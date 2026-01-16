อพท. จัดงานสัมมนา DASTA Forum “อพท. Fast Forward” ชูผลงานการท่องเที่ยวยั่งยืน พร้อมเปิดตัวตราสัญลักษณ์ใหม่ สะท้อนการพัฒนาตามมาตรฐานระดับสากล

อพท. จัดงาน สัมมนา DASTA Forum “อพท. Fast Forward” ชูผลงานทางวิชาการ และผลงานเชิงปฏิบัติการด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนมากกว่า 20 ผลงาน สะท้อนการพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศไทยที่เป็นรูปธรรม จาก “แนวคิด” สู่ “ผลลัพธ์ที่จับต้องได้” พร้อมเปิดตัวตราสัญลักษณ์ใหม่ ต้อนรับการก้าวสู่ปีที่ 22 กับบทบาทการพัฒนาท่องเที่ยวยั่งยืนในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทย
วันที่ 16 มกราคม 2569 ณ ลานเอนกประสงค์ ชั้น 2 อาคาร B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ
นางณัฏฐิรา แพงคุณ รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วย นายฐิติพงศ์ เขียวไพศาล ประธานกรรมการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และนายศิริปกรณ์ เชี่ยวสมุทร ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. ร่วมเปิดงาน สัมมนา DASTA Forum “อพท. Fast Forward” ชูผลงานการท่องเที่ยวยั่งยืน ที่สะท้อนการพัฒนาตามมาตรฐานระดับสากล พร้อมเปิดตัวตราสัญลักษณ์ใหม่ และสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานสำคัญในการผลักดันการพัฒนาการท่องเที่ยวยั่งยืนในพื้นที่พิเศษ เพื่อเดินหน้าส่งผลงานเข้าสู่รางวัลมาตรฐานระดับโลก
นายศิริปกรณ์ เชี่ยวสมุทร ผู้อำนวย อพท. กล่าวว่า การจัดงาน DASTA Forum : อพท. Fast Forward ในครั้งนี้ ไม่ได้เป็นเพียงเวทีสัมมนาแต่เป็นเวทีที่ อพท. ตั้งใจให้เกิด “การเชื่อมต่อ”ระหว่างองค์ความรู้ ประสบการณ์ และการลงมือทำจริง ในพื้นที่ภายในงานครั้งนี้จึงมีการนำเสนอผลงานทางวิชาการ และผลงานเชิงปฏิบัติการด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนมากกว่า 20 ผลงาน ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า การพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศไทยกำลังก้าวจาก “แนวคิด” ไปสู่ “ผลลัพธ์ที่จับต้องได้”
และในโอกาสนี้ อพท. ได้ เปิดตัวตราสัญลักษณ์ อพท. ใหม่ ที่แสดงถึงบทบาทและอัตลักษณ์ของหน่วยงานที่มุ่งทำงานเชิงพื้นที่ เชื่อมโยงภาคี และขับเคลื่อนการท่องเที่ยวไทยให้เติบโตบนฐานของความยั่งยืนอย่างแท้จริง และนำเสนอผลลัพธ์ของการทำงาน ผ่านนิตยสาร อพท. Travel ฉบับพิเศษ Sustainable Stars Guide ที่รวบรวมเรื่องราวของ “ชุมชนอวดดี” ชุมชนท่องเที่ยวไทยที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ ทั้งจากเวที PATA, SKÅL และ UN Tourism ชุมชนเหล่านี้คือหลักฐานว่า เมื่อการท่องเที่ยวพัฒนาอย่างถูกทิศทาง ชุมชนจะสามารถยืนหยัดได้อย่างภาคภูมิและยั่งยืน
นอกจากนั้นในงานดังกล่าว ยังได้จัดให้มีการส่งมอบรางวัลระดับนานาชาติ รางวัล Green Destinations Top 100 ให้แก่ 5 แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษ ได้แก่ เมืองเก่าน่าน จ.น่าน เชียงคาน จ.เลย ชุมชนนาเกลือ จ.ชลบุรี ชุมชนจีนโบราณบ้านชากแง้ว จ.ชลบุรี และ ท่าชัย–ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย ตอกย้ำผลสำเร็จในการบูรณาการร่วมกันระหว่าง อพท. และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคีเครือข่ายและชุมชนในพื้นที่ในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวยั่งยืนตามมาตรฐานสากล
รวมถึงการสร้างพลังของความร่วมมือผ่านการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กับ อพท.
รวมถึงบันทึกความเข้าใจระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กับ อพท. ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงความรู้ งานวิจัย และการพัฒนาเชิงพื้นที่ให้เดินไปในทิศทางเดียวกัน อันจะส่งผลให้การพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษได้รับการยกระดับคุณภาพและมาตรฐาน สู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนมาตรฐานสากล และเกิดความ “ยั่งยืนทุกพื้นที่” ตามเป้าหมายที่ อพท. วางไว้ต่อไป