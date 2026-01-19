xs
"ไทยแลนด์ พริวิเลจ" ปักหมุดภูเก็ต ในงาน TIBS 2026

"ไทยแลนด์ พริวิเลจ" ปักหมุดภูเก็ต ในงานมหกรรมเรือนานาชาติแห่งประเทศไทย 2569 ดึงกลุ่ม HNWIs จากทั่วโลก พำนักระยะยาวในประเทศไทย

บริษัท ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด จำกัด (TPC) ผู้ดำเนินโครงการบัตรสมาชิก “ไทยแลนด์ พริวิเลจ” ภายใต้การกำกับดูแลของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ตอกย้ำศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นจุดหมายปลายทาง World-Class Destination อย่างแท้จริง โดยการเข้าร่วม “งานมหกรรมเรือนานาชาติแห่งประเทศไทย 2569” (Thailand International Boat Show 2026 - TIBS) งานแสดงเรือยอร์ชและซูเปอร์ยอร์ชที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ระหว่าง 15 – 18 มกราคม 2569 ณ ภูเก็ต ยอร์ช เฮเว่น มารีน่า จังหวัดภูเก็ต


ปัจจุบันประเทศไทยมีแนวทางขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่หมุดหมาย World Class Destination ในฐานะจุดหมายปลายทางที่ยึดหลักความปลอดภัย มีคุณภาพสูง การบริการอันเป็นเลิศ วัฒนธรรมที่หลากหลาย โดยมีภูเก็ตเป็นหนึ่งในหมุดหมายสำคัญ ด้วยความพร้อมทั้งด้านการเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก มีภูมิศาสตร์ที่แข็งแกร่ง ธรรมชาติที่งดงามทะเลและภูเขา และโครงสร้างพื้นฐานที่ตอบโจทย์และดึงดึดนักธุรกิจ-นักลงทุนทั่วโลก ได้แก่ โครงการขยายสนามบินภูเก็ตเฟสใหม่ ที่มาพร้อมกับ Private Jet Terminal แห่งใหม่ที่สามารถรองรับเครื่องบินขนาดใหญ่ ตอบโจทย์นักเดินทางระดับ Ultra High Net Worth Individuals (UHNWIs) การพัฒนาด้านคมนาคมเชื่อมต่อสนามบินและตัวเมือง รวมถึงการพัฒนาท่าเรือน้ำลึกในภูเก็ตและภาคใต้ เพิ่มขีดความสามารถในการรองรับการขนส่งสินค้าและนักท่องเที่ยว โดยทั้งหมดนี้จะส่งเสริมให้ภูเก็ตเป็น Global Luxury Hub ในอนาคตอย่างยั่งยืน

นายมนาเทศ อันนวัฒน์ เพรสซิเดนท์ บริษัท ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด จำกัด กล่าวว่า “ปัจจุบัน ภูเก็ตไม่ได้เป็นเพียงเมืองตากอากาศระดับโลกเท่านั้น หากแต่ได้ก้าวขึ้นสู่การเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางทะเล (Maritime Hub) และ Strategic Luxury Hub ที่มีบทบาทสำคัญของภูมิภาค การเข้าร่วมงาน ‘มหกรรมเรือนานาชาติแห่งประเทศไทย 2569’ ในครั้งนี้ จึงนับเป็นโอกาสในการสื่อสารประชาสัมพันธ์ และการขยายฐานลูกค้ากลุ่ม Ultra High Net Worth Individuals (UHNWIs) กลุ่มนักธุรกิจและนักลงทุน ตลอดจนเจ้าของซูเปอร์ยอชต์ และผู้ที่หลงใหลในไลฟ์สไตล์ทางทะเล ซึ่งล้วนเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพที่มีกำลังซื้อสูง โดยจุดเป้าหมายหลักที่ต้องการสื่อสาร คือกลุ่มลูกค้าที่มองหาบ้านหลังที่สองในเมืองชายทะเลระดับโลก รวมถึงผู้ที่มีความประสงค์พำนักระยะยาวในประเทศไทย โดยเฉพาะจังหวัดภูเก็ตที่มีศักยภาพครอบคลุมทุกมิติ มี Sea Sand Sun อันเป็นจุดเด่น ดึงดูดชาวต่างชาติเป็นจำนวนมากในแต่ละปี การมีส่วนร่วมในเวทีระดับนานาชาตินี้ สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของประเทศไทยและจังหวัดภูเก็ตในการรองรับอุปทานการท่องเที่ยวระดับลักชัวรี่อย่างยั่งยืนในระยะยาว พร้อมทั้งเสริมสร้างความเชื่อมั่น และดึงดูดชาวต่างชาติคุณภาพให้เข้ามาพำนักและใช้ชีวิตในประเทศไทยมากยิ่งขึ้น”


ภูเก็ตโดดเด่นด้วยความหลากหลาย ตอบโจทย์ในทุกมิติ ทั้งการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ หรือ “Local Experience” สร้างประสบการณ์การเดินทางอันทรงคุณค่า ผ่านเสน่ห์อัตลักษณ์ท้องถิ่น ตั้งแต่สถาปัตยกรรมย่านเมืองเก่า ไปจนถึงวิถีชีวิตของชุมชนต่างๆ ที่แข็งแกร่ง ไปจนถึง การท่องเที่ยวแบบลักชัวรี่ ห้างสรรพสินค้าชั้นนำ, Wellness Center ระดับสากล, การล่องเรือหรู กิจกรรมทางน้ำ ซึ่งมีท่าเรือรองรับทั่วทั้งภูเก็ต สะท้อนการผสานระหว่างวัฒนธรรม ธรรมชาติ ความร่วมสมัยได้อย่างลงตัว” นายมนาเทศกล่าวเสริม

เพื่อตอบโจทย์นักท่องเที่ยวกลุ่มลักชัวรี่และพำนักระยะยาวอย่างรอบด้าน ไทยแลนด์ พริวิเลจ ยังจับมือพันธมิตรผู้ให้บริการชั้นนำในภูเก็ตมากมายที่พร้อมมอบประสบการณ์สุดพรีเมียม อาทิ ด้าน Stay จับมือโรงแรม 5 ดาวชั้นนำในภูเก็ตและใกล้เคียงที่พร้อมมอบแพคเกจพิเศษเฉพาะสมาชิก, ด้าน Travel บริการรถเช่าจากสนามบิน, ด้าน Health- Wellbeing นำเสนอสิทธิพิเศษ Wellness spa และโรงพยาบาลชั้นนำ เป็นต้น นอกจากนี้ สมาชิกที่พำนักในจังหวัดภูเก็ตและพังงาสามารถรับบริการ 90-Day Report (90-Day report delivery service) รวมถึงบริการเปิดบัญชีธนาคาร การติดต่อทำใบขับขี่ โดยสามารถติดต่อผ่านศูนย์บริการสมาชิกได้โดยตรง


สำหรับบัตรสมาชิกโครงการ Thailand Privilege ประกอบด้วยสิทธิพิเศษที่แตกต่าง คือ สิทธิในการพำนักระยะยาวในประเทศไทย เริ่มต้นตั้งแต่ 5 ปี ไปจนถึง 20 ปี+ พร้อมการบริการสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ณ สนามบิน (Airport Signature Services) บริการผู้ช่วยส่วนตัว (EPA), ห้องรับรองพิเศษ (VIP Lounge), รถกอล์ฟไฟฟ้า (Electro Carts) และสิทธิประโยชน์ Lifestyle Privileges ที่ตอบโจทย์ทุกรูปแบบการใช้ชีวิต ทั้งสุขภาพ, โรงแรม, สนามกอล์ฟ และร้านอาหารชั้นนำกว่า 1,000 แห่ง

ปัจจุบัน Thailand Privilege Card ให้บริการบัตรสมาชิกทั้งหมด 5 ประเภท ประกอบด้วยสิทธิพิเศษที่แตกต่าง คือ สิทธิในการพำนักระยะยาวในประเทศไทย เริ่มต้นตั้งแต่ 5 ปี ไปจนถึง 20 ปี+ ได้แก่
• BRONZE อัตราค่าธรรมเนียมเริ่มต้น 650,000 บาท สำหรับอายุการเป็นสมาชิก 5 ปี
• GOLD อัตราค่าธรรมเนียม 900,000 บาท อายุการเป็นสมาชิก 5 ปี พร้อมรับคะแนนสะสมปีละ 20 คะแนน
• PLATINUM อัตราค่าธรรมเนียม 1.5 ล้านบาท อายุการเป็นสมาชิก 10 ปี พร้อมรับคะแนนสะสม ปีละ 35 คะแนน
• DIAMOND อัตราค่าธรรมเนียม 2.5 ล้านบาท อายุการเป็นสมาชิก 15 ปี พร้อมรับคะแนนสะสมปีละ 55 คะแนน
• RESERVE อัตราค่าธรรมเนียม 5 ล้านบาท อายุการเป็นสมาชิก 20 ปี+ และสามารถต่ออายุได้ครั้งละ 5 ปี พร้อมรับคะแนนสะสมปีละ 120 คะแนน บัตรสุดเอ็กซ์คลูซีฟ สำหรับกลุ่ม Ultra High Net Worth ที่จะได้รับการดูแลสูงสุดและบริการแบบเอ็กซ์คลูซีฟ


ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดของ Thailand Privilege Card หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อการพำนักระยะยาวในไทยได้ทาง website : www.thailandprivilege.co.th IG :thailandprivilege FB : thailandprivilege Youtube : thailandprivilegecardofficial สำหรับพันธมิตรที่สนใจเข้าร่วมเป็นคู่ค้ากับบริษัทฯ สามารถติดต่อได้ที่แผนกพันธมิตรคู่ค้า โทร +(66) 2-353-4145, Email: vendor_relations@thailandprivilege.co.th และสำหรับผู้ที่สนใจเป็นตัวแทนจำหน่าย สามารถติดต่อได้ที่แผนกบริหารตัวแทนจำหน่าย โทร +(66) 2-353-4120 , Email : salesgroup@thailandprivilege.co.th

"ไทยแลนด์ พริวิเลจ" ปักหมุดภูเก็ต ในงาน TIBS 2026
