ภูมิใจนําเสนอ โดยจับเอาเชฟฝีมือดี 2 ท่านมาประกบคู่กันปรุงเมนูสุดพิเศษให้คุณลิ้มลองภายใต้บรรยากาศสวยๆ ริมแม่น้ำเจ้าพระยาของห้องอาหาร OXBO Bangkok ในค่ำวันศุกร์ที่ 3 ตุลาคมนี้
โดยดินเนอร์มื้อพิเศษนี้เป็นการมาเจอกันของ เชฟหนุ่ม ธนินธร จันทรวรรณ แห่งร้าน Chim by Siam Wisdom เชฟคนเก่งที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยด้วยการครองรางวัลมิชลินสตาร์ต่อเนื่องถึง 8 ปีซ้อน (พ.ศ. 2561–2568) ด้วยเอกลักษณ์การนําเสนออาหารไทยมรดกทางวัฒนธรรมที่ประณีต ลุ่มลึก และร่วมสมัย เชฟหนุ่มถือเป็นหนึ่งในเชฟไทยที่มีบทบาทสําคัญในการยกระดับอาหารไทยให้ก้าวสู่เวทีโลก
มาผสมผสานกับเชฟฝีมือดีอย่างเชฟโอลิเวอร์ อฟอนโซ แห่ง OXBO Bangkok ผู้มีชื่อเสียงด้านการปรุงอาหารยุโรปสไตล์ร่วมสมัย ด้วยความกล้าในการผสมผสานเทคนิคชั้นสูงเข้ากับความคิดสร้างสรรค์อันโดดเด่น จนกลายเป็นจานอาหารที่สะกดทุกสายตา
ด้วยความชำนาญที่แตกต่างแต่เป็นเลิศด้วยกันทั้งคู่ของสองเชฟจะมาร่วมรังสรรค์ดินเนอร์ 8 คอร์สสุดพิเศษ ที่ผสมผสานความละเมียดละไมแบบยุโรปเข้ากับความงดงามและรสชาติอันทรงพลังของอาหารไทยให้ทุกจานจะถ่ายทอดเรื่องราวแห่งวัฒนธรรมและความเป็นมิตรภาพ ผ่านความคิดสร้างสรรค์ที่ยากจะลืมเลือน ทำให้ “Friends On Fire” ไม่ใช่เพียงมื้อค่ำแต่คือประสบการณ์ครั้งเดียวในชีวิต ที่เฉลิมฉลองไฟแห่งแรงบันดาลใจ รสชาติ และมิตรภาพ ไปด้วย
ลองแวะมาลิ้มรสความอร่อยที่ลงตัวนี้ได้ในราคาท่านละ 3,999 บาท++(เฉพาะอาหาร) ในช่วงค่ำวันศุกร์ที่ 3 ตุลาคมนี้ เวลา 19.00 – 22.00 น. ที่ห้องอาหาร OXBO Bangkok ริมแม่นํ้าเจ้าพระยาของโรงแรมมิลเลนเนียม ฮิลตัน กรุงเทพฯ สำรองที่นั่ง หรือถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 02 442 2080