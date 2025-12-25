ยอดเขาฟานซิปันขาวโพลนน้ำค้างแข็งปกคลุมทั่วหลังคาแห่งอินโดจีน

MGR ออนไลน์ - สื่อเวียดนามรายงานว่าอุณหภูมิบนยอดเขาฟานซิปัน ยอดเขาสูงที่สุดของเทือกเขาฮว่างเลียนเซินในจ.ลาวกาย ทางภาคเหนือของเวียดนาม ลดลงอย่างรวดเร็วในวันพฤหัสฯ (25) ทำให้ยอดเขาปกคลุมไปด้วยน้ำแข็งสีขาวขณะที่แสงอาทิตย์สาดส่องปรากฎภาพของฤดูหนาวที่สวยงาม
เมื่อเวลาประมาณ 5.00 น. อุณหภูมิบนยอดเขาฟานซิปันลดลงเหลือ 0 องศาเซลเซียสทำให้กิ่งไม้ ใบหญ้า และทางเดินถูกปกคลุมด้วยชั้นน้ำแข็งหนา ซึ่งนับเป็นน้ำแข็งหนาที่สุดที่บันทึกได้บนยอดเขาฟานซิปันในฤดูหนาวนี้
รายงานระบุว่า ในเวลา 7.00 น. เมื่อดวงอาทิตย์ขึ้นสูง แสงแดดส่องประกายระยิบระยับบนผิวน้ำแข็ง ทำให้นักท่องเที่ยวจำนวนมากที่มาเยือนต่างรู้สึกประทับใจและรีบถ่ายภาพเก็บบรรยากาศที่สวยงามราวเทพนิยาย
นักท่องเที่ยวจากฮานอยรายหนึ่งที่เดินทางมายังซาปาและยอดเขาฟานซิปันเป็นครั้งแรกหลังจากพยากรณ์อากาศระบุว่าอุณหภูมิจะลดลงอย่างมาก ได้ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าเที่ยวแรกในตอนเช้าเพื่อขึ้นมายังยอดเขาแห่งนี้
เมื่อดวงอาทิตย์เริ่มขึ้น ทิวทัศน์ที่สวยงามราวความฝัน พร้อมแสงแดดที่สะท้อนน้ำแข็งทำให้เธอรู้สึกประทับใจ
“ฉันรู้สึกโชคดีมากที่ได้เห็นน้ำค้างแข็งบนยอดเขาฟานซิปันวันนี้ นี่เป็นครั้งแรกที่ฉันได้เห็นทิวทัศน์แบบนี้ มันช่างวิเศษจริงๆ” ฮาย แอ็ง กล่าว
“ถ้าคุณวางแผนจะขึ้นมาชมน้ำค้างแข็งหรือหิมะ ขอให้เตรียมเสื้อผ้าเช่นแจ็กเก็ตหนาๆ ผ้าพันคอ ถุงมือ หรือหมวกไหมพรมมาด้วย เพราะอุณหภูมิบนยอดเขามักจะต่ำและลมแรงมาก” นักท่องเที่ยวจากฮานอย กล่าว
รายงานระบุว่าฤดูหนาวปีนี้ น้ำค้างแข็งปรากฎบนยอดเขาฟานซิปันเร็วกว่าและบ่อยกว่าปีที่แล้ว ล่าสุดที่น้ำแข็งปกคลุมยอดเขาเกิดขึ้นในเช้าวันที่ 20 ธ.ค. ขณะที่หิมะตกเบาๆ บนหลังคาแห่งอินโดจีนเมื่อวันที่ 18 ธ.ค.
นักท่องเที่ยวหลายคนต่างคาดหวังจะได้เห็นหิมะตกบนยอดเขาฟานซิปันเหมือนกับฤดูหนาวในปี 2562 และปี 2564.