ทรู เปิดเกมรุกตลาด Gen Z ส่งแพ็กเกจ 5G ‘MyPlan’ ดึง “เจมีไนน์-โฟร์ท” นั่งพรีเซนเตอร์

ทรู คอร์ปอเรชั่น เปิดตัวแคมเปญใหญ่ "MyPlan" และ "YOU Club" ชูแพ็กเกจรายเดือน 5G รูปแบบใหม่ครั้งแรกในไทยที่ให้ผู้ใช้ทุกเจเนอเรชันสามารถออกแบบแพ็กเกจได้เองทั้งหมด ทั้งเน็ต โทร และไลฟ์สไตล์คอนเทนต์ ในราคาเริ่มต้นเพียง 399 บาทต่อเดือน พร้อมดึงคู่จิ้นขวัญใจคนรุ่นใหม่ “เจมีไนน์-โฟร์ท” เป็นพรีเซนเตอร์ ตอกย้ำภาพลักษณ์แบรนด์ที่เข้าใจและพร้อมเชื่อมต่อทุกความฝันของ Gen Z
โดยแพ็กเกจ “5G MyPlan” เปิดโอกาสให้ผู้ใช้สามารถเลือกปรับเปลี่ยนปริมาณอินเทอร์เน็ต, นาทีการโทร และบริการเสริมด้านไลฟ์สไตล์ได้อย่างอิสระ ไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์, ซีรีส์, กีฬา, เพลง หรือเกม เพื่อตอบโจทย์ความต้องการที่แตกต่างกันของแต่ละบุคคล
นายโอลิเวอร์ กิตติพงษ์ วีระเตชะ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านแบรนด์และมีเดีย บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า การสื่อสารกับคนรุ่นใหม่ในวันนี้ ไม่ใช่แค่ ‘พูดให้ได้ยิน’ แต่ต้อง ‘พูดให้ได้ใจ’ โดยเฉพาะกลุ่ม Gen Z ที่มีจำนวนกว่า 11 ล้านคน และกำลังจะกลายเป็นผู้กำหนดทิศทางของตลาด
"ทรูจึงใช้ข้อมูลและ AI เพื่อทำความเข้าใจพฤติกรรมของลูกค้ากลุ่มนี้อย่างลึกซึ้ง และสร้างสรรค์แคมเปญที่ให้อิสระในการเลือกสิ่งที่ใช่ในแบบที่ตัวเองชอบ การเลือก ‘เจมีไนน์-โฟร์ท’ มาเป็นพรีเซนเตอร์ ก็เพื่อเชื่อมต่อแบรนด์ทรูเข้ากับหัวใจของ Gen Z อย่างแท้จริง”
จากการศึกษาข้อมูลเชิงลึกของทรูพบว่า กลุ่มคนรุ่นใหม่ช่วงอายุ 18-24 ปี มีปริมาณการใช้ดาต้าเฉลี่ยสูงถึง 42 GB ต่อเดือน ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มอื่นถึง 68% สะท้อนให้เห็นถึงความต้องการใช้งานอินเทอร์เน็ตที่สูงและหลากหลาย
นายโรจน์ เดโชดมพันธ์ หัวหน้าสายงานโมบายล์ โพสต์เพย์ ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวเสริมว่า แพ็กเกจ ‘5G MyPlan’ ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์อินไซต์ดังกล่าว โดยลูกค้าสามารถออกแบบแพ็กเกจของตัวเองได้ทั้งหมดบนเครือข่าย 5G ที่ดีที่สุด ในราคาเริ่มต้นเพียง 399 บาทต่อเดือน และพิเศษยิ่งขึ้นสำหรับนักเรียน นักศึกษา (อายุ 18-24 ปี) และผู้สูงวัย (อายุ 55 ปีขึ้นไป) จะได้รับส่วนลดเพิ่มอีก 10% โดยจะเริ่มเปิดให้สมัครใช้งานได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2568 เป็นต้นไปผ่านเว็บไซต์ของทรู
นอกจากนี้ ทรูยังได้เปิดตัว “YOU Club” คลับเอ็กซ์คลูซีฟสำหรับ Gen Z ที่มาพร้อมแนวคิด ‘YOU… Whatever You Want’ เพื่อสนับสนุนให้คนรุ่นใหม่กล้าเป็นตัวของตัวเอง โดยรวบรวมสิทธิพิเศษและดีลส่วนลดจากแบรนด์พันธมิตรกว่า 100 แบรนด์ พร้อมกิจกรรมที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่โดยเฉพาะ
นางสาวฉัทชนัน วิวรรธนวรางค์ หัวหน้าฝ่ายการตลาดกลุ่มคนเข้าเมือง นักท่องเที่ยว และนักเรียน ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า หัวใจของแนวคิด YOU คือการสนับสนุนให้คนรุ่นใหม่ได้เลือกเส้นทางชีวิตและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในสไตล์ของตัวเอง ซึ่ง ‘YOU Club’ ถูกสร้างขึ้นเพื่อตอบโจทย์นี้โดยเฉพาะ เพราะเราเชื่อว่า ‘อยู่กับ YOU ดีกว่า’ และทรูพร้อมที่จะอยู่เคียงข้างในทุกเส้นทางที่คนรุ่นใหม่เลือกเดิน