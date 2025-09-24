สว.ดันสุดซอย "กระเช้าภูกระดึง" จ่อเซ็นMOU-ชำแหละแอปนอกปล้นคนไทย

กมธ.ท่องเที่ยวฯ วุฒิสภา ประกาศดันโปรเจกต์ในตำนาน "กระเช้าภูกระดึง" ที่รอคอยมา 20 ปี เผยข่าวดีจ่อลงนามข้อตกลงเร็วๆ นี้ พร้อมจี้รัฐบาลเชือดแอปพลิเคชันจองที่พักข้ามชาติไร้กติกา ทุบราคาทำลายผู้ประกอบการไทยยับเยิน
วันที่ 24 กันยายน 68 ที่โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร นายพิศูจน์ รัตนวงศ์ ประธานคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยวและการกีฬา วุฒิสภา เป็นประธานการเปิดเวทีสัมมนา Tourism Synergy พลังขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยว โดยมีนายธัชชญาณ์ณัช เจียรธนัทกานนท์ รองประธานคณะกรรมาธิการฯ พร้อมด้วยนายจำลอง อนันตสุข โฆษกคณะกรรมาธิการฯ นางประทุม วงศ์สวัสดิ์ ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการฯ และคณะเข้าร่วมรับฟังอย่างพร้อมเพรียง
นายพิศูจน์ กล่าวว่า การท่องเที่ยวไม่ใช่แค่อุตสาหกรรม แต่คือ "พลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชาติ" และเป็นเวทีสะท้อนซอฟต์พาวเวอร์ของไทยสู่สายตาชาวโลก แต่หัวใจสำคัญที่ต้องเร่งทำคือ การสร้างรายได้ให้กลับคืนสู่ชุมชนท้องถิ่น ไม่ใช่ปล่อยให้รายได้กระจุกตัวอยู่แค่ในเมืองใหญ่
"เราต้องยกระดับของฝาก สินค้าชุมชน ให้มีแพ็คเกจจิ้งที่สวยงาม มีเรื่องราว (Story) ที่น่าสนใจ สร้างกิจกรรมที่ดึงดูดนักท่องเที่ยว นี่คือการต่อยอดซอฟต์พาวเวอร์ที่แท้จริง "
จากนั้น นายพิศูจน์ได้จุดประเด็นร้อนที่หลายคนรอคอย โดยระบุว่า ถึงเวลาแล้วที่ต้องพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างจริงจัง โดยเฉพาะโครงการ "กระเช้าไฟฟ้าขึ้นภูกระดึง" ที่เป็นแนวคิดมากว่า 20 ปี ซึ่งไม่ใช่ความฝันอีกต่อไป "ผมทราบมาว่า ขณะนี้มีการเตรียมทำ MOU ระหว่าง อพท. และกรมอุทยานแห่งชาติฯ ในเร็ววันนี้ ซึ่งจะทำให้นักท่องเที่ยวทุกเพศทุกวัยสามารถเข้าถึงธรรมชาติที่สวยงามได้ง่ายขึ้น โดยไม่ทำลายระบบนิเวศ นี่คือเรื่องสำคัญที่เราต้องผลักดันให้เกิด"
ประธาน กมธ.ท่องเที่ยวและกีฬา วุฒิสภา ยังกล่าวถึงปัญหาใหญ่ที่กัดกินอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย นั่นคือ การแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมจากแพลตฟอร์มออนไลน์ข้ามชาติ เนื่องจากหลายแพลตฟอร์มที่ทุกคนรู้จักดี ไม่ได้อยู่ภายใต้กฎหมายและกติกาภาษีของไทย โดยพบการขายห้องพักในราคาที่เอาเปรียบผู้ประกอบการในประเทศอย่างมหาศาล เรื่องนี้ต้องรีบแก้ไขอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม เพื่อสร้างความสมดุลในตลาด ให้ผู้ประกอบการไทยสามารถแข่งขันได้อย่างภาคภูมิใจ
นายพิศูจน์ยังได้ย้ำถึงภัยเงียบจาก "ข่าวด้านลบ" ที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริง ซึ่งสามารถทำลายความเชื่อมั่นด้านการท่องเที่ยวได้ในพริบตา จึงเรียกร้องให้ภาครัฐและเอกชนต้องร่วมมือกันสร้างระบบการสื่อสารข้อเท็จจริงที่รวดเร็วและทันสมัย เพื่อไม่ให้ชื่อเสียงของประเทศต้องเสียหาย
สำหรับเวทีสัมมนาในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และอดีตสมาชิกวุฒิสภา กล่าวการบรรยายพิเศษ หัวข้อ TOURISM SYNERGY สำคัญอย่างไร
นอกจากนี้ยังมีนายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กล่าวบรรยายในหัวข้อการท่องเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติในประเทศไทย ถือเป็นการระดมสมองครั้งสำคัญเพื่อกำหนดทิศทางอนาคตการท่องเที่ยวไทยให้กลับมาผงาดบนเวทีโลกอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน.