เดินหน้ากระเช้าไฟฟ้า "ภูกระดึง" พร้อมปักหมุดเสาต้นแรก ธ.ค.69

อพท. ร่วมกับ กรมอุทยานฯ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เดินหน้าโครงการกระเช้าไฟฟ้า "ภูกระดึง" ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจ ออกแบบรายละเอียดโครงสร้าง และจัดทำรายงาน EIA ฉบับสมบูรณ์ กำหนดปักหมุดเสาต้นแรก ธ.ค.69 ตั้งเป้าเปิดให้บริการ พ.ย.-ธ.ค. 70
วันที่ 16 มกราคม 2569 นายศิริปกรณ์ เชี่ยวสมุทร ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. ร่วมกับ นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เดินหน้าลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ พัฒนาโครงการกระเช้าไฟฟ้าภูกระดึงและแหล่งท่องเที่ยวที่เกี่ยวเนื่อง ตั้งเป้าบริหารจัดการให้ยั่งยืนตามมาตรฐานสากล เชื่อมั่นกระเช้าไฟฟ้าภูกระดึงพร้อมเปิดบริการนักท่องเที่ยวปลายปี 2570
นายศิริปกรณ์ เชี่ยวสมุทร ผู้อำนวยการ อพท. กล่าวว่า โครงการกระเช้าไฟฟ้าภูกระดึงเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญของรัฐบาล ภายใต้แนวทาง “การท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล” ที่เน้นการเข้าถึงอย่างเท่าเทียมและส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนในทุกมิติ ในฐานะหน่วยงานที่ทำหน้าที่ศึกษาความเป็นไปได้ของการก่อสร้างกระเช้าไฟฟ้าภูกระดึง ภายใต้ความร่วมมือกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นับตั้งแต่ปี 2555 จนถึงปัจจุบัน โดยในปี 2568 อพท. ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้ดำเนินการออกแบบกระเช้าไฟฟ้าภูกระดึง และเพื่อกำหนดกรอบความร่วมมือในระดับนโยบายและปฏิบัติการอย่างมีประสิทธิผล จึงได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ร่วมกันระหว่าง อพท. และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช จำนวน 2 ฉบับ ดังนี้ ฉบับที่ 1 ได้แก่ การส่งเสริม สนับสนุนและประสานงานในการพัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยวเขตอุทยานแห่งชาติภูกระดึง โดยมีเป้าหมายในการร่วมกันศึกษาวางแผน บริหารจัดการ และพัฒนาพื้นที่พิเศษในความรับผิดชอบขององค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) ที่เกี่ยวข้องกับโครงการกระเช้าไฟฟ้าภูกระดึงในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูกระดึง และฉบับที่ 2 ได้แก่ การศึกษา วิจัย และพัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยวที่เกี่ยวเนื่องในพื้นที่พิเศษของ อพท. โดยมีเป้าหมายในการร่วมกันกำหนดแนวทางการดำเนินงาน เพื่อยกระดับศักยภาพการท่องเที่ยวในประเทศ ควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงสนับสนุนข้อมูลในการปฏิบัติงาน และการศึกษาวิจัย เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
ผู้อำนวยการ อพท. กล่าวต่อว่า บันทึกข้อตกลงฉบับนี้เป็นสัญลักษณ์แห่งความมุ่งมั่นร่วมกันของ อพท. และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ในการสนับสนุนการพัฒนาโครงการกระเช้าไฟฟ้าภูกระดึงและแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่เกี่ยวเนื่องในพื้นที่พิเศษ ให้ดำเนินงานได้อย่างบรรลุวัตถุประสงค์ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการพัฒนาการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน และเป็นประโยชน์สุขต่อประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง โดยผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็นและความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทุกเสียงคือพลังในการกำหนดทิศทางของพัฒนา และพร้อมเปิดพื้นที่ให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง เพื่อให้การพัฒนาโครงการกระเช้าไฟฟ้าแห่งนี้ไม่ใช่เป็นเพียงสิ่งปลูกสร้าง แต่เป็นสัญลักษณ์ของความร่วมมือ ความเข้าใจ และการพัฒนาอย่างสมดุลที่ยืนอยู่บนรากฐานของความรับผิดชอบร่วมกัน
นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กล่าวว่า การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในครั้งนี้ ถือเป็นการบูรณาการการทำงานในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการของทั้งสองหน่วยงาน เพื่อให้การดำเนินโครงการกระเช้าไฟฟ้าภูกระดึงเป็นไปอย่างรอบคอบ โปร่งใส และคำนึงถึงผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด โดยยึดหลักการอนุรักษ์เป็นสำคัญ ควบคู่กับการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างเหมาะสม ทั้งนี้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมให้การสนับสนุนด้านข้อมูล วิชาการ และการกำกับดูแลตามภารกิจ เพื่อให้การพัฒนาเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และมาตรฐานด้านการอนุรักษ์อย่างเคร่งครัด และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและประเทศชาติในระยะยาว นอกจากความร่วมมือในส่วนของโครงการศึกษาความเหมาสมและเป็นไปได้ในการก่อสร้างกระเช้าไปฟ้าภูกระดึงแล้ว กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ยังมีความร่วมมือที่ขยายผลไปยังพื้นที่อนุรักษ์อื่นๆ ที่มีความเหมาะสม ทั้งนี้ภายใต้เงื่อนไขที่อยู่ในกรอบกฎหมายของทั้งสองหน่วยงานเพื่อความยั่งยืนของทรัพยากร และประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนเป็นสำคัญ
สำหรับโครงการก่อสร้างกระเช้าไฟฟ้าภูกระดึง ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจ ออกแบบรายละเอียดโครงสร้าง และจัดทำรายงาน EIA ฉบับสมบูรณ์ เพื่อนำเสนอรายงาน EIA เข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการผู้ชำนาญการ (คชก.) และคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.) ในช่วงเดือน กรกฎาคม 2569 (โดยประมาณ) และกำหนดปักหมุดเสาต้นแรก ในเดือนธันวาคม 2569 พร้อมกำหนดการแล้วเสร็จและเปิดให้บริการแก่นักท่องเที่ยว ในช่วงเดือน พฤศจิกายน – ธันวาคม 2570
