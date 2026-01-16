จิตรกรรมระดับโลก “Girl with a Pearl Earring” เตรียมนำมาจัดแสดงในญี่ปุ่น

“Girl With a Pearl Earring” เตรียมกลับมาเยือนโอซาก้า (และอาจเป็นครั้งสุดท้าย)
โอกาสที่ดีสำหรับชาวญี่ปุ่น และรวมถึงนักท่องเที่ยวชาวไทยด้วย (เพราะเดินทางไปได้ง่าย ไม่ต้องขอวีซ่า) เมื่องานจิตรกรรมระดับโลกของหญิงสาวอีกคนผู้โด่งดังในประวัติศาสตร์ศิลปะ จะกลับมาเยือนประเทศญี่ปุ่น
จิตรกรรม “Girl With a Pearl Earring” ของโยฮันเนส เวอร์เมียร์ (Johannes Vermeer) มีกำหนดมาจัดแสดงที่โอซาก้าในช่วงกลางปีนี้ ระหว่างวันที่ 21 สิงหาคม - 27 กันยายน 2026 ซึ่งถือเป็นเหตุการณ์สำคัญในแวดวงศิลปะอย่างแท้จริง โดยผลงานชิ้นเอกจะจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะนากาโนะชิมะ (Nakanoshima Museum of Art) ถือเป็นโอกาสพิเศษในช่วงที่พิพิธภัณฑ์เมาริตส์ไฮส์ (Mauritshuis) ในกรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์ กำลังปิดปรับปรุงชั่วคราว
นิทรรศการครั้งนี้จัดโดยหนังสือพิมพ์อาซาฮีชิมบุน (The Asahi Shimbun) นำเสนอ “Girl With a Pearl Earring” เป็นหัวใจหลัก ร่วมกับผลงานสำคัญอื่น ๆ จากยุคทองของเนเธอร์แลนด์ หากใครพลาดการจัดแสดงที่โอซาก้า ครั้งต่อไปอาจต้องบินไปชมที่เนเธอร์แลนด์เท่านั้น
สำหรับชาวญี่ปุ่น ถือเป็นการกลับมาเยือนที่หลายคนเฝ้ารอ เพราะ “Girl With a Pearl Earring” เคยจัดแสดงในญี่ปุ่นครั้งล่าสุดเมื่อปี 2012–2013 ในช่วงที่เมาริตส์ไฮส์นำผลงานสำคัญออกจัดแสดงทั่วโลกระหว่างการปรับปรุงพิพิธภัณฑ์ในครั้งนั้น โดยมีผู้เข้าชมราว 1.2 ล้านคนในโตเกียวและโกเบ
นับตั้งแต่การเปิดทำการอีกครั้งของเมาริตส์ไฮส์ในปี ค.ศ. 2014 พิพิธภัณฑ์ได้ยึดมั่นในนโยบายให้ภาพวาดชิ้นนี้อยู่ที่กรุงเฮกเป็นหลัก เพื่อให้ผู้ชมได้สัมผัสผลงานในบริบทบ้านเกิด
มาร์ติน โกสเซลิงค์ (Martine Gosselink) ผู้อำนวยการใหญ่ของพิพิธภัณฑ์ ยังได้ส่งสัญญาณว่า นี่อาจเป็นครั้งสุดท้ายที่ภาพวาดจะเดินทางออกนอกยุโรป โดยกล่าวในแถลงการณ์ว่า “ทุกปี เราต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นจำนวนมากที่หลงรัก ‘Girl with a Pearl Earring’ สำหรับเมาริตส์ไฮส์ การเดินทางของเธอมายังญี่ปุ่นครั้งนี้ถือเป็นโอกาสพิเศษที่เราจะแบ่งปันผลงานชิ้นนี้กับสาธารณชนชาวญี่ปุ่น ซึ่งอาจเป็นครั้งสุดท้าย”
คำกล่าวนี้ทำให้การเดินทางของภาพวาดครั้งนี้ให้ความรู้สึกเหมือนเป็น “ทัวร์อำลา” มากกว่าการยืมจัดแสดงตามปกติ
ความน่าอัศจรรย์ของจิตรกรรม “Girl With a Pearl Earring” สร้างสรรค์ขึ้นราวปี ค.ศ. 1665 แต่ไม่ใช่ภาพเหมือนของบุคคลจริง หากเป็นการศึกษาตัวละครสมมติในงานจิตรกรรม ดวงตาที่เหลือบมองด้านข้าง ริมฝีปากมันวาว และต่างหูไข่มุกที่เปล่งประกาย ทำให้เธอกลายเป็นหนึ่งในใบหน้าที่เป็นที่จดจำมากที่สุดในประวัติศาสตร์ศิลปะ สิ่งที่โดดเด่นไม่แพ้กันคือผ้าโพกศีรษะสีน้ำเงินสด ซึ่งวาดด้วยสีอุลตรามารีนที่ได้จากลาพิส ลาซูลี (lapis lazuli) แร่สีน้ำเงินล้ำค่า ซึ่งในยุคนั้นมีราคาสูงกว่าทองคำ
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนิทรรศการจะมีการประกาศในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ ผู้สนใจสามารถติดตามข้อมูลได้จากเว็บไซต์ทางการของนิทรรศการ หรือ https://nakka-art.jp/en
ที่แน่ๆงานนี้นักท่องเที่ยวชาวไทยที่สนใจ จะมีโอกาสได้ชมง่ายขึ้นไม่ต้องขอวีซ่าหรือบินไกลไปถึงเนเธอร์แลนด์
ส่งข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว-อาหารมาได้ที่ อีเมล์ travel_astvmgr@hotmail.com หรือ ชมคลิปต่าง ๆ ได้ที่ Youtube :Travel MGR และ Instagram : @travelfoodonline และ TikTok : @travelfoodonline