ช็อกวงการ! “นากาโนะ เมอิ” ดาราสาวลุคใส ถูกแฉคบชู้นักแสดงรุ่นใหญ่ที่แต่งงานแล้ว

โดยหนึ่งในนั้นคือ "ทานากะ เคย์" นักแสดงรุ่นพี่ที่มีอายุมากกว่าเธอถึง 15 ปี และแต่งงานมีลูกแล้วโดยสำนักข่าวชื่อดังมีภาพถ่ายเป็นหลักฐาน – พบไปบ้านหญิงสาวบ่อยครั้งรายงานเมื่อวันที่ 23 เมษายน ระบุว่า Shukan Bunshun ได้เผยภาพถ่ายที่อ้างว่าเป็น “นากาโนะ” และ “ทานากะ” กำลังขึ้นรถคันเดียวกันหน้าบ้านของฝ่ายหญิงเมื่อวันที่ 19 เมษายน โดยทั้งคู่สวมหน้ากากปิดบังใบหน้านอกจากนี้ ยังมีการอ้างว่าในช่วงเวลาเดียวกัน “นากาโนะ” ยังมีความสัมพันธ์กับนักแสดงหนุ่มชาวเกาหลีใต้ ซึ่งเคยร่วมงานกับเธอ และมีการเชิญไปที่บ้านหลายครั้ง ขณะยังคบหากับทานากะทานากะ เคย์ ปัจจุบันแต่งงานกับนักแสดงหญิงชื่อ "ซากุระ" มาตั้งแต่ปี 2011 และมีลูกด้วยกันสองคนข่าวยังระบุว่าทั้งสองเคยร่วมแสดงเป็นพ่อลูกมาก่อนด้วยนากาโนะ เมอิ เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติจากผลงานอย่าง House of Ninjas ทาง Netflix และภาพยนตร์ Daytime Shooting Star โดยเธอเคยแสดงร่วมกับทานากะ เคย์ ในภาพยนตร์ And So the Baton Is Passed เมื่อปี 2021 ซึ่งเธอรับบทเป็นนักเรียนมัธยม และทานากะรับบทเป็นพ่อเลี้ยงขณะนี้เธอกำลังมีผลงานละครเรื่อง Caster ที่กำลังออกอากาศอยู่ทางช่อง TBS และมี ฮิโรชิ อาบะ ร่วมแสดง