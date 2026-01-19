“Chow Tai Fook Jewellery” เดินหน้าขยายธุรกิจสู่เวทีโลก เปิดสาขาใหม่ที่กรุงเทพฯ พร้อมแต่งตั้ง “หยาง หยาง” เป็นโกลบอลแบรนด์แอมบาสเดอร์

กลยุทธ์การขยายตลาดต่างประเทศที่เติบโตอย่างรวดเร็ว ถือเป็นส่วนสำคัญของการพลิกโฉมแบรนด์
บริษัท Chow Tai Fook Jewellery Group Limited (“Chow Tai Fook Jewellery Group”, “กลุ่ม” หรือ “บริษัท”; รหัสหุ้น SEHK: 1929) กลุ่มเครื่องประดับหรูจากจีนที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานเกือบหนึ่งศตวรรษในด้านความเชื่อมั่นและนวัตกรรม ประกาศเปิดร้านกลยุทธ์หลักสาขาใหม่ล่าสุด ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน กรุงเทพฯ ประเทศไทย พร้อมแต่งตั้งนักแสดงชื่อดังชาวจีน “หยาง หยาง” เป็นโกลบอลแบรนด์แอมบาสเดอร์ ก้าวสำคัญนี้สะท้อนการเดินทางสู่การพลิกโฉมแบรนด์ เพื่อกำหนดนิยามใหม่ของความหรูหราระดับโลกผ่านงานฝีมือและศิลปะของจีน
กลุ่มบริษัทซึ่งดำเนินธุรกิจมากกว่า 6,000 สาขาทั่วโลก และมีมูลค่าตลาดราว 122,000 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง หรือประมาณ 16,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568) กำลังเสริมสร้างการปรากฏตัวในจุดหมายปลายทางด้านลักชัวรี่ทั่วโลก เพื่อขับเคลื่อนการพลิกโฉมแบรนด์ ร้านใหม่ที่สยามพารากอน หนึ่งในแลนด์มาร์กร้านค้าหรูของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จะนำเสนอความทันสมัยผสานกับความงดงามของมรดกทางวัฒนธรรม
นอกจากนี้ การแต่งตั้ง “หยาง หยาง” เป็นโกลบอลแบรนด์แอมบาสเดอร์ ยังสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการเข้าถึงผู้บริโภคกลุ่มใหม่ และสร้างความเชื่อมโยงกับลูกค้าต่างชาติ หยาง หยาง นักแสดงชาวจีนที่มีชื่อเสียงระดับโลก จะช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ของแบรนด์ในตลาดสำคัญทั่วโลก ให้เป็นตัวแทนความหรูหราสมัยใหม่ที่สง่างามของจีนบนเวทีสากล
การตีความของมรดกและความหรูหราสมัยใหม่
ร้านสยามพารากอนแห่งใหม่นี้โดดเด่นด้วยโทนสี “Chow Tai Fook Timeless Red” อันเป็นเอกลักษณ์ พื้นที่ภายในสะท้อนความงดงามของงานฝีมือและศิลปะจีน ผ่านวัสดุที่ประณีตและการจัดแสงที่พิถีพิถัน สร้างบรรยากาศอบอุ่นดุจแกลเลอรี เพื่อสร้างสายสัมพันธ์และความเชื่อมโยงทางอารมณ์ กลุ่มบริษัทได้เปิดตัวคอลเลกชั่นพิเศษเฉพาะประเทศไทยที่สะท้อนวัฒนธรรมท้องถิ่น
ซอนยา เช็ง (Ms Sonia Cheng) รองประธาน Chow Tai Fook Jewellery Group กล่าวว่า “ในเส้นทางการพลิกโฉมแบรนด์ที่มีความหลากหลาย การสร้างประสบการณ์ค้าปลีกที่โดดเด่นในตลาดต่างประเทศถือเป็นหัวใจสำคัญของกลยุทธ์การขยายธุรกิจของเรา การขยายครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นที่จะทำให้ Chow Tai Fook Jewellery ก้าวขึ้นเป็นผู้นำด้านลักชัวรี่ระดับโลก พร้อมตอกย้ำมรดกแห่งนวัตกรรม ความเป็นเลิศ และการเชื่อมโยงทางวัฒนธรรม”
“อีกหนึ่งองค์ประกอบสำคัญของวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ คือการแต่งตั้ง ‘หยาง หยาง’ เป็นโกลบอลแบรนด์แอมบาสเดอร์ ความร่วมมือครั้งนี้จะช่วยสร้างอัตลักษณ์ที่ร่วมสมัยและสง่างามให้กับแบรนด์หรูจากจีนบนเวทีโลก”
เร่งขยายธุรกิจสู่เวทีโลก เพื่อกำหนดนิยามใหม่แห่งความหรูหราข้ามพรมแดน
การขยายธุรกิจสู่ตลาดต่างประเทศของ Chow Tai Fook Jewellery ดำเนินไปตามกลยุทธ์สองแนวทางหลัก ได้แก่ การฟื้นฟูตลาดสำคัญที่มีอยู่เดิม และการขยายสู่ตลาดใหม่ที่มีศักยภาพสูงเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยในครึ่งปีงบประมาณ 2569 (เมษายน – กันยายน 2568) บริษัทมีจุดจำหน่ายราว 60 แห่งในตลาดต่างประเทศ และยอดขายปลีกในกลุ่มตลาดอื่น ๆ (รวมถึงตลาดปลอดภาษีในจีน) เติบโตเกือบ 17% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า
การเปิดร้านใหม่ที่สยามพารากอนในกรุงเทพฯ เป็นการต่อยอดจากการเปิดร้านดีไซน์ใหม่แห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ณ สนามบินชางงี ประเทศสิงคโปร์ เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2568 ที่ผ่านมา โดยอาศัยแรงผลักดันจากความสำเร็จดังกล่าว กลุ่มบริษัท Chow Tai Fook Jewellery เตรียมขยายเครือข่ายร้านค้าระดับสากลอย่างต่อเนื่อง ด้วยแผนการเปิดร้านแห่งแรกในประเทศออสเตรเลีย และเพิ่มอีกหนึ่งสาขาในประเทศแคนาดาภายในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569 นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทยังมีแผนรุกเข้าสู่ตลาดตะวันออกกลางภายในระยะเวลา 2 ปีข้างหน้า
นิยามใหม่แห่งความหรูหราระดับโลก ผ่านศิลปะและงานฝีมือจีน
เนื่องในโอกาสครบรอบ 95 ปี บริษัทได้เริ่มต้นการเดินทางสู่การพลิกโฉมแบรนด์ตั้งแต่ปี 2567 เพื่อกำหนดนิยามใหม่ของความหรูหราระดับโลก โดยผสมผสานมรดกทางวัฒนธรรมเข้ากับดีไซน์ร่วมสมัยอันโดดเด่น Chow Tai Fook Jewellery ถ่ายทอดความงดงามของจีนสู่สายตาโลกผ่านเครื่องประดับอันวิจิตรที่เคารพต่อประเพณี พร้อมสะท้อนความสง่างามสมัยใหม่
Chow Tai Fook Jewellery เป็นแบรนด์เครื่องประดับจีนรายแรกที่แต่งตั้ง Creative Director ผู้มีมุมมองและประสบการณ์ระดับนานาชาติ ตอกย้ำความมุ่งมั่นด้านการออกแบบเชิงนวัตกรรมและการสร้างแบรนด์ที่เล่าเรื่องราวอย่างมีเอกลักษณ์ ภายใต้การนำของ Nicholas Lieou, Creative Director ด้าน High Jewellery บริษัทได้เปิดตัวคอลเลกชั่นซิกเนเจอร์ อาทิ CTF Rouge และ CTF Joie Collections
Chow Tai Fook Jewellery Group Limited
นับตั้งแต่ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2472 (ค.ศ. 1929) Chow Tai Fook ได้รับการยกย่องให้เป็นแบรนด์ไอคอนิกที่โดดเด่นด้วยดีไซน์อันแตกต่างและความพิถีพิถันในทุกรายละเอียด วิสัยทัศน์ของเราคือการเป็น “กลุ่มลักชัวรี่จีนระดับโลก” และ “พันธมิตรที่เชื่อถือได้ตลอดชีวิต” สำหรับทุกช่วงวัย โดยอาศัยมรดกและความสำเร็จที่สั่งสมมายาวนานเกือบหนึ่งศตวรรษ ความมุ่งมั่นในด้านนวัตกรรมและงานฝีมือทำให้ Chow Tai Fook กลายเป็นสัญลักษณ์แห่งความเป็นเลิศ คุณค่า และความแท้จริง
ในฐานะกลุ่มลักชัวรี่จีนระดับโลก เราผสมผสานดีไซน์ร่วมสมัยเข้ากับเทคนิคดั้งเดิมเพื่อสร้างสรรค์ผลงานที่เหนือกาลเวลา แต่ละคอลเลกชั่นสะท้อนเรื่องราวและชีวิตของลูกค้า เฉลิมฉลองทุกช่วงเวลาสำคัญ เรามุ่งมั่นที่จะสร้างแรงบันดาลใจและตราตรึงใจผู้คนรุ่นต่อรุ่น พร้อมสานเรื่องราวของ Chow Tai Fook ให้เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของพวกเขา
พอร์ตโฟลิโอแบรนด์ของเราประกอบด้วยแบรนด์หลัก CHOW TAI FOOK, HEARTS ON FIRE, ENZO และ MONOLOGUE ซึ่งนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย รวมถึงการขยายความร่วมมือกับ IP ชั้นนำในระดับนวัตกรรมล้ำสมัย ปัจจุบันเรามีร้านค้ากว่า 6,000 แห่งทั่วโลก มอบประสบการณ์ที่ที่ต่อเนื่องและราบรื่นต่อลูกค้าในทุกช่องทาง ทั้งในเครือข่ายทั่วประเทศจีนและตลาดต่างประเทศที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
Chow Tai Fook Jewellery Group Limited (SEHK: 1929) ได้จดทะเบียนในกระดานหลักของตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงตั้งแต่เดือนธันวาคม พ.ศ. 2554 (ค.ศ. 2011) เรามุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนในระยะยาวให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยการยกระดับคุณภาพรายได้และขับเคลื่อนการเติบโตที่มีมูลค่าสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง