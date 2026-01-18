xs
“เชียงใหม่ Night Market” เนรมิตถนนคนเดินสันกำแพง-ท่าแพ จัดเต็ม Light Installation - Mapping ตระการตา

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


“เชียงใหม่ Night Market” เนรมิตถนนคนเดินสันกำแพง-ท่าแพ แต่งแต้มเสน่ห์เชียงใหม่ยามราตรี
ททท.ชวนเที่ยวงาน “เชียงใหม่ Night Market” เนรมิตถนนคนเดินสันกำแพง-ท่าแพ ด้วย Light Installation - Mapping ตระการตา โดยถนนคนเดินสันกำแพง จัดขึ้นทุกวันเสาร์ ตั้งแต่ 17 ม.ค – 28 ก.พ. 69 ส่วนถนนคนเดินท่าแพ จัดขึ้นทุกวันอาทิตย์ ตั้งแต่ 18 ม.ค.-1 มี.ค. 69

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับ จังหวัดเชียงใหม่ จัดงาน “เชียงใหม่ Night Market” ผ่านกิจกรรม 2 ถนนคนเดิน ได้แก่ “ถนนคนเดินสันกำแพง” และ “ถนนคนเดินท่าแพ” ต่อเนื่องเป็นเวลา 6 สัปดาห์ เพื่อเชิญชวนนักท่องเที่ยวสัมผัสมนต์เสน่ห์ของถนนคนเดินจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่เมืองหลักสู่เมืองน่าเที่ยว ตลอดจนสร้างกระแสให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวในช่วงต้นปี 2569 ทั้งนี้งานดังกล่าวได้มีพิธีเปิดงาน ณ ข่วงสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ในคืนวันที่ 17 มกราคม 2569 ที่ผ่านมา

ถนนคนเดินสันกำแพง
การจัดงานในครั้งนี้ได้นำต้นทุนทางวัฒนธรรม ถนนคนเดินสันกำแพง และถนนคนเดินท่าแพ มาต่อยอด โดยการเติมในส่วนของการจัดแสดงศิลปะแสงไฟดิจิทัล ทำให้ถนนคนเดินมีความน่าสนใจและดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติให้เดินทางมาท่องเที่ยวมากขึ้น มุ่งสู่การเป็น The Best Destination จุดหมายปลายทางที่ทรงคุณค่าของนักเดินทาง ซึ่งทาง ททท. คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานทั้ง 2 พื้นที่กว่า 1 แสนคน สร้างรายได้จากการเดินทางท่องเที่ยวไม่น้อยกว่า 186 ล้านบาท

นายศิวกร บัวป้อง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า การจัดงาน “เชียงใหม่ Night Market” ณ ถนนคนเดินสันกำแพง เป็นกลไกสำคัญในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด โดยนำต้นทุนทางวัฒนธรรมและหัตถศิลป์อันโดดเด่นของพื้นที่มาต่อยอดสู่รูปแบบสร้างสรรค์ร่วมสมัย ผ่านการผสมผสานศิลปะ แสง สี และเทคโนโลยีดิจิทัล สร้างประสบการณ์ท่องเที่ยวยามค่ำคืนที่มีชีวิตชีวา สอดคล้องกับวิสัยทัศน์จังหวัดเชียงใหม่ สู่ “เมืองแห่งสุขภาพ เมืองแห่งการใช้ชีวิต และเมืองแห่งเทศกาล” ภายใต้แนวคิด “Value is the New Volume” และนโยบาย “12 เดือน 12 เทศกาล จังหวัดเชียงใหม่เที่ยวได้ทั้ง 365 วัน” ซึ่งช่วยยกระดับภาพลักษณ์การท่องเที่ยว สร้างรายได้ และกระจายประโยชน์สู่ชุมชนอย่างยั่งยืน

พิธีเปิดงาน ณ ข่วงสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการ ททท. กล่าวว่า ททท. ส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวโดยใช้กลยุทธ์ Event Marketing เป็นเครื่องมือสำคัญในการกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยว โดยการจัดงานดังกล่าวนั้นสอดรับกับนโยบายระดับประเทศ คือ การยกระดับถนนคนเดินจาก “ตลาดท้องถิ่น” ไปสู่การเป็น Creative Walking Street ระดับนานาชาติ ซึ่งเป็นเวทีนำเสนอ เสน่ห์ไทยสู่สายตานักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ

สำหรับพื้นที่ถนนคนเดินสันกำแพง ได้รับการยอมรับว่าเป็นแหล่งวัฒนธรรมที่มีความโดดเด่น และเป็นศูนย์รวมของงานหัตถกรรมและภูมิปัญญาล้านนารวมถึงการอนุรักษ์วิถีชีวิตดั้งเดิมของชุมชน กิจกรรมภายในงานนี้ได้รับการออกแบบภายใต้แนวคิด “San Kamphaeng Remix : Chiang Mai Remake” เพื่อสะท้อนภาพลักษณ์ใหม่ของสันกำแพง ผ่านการนำเสนอศิลปะ แสง สี และเทคโนโลยีดิจิทัลที่เติมเต็มให้ถนนคนเดินมีสีสัน และเป็นพื้นที่ให้ชาวสันกำแพงได้แสดงความสามารถ พร้อมทั้งคงไว้ซึ่งการเคารพและรักษาอัตลักษณ์ท้องถิ่นเป็นหัวใจสำคัญ

ถนนคนเดินสันกำแพง จุดแลนด์มาร์ก พหุศิลป์ถิ่นสันกำแพง
กิจกรรมถนนคนเดินสันกำแพง จัดขึ้นทุกวันเสาร์ ระหว่างเวลา 16.00 – 22.00 น. ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 17 มกราคม-28 กุมภาพันธ์ 2569 ภายในงานมีจุดเช็กอินห้ามพลาด คือ ถนนคนเดินสันกำแพง จุดแลนด์มาร์ก “พหุศิลป์ถิ่นสันกำแพง-The Grand Arts of San Kamphaeng” ร่วมด้วย 10 จุดไฮไลต์ ได้แก่ 1) บริเวณข่วงสันกำแพง : ถักทอเรื่องราวสันกำแพง-The Woven Legacy 2) บริเวณข่วงสันกำแพง : จิตวิญญาณแห่งเครื่องปั้นดินเผา-The Spirit of Clay 3) ไปรษณีย์ข่วงสันกำแพง : โคมอธิษฐาน-The Wishing Lanna 4) ไปรษณีย์ข่วงสันกำแพง : วาดสรรค์ผืนร่ม-Color Your Canopy

ถนนคนเดินสันกำแพง ถักทอเรื่องราวสันกำแพง
5) ตลาดข่วงสันกำแพง : ชีพจรแห่งแสงสันกำแพง-The Light beat 6) ธนาคารกรุงเทพ : น้องจ๊างสุดชิค-The Cool Elephant 7) อาคารชินวัตร : ชะลอมแห่งความรุ่งเรือง-The Basket of Prosperity 8) ถนนคนเดินสันกำแพง : ผกาบ่อสร้าง-Bo Sang in Bloom 9) หลังตึกห้างทองไพศาล : สานศิลป์ทอแสง-The Weaver's Beacon และ 10 ถนนคนเดินสันกำแพง : ผนังลายศิลป์-The Artful Wall

ถนนคนเดินท่าแพ ธารบุญสู่แสง
ส่วนกิจกรรมถนนคนเดินท่าแพ หรือ ถนนคนเดินเชียงใหม่ จัดขึ้นทุกวันอาทิตย์ ระหว่างเวลา 16.00 – 22.00 น. ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 17 มกราคม-1 มีนาคม 2569 ภายในงานมีจุดเช็กอินห้ามพลาด คือ ถนนคนเดินเชียงใหม่ (ท่าแพ) จุดแลนด์มาร์ก : “เจดีย์แห่งการเริ่มต้น-The Sand Stupa” ที่ได้แรงบันดาลใจจากประเพณีป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง ร่วมด้วย 10 จุด ไฮไลต์ ได้แก่

1) จุดแสดงที่ 1 วัดพันอ้น : เจดีย์อัฐอร่าม-The Radiant Octagon) 2) หอพื้นถิ่นล้านนา : ผู้พิทักษ์ล้านนา-Lanna Guardian นำเสนอสิงห์คู่ สัญลักษณ์แห่งพลังปัญญาและการคุ้มครอง ประตูเมืองและวัดวาอาราม 3) พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ : จากถนนแห่งศรัทธา สู่มรดกแห่งแผ่นดิน-From the Sacred Road to the Heritage of the Nation 4) ศูนย์สถาปัตยกรรม คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ : คุ้มแสงแห่งความทรงจำ-The Flame of Memory นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับคุ้มเจ้าบุรีรัตน์ พูดถึงความทรงจำผ่าน “สัตว์ทั้งสี่” ที่ทำหน้าที่เป็นดัง “ผู้พิทักษ์” ได้แก่ หงส์ กระต่าย กวาง และ นกฮูก 5) วัดพันเตา : ธารบุญสู่แสง-The Stream of Light นำเสนอต้นไม้ใหญ่และแสงที่สว่างไสวเป็นดุจ “สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เรืองรอง” หรือเป็นสัญลักษณ์ของความผาสุกที่กำลังจะเกิดขึ้น

ถนนคนเดินท่าแพ ดวงประทีปแห่งจินตภาพล้านนา
6) วัดพันเตา : พนมมือ ศรัทธา-The Gesture of Radiance 7) วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร : ดวงประทีปแห่งจินตภาพล้านนา-The Lantern of Lanna Imagination 8) หอพื้นถิ่นล้านนา : เมืองดอกไม้ แห่งล้านนา-The City of Flowers 9) วัดทุงยู : เส้นทางแห่งการผลิบาน-The Blooming Way) และ 10) วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร : แนวแกนทางวัฒนธรรม-The Axis of Culture

ถนนคนเดินท่าแพ แนวแกนทางวัฒนธรรม
นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมงานจะได้เพลิดเพลินกับการซื้อของฝาก ของที่ระลึก อิ่มอร่อยกับเมนูอาหารท้องถิ่นจากผู้ประกอบการในพื้นที่ที่ยกขบวนร้านค้ามาให้ได้ลิ้มลองจำนวนมาก พิเศษสำหรับผู้เข้าร่วมงานร่วมจับจ่ายซื้อสินค้าและบริการภายในงาน เมื่อจับจ่ายครบทุก 200 บาท จะได้รับคูปองใช้เป็นส่วนลดสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว อาทิ ที่พัก ร้านอาหาร สปา เป็นต้น พร้อมสนุกสนานไปกับการแสดงจากศิลปินชื่อดังได้ทุกวัน ได้แก่ 17 มกราคม 2569 : Scrubb, 18 มกราคม 2569 : Proxie, 24 มกราคม 2569 : Whal & Dolph, 25 มกราคม 2569 : No One Else, 31 มกราคม 2569 : Yented, 1 กุมภาพันธ์ 2569 : Atom, 14 กุมภาพันธ์ 2569 : Pause, Earth Patravee, 15 กุมภาพันธ์ 2569 : ATLAS, Sarah Salola, 21 กุมภาพันธ์ 2569 : Songkarn Rangsan, 22 กุมภาพันธ์ 2569 : Serious Bacon, 28 กุมภาพันธ์ 2569 : Mean และปิดท้ายวันที่ 1 มีนาคม 2569 ด้วย Season Five

ถนนคนเดินสันกำแพง ผกาบ่อสร้าง
ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้ฟรีตลอดทั้งงาน โดย ททท. จัดบริการรถรับ - ส่ง โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ถนนคนเดินสันกำแพง มีบริการ 2 เส้นทาง 1. เส้นทางข่วงประตูท่าแพ - วัดศรีดอนไชย – ศูนย์ทำร่มบ่อสร้าง - ใหม่เอี่ยม พิพิธภัณฑ์ศิลปะสมัยใหม่ – ข่วงสันกำแพง 2. เส้นทาง One Nimman – เซ็นทรัลเชียงใหม่ – ศูนย์ทำร่มบ่อสร้าง - ใหม่เอี่ยม พิพิธภัณฑ์ศิลปะสมัยใหม่ - ข่วงสันกำแพง

ถนนคนเดินท่าแพ มีบริการ 2 เส้นทาง ได้แก่ 1. One Nimman – ตลาดช้างเผือก – อนุสาวรีย์สามกษัตริย์ – วัดพระสิงห์มหาวรวิหาร 2. ข่วงประตูท่าแพ - วัดศรีดอนไชย – ตลาดประตูเชียงใหม่ – วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร ทั้งนี้ สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook page: GoNorthThailand และ TAT Contact Center หรือ โทร. 1672 Travel Buddy

ถนนคนเดินสันกำแพง น้องจ๊างสุดชิค



