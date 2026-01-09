ไอคอนสยาม ร่วมกับ give.me.museums ชวนต้อนรับศักราชใหม่ สัมผัสความงดงามของสวนดอกไม้สุดคัลเลอร์ฟูล ผสานศิลปะร่วมสมัยในงาน “Flower Art Garden at ICONSIAM”

ไอคอนสยาม แลนด์มาร์กระดับโลกริมแม่น้ำเจ้าพระยา ร่วมกับ “give.me.museums” แบรนด์ศิลปะร่วมสมัยที่ผสานศิลปะ ไลฟ์สไตล์ และแรงบันดาลใจเข้าไว้ด้วยกัน ชวนทุกคนมาเริ่มต้นปีใหม่อย่างสดใสไปกับงาน “Flower Art Garden at ICONSIAM” นิทรรศการที่มอบความสุขผ่านสีสันของสวนดอกไม้และผลงานศิลปะที่กำลังเบ่งบานในคอนเซ็ปต์ “Flower Art Garden - Let The Year Begin in Bloom” เปิดพื้นที่ให้ทุกคนได้ดื่มด่ำกับความงดงาม ต้อนรับปีใหม่ด้วยความสดชื่นและสดใส ตั้งแต่วันนี้ - 8 กุมภาพันธ์ 2569 ณ เจริญนคร ฮอลล์ ชั้น M ไอคอนสยาม
“give.me.museums” คือแบรนด์ศิลปะของ คนธรัตน์ เตชะไตรศร ศิลปินรุ่นใหม่ผู้มอบความสุข ความสดใส ผ่านสีสัน ที่เน้นอารมณ์และ Story ของภาพมากกว่าความเหมือนจริง รังสรรค์ผลงานจากประสบการณ์และจินตนาการเป็นภาพธรรมชาติและดอกไม้อันมีเอกลักษณ์ ก่อนประยุกต์เป็นของใช้ในชีวิตประจำวัน ที่ทั้งสวยน่ารักและใช้งานได้จริง เพื่อทำให้ศิลปะเข้าถึงง่ายและเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตทุกคน ตามแนวคิดที่เชื่อว่า “ศิลปะสามารถอยู่ที่ไหนก็ได้” โดยครั้งนี้ ไอคอนสยาม ได้ร่วมกับแบรนด์จัดนิทรรศการพิเศษ “Flower Art Garden at ICONSIAM” เพื่อนำศิลปะเข้าถึงผู้คน ผ่านพื้นที่สร้างแรงบันดาลใจที่ผสานธรรมชาติ สีสัน และเรื่องราวเข้าด้วยกันอย่างกลมกลืน ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Flower Art Garden – Let the Year Begin in Bloom” ออกแบบให้เป็น Blooming Museum หรือพิพิธภัณฑ์ที่กำลังเบ่งบาน ชวนให้ผู้ชมปล่อยใจให้ผลิบานไปพร้อมกับสีสันของดอกไม้ในบรรยากาศเป็นกันเอง อบอุ่น และเต็มไปด้วยความสบายใจ โดยมีไฮไลต์ต้อนรับผู้มาเยือนหลากหลาย
•Photogenic & Highlight Spot
จุดถ่ายรูปเช็กอินรับปีใหม่ท่ามกลางสวนสวยพร้อมกับ “น้องดื้อ (Little Moody)” คาแรกเตอร์เด็กผู้หญิงผมแดงแสนซุกซน ผลงานบอลลูนขนาดใหญ่สูงกว่า 2.4 เมตร ที่นั่งโดดเด่นอยู่ท่ามกลางหมู่ดอกไม้ รายล้อมด้วยงานศิลปะแบบ Hand-Painted สีสันสดใส ราวกับกำลังชวนทุกคนเริ่มต้นปีใหม่ไปด้วยกันอย่างมีความสุข พร้อมมุมถ่ายภาพมากมาย ไม่ว่าจะเป็นมุมกระจกดอกไม้ หรือมุมศิลปะที่กระจายอยู่ทั่วพื้นที่ ซึ่งถูกออกแบบจัดวางให้เหมาะกับการถ่ายภาพในทุกองศา
•Interactive Space
สนุกกับการถ่ายภาพในสวนตารางหมากรุกขนาดย่อม พื้นที่อินเทอร์แอคทีฟที่ออกแบบตัวหมากเป็นดอกไม้ลายเส้นสไตล์ give.me.museums พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ชมได้มีส่วนร่วม หยิบจับ เล่น และถ่ายภาพ เติมความสนุกสนาน เพิ่มชีวิตชีวาให้วันธรรมดาน่าประทับใจยิ่งขึ้น
•Installation Art & Furniture
เพลิดเพลินไปกับความงดงามของ Installation Art ที่นำเฟอร์นิเจอร์และสินค้าจากแบรนด์ give.me.museums มาจัดดิสเพลย์อย่างสวยงาม กลมกลืนเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่ศิลปะ ผสมผสานด้วยงาน Hand-Painted ที่แทรกอยู่ในทุกจุด เพื่อสร้างบรรยากาศให้ผู้ชมรู้สึกร่วมกับงานศิลปะตลอดการเข้าชม
•Exclusive Products “สวัสดี Collection”
ภายในงานยังเปิดตัวสินค้าเอ็กซ์คลูซีฟ “สวัสดี Collection” ที่ถ่ายทอดแรงบันดาลใจจากสีสันของชีวิตประจำวันในประเทศไทย ตั้งแต่ตลาดสด ผักผลไม้ พวงมาลัย รถตุ๊กตุ๊ก มวยไทย ไปจนถึงแหล่งท่องเที่ยวจากเหนือจรดใต้ มาถ่ายทอดผ่านลายเส้นและคาแรกเตอร์ “น้องดื้อ” ในมุมมองความเป็นไทยร่วมสมัย ผสานความสดใส สนุกสนาน และภาพลักษณ์ของ ICONSIAM อย่างลงตัว ออกแบบเป็นของฝากและของที่ระลึกน่ารัก ๆ อาทิ กางเกงช้าง กระเป๋าใส่เหรียญ ผ้าอเนกประสงค์ รวมถึงของสะสมชิ้นเล็กอย่างโปสการ์ด สติ๊กเกอร์ พวงกุญแจ และอีกหนึ่งความพิเศษคือ ลวดลายผ้าในคอลเลกชันนี้ดีไซน์ขึ้นจากแรงบันดาลใจจากแหล่งท่องเที่ยวไทย ทั้งลาย Sweet Valley โทนเขียว–ฟ้า–ชมพู จากการพักผ่อนท่ามกลางขุนเขาและอากาศบริสุทธิ์ “Starry City” โทนเข้มตัดกับดอกไม้หลากสี จากเสน่ห์ของเมืองที่ไม่เคยหลับใหล และลาย “Sunrise Sea” โทนฟ้า–ส้ม สดใส จากทะเล แสงแดด และสายลมอุ่นยามเช้า จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับเป็นของฝากและของที่ระลึกสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและผู้ที่รักความเป็นไทย
นอกจากนี้ยังสามารถเลือกซื้อของที่ระลึกแสนเก๋ ทั้งสินค้า Fashion & Lifestyle และ Stationery ที่นำศิลปะและดอกไม้มาเล่าเรื่องราวผ่านลายเส้นฝีแปรงอันเป็นเอกลักษณ์ นำเสนอเป็นของใช้ดีไซน์น่ารักและใช้งานได้จริง ให้ทุกครั้งที่หยิบมาใช้เหมือนได้พกพาพิพิธภัณฑ์ศิลปะติดตัวไปทุกที่
พิเศษ! เพียงเลือกซื้อสินค้าภายในงาน “give.me.museums Flower Art Garden at ICONSIAM” ทุกการซื้อ รับฟรี! สติ๊กเกอร์ GMMS loves you (สุ่มลาย) นอกจากนี้หากซื้อครบ 300 บาท/ใบเสร็จ รับฟรี! พัดดอกไม้ (จำนวนจำกัด) และเมื่อซื้อครบ 700 บาท/ใบเสร็จ รับทันที ถุงช็อปปิ้งลาย Let It Bloom ลายใหม่ที่สวยสดใสน่าสะสม
เข้าสู่ศักราชใหม่ปีนี้ มาต้อนรับปีใหม่ด้วยความสดชื่นท่ามกลางสวนดอกไม้และศิลปะในงาน “give.me.museums Flower Art Garden at ICONSIAM” ตั้งแต่วันนี้ - 8 กุมภาพันธ์ 2569 ณ เจริญนคร ฮอลล์ ชั้น M ไอคอนสยาม เพื่อเริ่มต้นปีด้วยการเบ่งบาน เติมพลังและแรงบันดาลใจให้ปีนี้มีความสุขสดใสมากยิ่งขึ้น ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook: ICONSIAM และ www.iconsiam.com