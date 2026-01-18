“เชียงใหม่ Night Market” เนรมิตถนนคนเดินสันกำแพง-ท่าแพ จัดเต็ม Light Installation - Mapping ตระการตา

ททท.ชวนเที่ยวงาน “เชียงใหม่ Night Market” เนรมิตถนนคนเดินสันกำแพง-ท่าแพ ด้วย Light Installation - Mapping ตระการตา โดยถนนคนเดินสันกำแพง จัดขึ้นทุกวันเสาร์ ตั้งแต่ 17 ม.ค – 28 ก.พ. 69 ส่วนถนนคนเดินท่าแพ จัดขึ้นทุกวันอาทิตย์ ตั้งแต่ 18 ม.ค.-1 มี.ค. 69
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับ จังหวัดเชียงใหม่ จัดงาน “เชียงใหม่ Night Market” ผ่านกิจกรรม 2 ถนนคนเดิน ได้แก่ “ถนนคนเดินสันกำแพง” และ “ถนนคนเดินท่าแพ” ต่อเนื่องเป็นเวลา 6 สัปดาห์ เพื่อเชิญชวนนักท่องเที่ยวสัมผัสมนต์เสน่ห์ของถนนคนเดินจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่เมืองหลักสู่เมืองน่าเที่ยว ตลอดจนสร้างกระแสให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวในช่วงต้นปี 2569 ทั้งนี้งานดังกล่าวได้มีพิธีเปิดงาน ณ ข่วงสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ในคืนวันที่ 17 มกราคม 2569 ที่ผ่านมา
การจัดงานในครั้งนี้ได้นำต้นทุนทางวัฒนธรรม ถนนคนเดินสันกำแพง และถนนคนเดินท่าแพ มาต่อยอด โดยการเติมในส่วนของการจัดแสดงศิลปะแสงไฟดิจิทัล ทำให้ถนนคนเดินมีความน่าสนใจและดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติให้เดินทางมาท่องเที่ยวมากขึ้น มุ่งสู่การเป็น The Best Destination จุดหมายปลายทางที่ทรงคุณค่าของนักเดินทาง ซึ่งทาง ททท. คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานทั้ง 2 พื้นที่กว่า 1 แสนคน สร้างรายได้จากการเดินทางท่องเที่ยวไม่น้อยกว่า 186 ล้านบาท
นายศิวกร บัวป้อง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า การจัดงาน “เชียงใหม่ Night Market” ณ ถนนคนเดินสันกำแพง เป็นกลไกสำคัญในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด โดยนำต้นทุนทางวัฒนธรรมและหัตถศิลป์อันโดดเด่นของพื้นที่มาต่อยอดสู่รูปแบบสร้างสรรค์ร่วมสมัย ผ่านการผสมผสานศิลปะ แสง สี และเทคโนโลยีดิจิทัล สร้างประสบการณ์ท่องเที่ยวยามค่ำคืนที่มีชีวิตชีวา สอดคล้องกับวิสัยทัศน์จังหวัดเชียงใหม่ สู่ “เมืองแห่งสุขภาพ เมืองแห่งการใช้ชีวิต และเมืองแห่งเทศกาล” ภายใต้แนวคิด “Value is the New Volume” และนโยบาย “12 เดือน 12 เทศกาล จังหวัดเชียงใหม่เที่ยวได้ทั้ง 365 วัน” ซึ่งช่วยยกระดับภาพลักษณ์การท่องเที่ยว สร้างรายได้ และกระจายประโยชน์สู่ชุมชนอย่างยั่งยืน
นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการ ททท. กล่าวว่า ททท. ส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวโดยใช้กลยุทธ์ Event Marketing เป็นเครื่องมือสำคัญในการกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยว โดยการจัดงานดังกล่าวนั้นสอดรับกับนโยบายระดับประเทศ คือ การยกระดับถนนคนเดินจาก “ตลาดท้องถิ่น” ไปสู่การเป็น Creative Walking Street ระดับนานาชาติ ซึ่งเป็นเวทีนำเสนอ เสน่ห์ไทยสู่สายตานักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ
สำหรับพื้นที่ถนนคนเดินสันกำแพง ได้รับการยอมรับว่าเป็นแหล่งวัฒนธรรมที่มีความโดดเด่น และเป็นศูนย์รวมของงานหัตถกรรมและภูมิปัญญาล้านนารวมถึงการอนุรักษ์วิถีชีวิตดั้งเดิมของชุมชน กิจกรรมภายในงานนี้ได้รับการออกแบบภายใต้แนวคิด “San Kamphaeng Remix : Chiang Mai Remake” เพื่อสะท้อนภาพลักษณ์ใหม่ของสันกำแพง ผ่านการนำเสนอศิลปะ แสง สี และเทคโนโลยีดิจิทัลที่เติมเต็มให้ถนนคนเดินมีสีสัน และเป็นพื้นที่ให้ชาวสันกำแพงได้แสดงความสามารถ พร้อมทั้งคงไว้ซึ่งการเคารพและรักษาอัตลักษณ์ท้องถิ่นเป็นหัวใจสำคัญ
กิจกรรมถนนคนเดินสันกำแพง จัดขึ้นทุกวันเสาร์ ระหว่างเวลา 16.00 – 22.00 น. ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 17 มกราคม-28 กุมภาพันธ์ 2569 ภายในงานมีจุดเช็กอินห้ามพลาด คือ ถนนคนเดินสันกำแพง จุดแลนด์มาร์ก “พหุศิลป์ถิ่นสันกำแพง-The Grand Arts of San Kamphaeng” ร่วมด้วย 10 จุดไฮไลต์ ได้แก่ 1) บริเวณข่วงสันกำแพง : ถักทอเรื่องราวสันกำแพง-The Woven Legacy 2) บริเวณข่วงสันกำแพง : จิตวิญญาณแห่งเครื่องปั้นดินเผา-The Spirit of Clay 3) ไปรษณีย์ข่วงสันกำแพง : โคมอธิษฐาน-The Wishing Lanna 4) ไปรษณีย์ข่วงสันกำแพง : วาดสรรค์ผืนร่ม-Color Your Canopy
5) ตลาดข่วงสันกำแพง : ชีพจรแห่งแสงสันกำแพง-The Light beat 6) ธนาคารกรุงเทพ : น้องจ๊างสุดชิค-The Cool Elephant 7) อาคารชินวัตร : ชะลอมแห่งความรุ่งเรือง-The Basket of Prosperity 8) ถนนคนเดินสันกำแพง : ผกาบ่อสร้าง-Bo Sang in Bloom 9) หลังตึกห้างทองไพศาล : สานศิลป์ทอแสง-The Weaver's Beacon และ 10 ถนนคนเดินสันกำแพง : ผนังลายศิลป์-The Artful Wall
ส่วนกิจกรรมถนนคนเดินท่าแพ หรือ ถนนคนเดินเชียงใหม่ จัดขึ้นทุกวันอาทิตย์ ระหว่างเวลา 16.00 – 22.00 น. ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 17 มกราคม-1 มีนาคม 2569 ภายในงานมีจุดเช็กอินห้ามพลาด คือ ถนนคนเดินเชียงใหม่ (ท่าแพ) จุดแลนด์มาร์ก : “เจดีย์แห่งการเริ่มต้น-The Sand Stupa” ที่ได้แรงบันดาลใจจากประเพณีป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง ร่วมด้วย 10 จุด ไฮไลต์ ได้แก่
1) จุดแสดงที่ 1 วัดพันอ้น : เจดีย์อัฐอร่าม-The Radiant Octagon) 2) หอพื้นถิ่นล้านนา : ผู้พิทักษ์ล้านนา-Lanna Guardian นำเสนอสิงห์คู่ สัญลักษณ์แห่งพลังปัญญาและการคุ้มครอง ประตูเมืองและวัดวาอาราม 3) พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ : จากถนนแห่งศรัทธา สู่มรดกแห่งแผ่นดิน-From the Sacred Road to the Heritage of the Nation 4) ศูนย์สถาปัตยกรรม คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ : คุ้มแสงแห่งความทรงจำ-The Flame of Memory นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับคุ้มเจ้าบุรีรัตน์ พูดถึงความทรงจำผ่าน “สัตว์ทั้งสี่” ที่ทำหน้าที่เป็นดัง “ผู้พิทักษ์” ได้แก่ หงส์ กระต่าย กวาง และ นกฮูก 5) วัดพันเตา : ธารบุญสู่แสง-The Stream of Light นำเสนอต้นไม้ใหญ่และแสงที่สว่างไสวเป็นดุจ “สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เรืองรอง” หรือเป็นสัญลักษณ์ของความผาสุกที่กำลังจะเกิดขึ้น
6) วัดพันเตา : พนมมือ ศรัทธา-The Gesture of Radiance 7) วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร : ดวงประทีปแห่งจินตภาพล้านนา-The Lantern of Lanna Imagination 8) หอพื้นถิ่นล้านนา : เมืองดอกไม้ แห่งล้านนา-The City of Flowers 9) วัดทุงยู : เส้นทางแห่งการผลิบาน-The Blooming Way) และ 10) วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร : แนวแกนทางวัฒนธรรม-The Axis of Culture
นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมงานจะได้เพลิดเพลินกับการซื้อของฝาก ของที่ระลึก อิ่มอร่อยกับเมนูอาหารท้องถิ่นจากผู้ประกอบการในพื้นที่ที่ยกขบวนร้านค้ามาให้ได้ลิ้มลองจำนวนมาก พิเศษสำหรับผู้เข้าร่วมงานร่วมจับจ่ายซื้อสินค้าและบริการภายในงาน เมื่อจับจ่ายครบทุก 200 บาท จะได้รับคูปองใช้เป็นส่วนลดสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว อาทิ ที่พัก ร้านอาหาร สปา เป็นต้น พร้อมสนุกสนานไปกับการแสดงจากศิลปินชื่อดังได้ทุกวัน ได้แก่ 17 มกราคม 2569 : Scrubb, 18 มกราคม 2569 : Proxie, 24 มกราคม 2569 : Whal & Dolph, 25 มกราคม 2569 : No One Else, 31 มกราคม 2569 : Yented, 1 กุมภาพันธ์ 2569 : Atom, 14 กุมภาพันธ์ 2569 : Pause, Earth Patravee, 15 กุมภาพันธ์ 2569 : ATLAS, Sarah Salola, 21 กุมภาพันธ์ 2569 : Songkarn Rangsan, 22 กุมภาพันธ์ 2569 : Serious Bacon, 28 กุมภาพันธ์ 2569 : Mean และปิดท้ายวันที่ 1 มีนาคม 2569 ด้วย Season Five
ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้ฟรีตลอดทั้งงาน โดย ททท. จัดบริการรถรับ - ส่ง โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
ถนนคนเดินสันกำแพง มีบริการ 2 เส้นทาง 1. เส้นทางข่วงประตูท่าแพ - วัดศรีดอนไชย – ศูนย์ทำร่มบ่อสร้าง - ใหม่เอี่ยม พิพิธภัณฑ์ศิลปะสมัยใหม่ – ข่วงสันกำแพง 2. เส้นทาง One Nimman – เซ็นทรัลเชียงใหม่ – ศูนย์ทำร่มบ่อสร้าง - ใหม่เอี่ยม พิพิธภัณฑ์ศิลปะสมัยใหม่ - ข่วงสันกำแพง
ถนนคนเดินท่าแพ มีบริการ 2 เส้นทาง ได้แก่ 1. One Nimman – ตลาดช้างเผือก – อนุสาวรีย์สามกษัตริย์ – วัดพระสิงห์มหาวรวิหาร 2. ข่วงประตูท่าแพ - วัดศรีดอนไชย – ตลาดประตูเชียงใหม่ – วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร ทั้งนี้ สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook page: GoNorthThailand และ TAT Contact Center หรือ โทร. 1672 Travel Buddy