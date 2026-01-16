สวยล้ำ “Airbus A321neo” ประเดิมเที่ยวบินแรกกรุงเทพฯ – สิงคโปร์

การบินไทย เผยโฉม Airbus A321neo ลำแรก ชูดีไซน์ล้ำสมัย-ห้องโดยสารใหม่ เดินหน้ายกระดับการเดินทางทุกมิติ เตรียมให้บริการเที่ยวบินแรกกรุงเทพฯ – สิงคโปร์
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) จัดงานเปิดตัวเครื่องบิน Airbus A321neo ลำแรก ณ โรงจอดอากาศยานของบริษัทฯ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เผยโฉมการตกแต่งภายนอกที่ดูทันสมัยในโทนสีม่วง Neon Violet ภายใต้คอนเซปต์ Thai Contemporary ภายในห้องโดยสารโดดเด่นด้วยที่นั่งชั้นธุรกิจ (Royal Silk Class) ที่ปรับเอนนอนได้ 180 องศา ตลอดจนที่นั่งชั้นประหยัดที่สอดรับสรีรศาสตร์ ปรับเอนได้ 10 องศา พร้อมที่พักศีรษะที่ปรับได้ 6 ทิศทาง ทั้งยังจัดเต็มระบบความบันเทิงด้วยจอภาพระดับ 4K สะท้อนความมุ่งมั่นในการยกระดับประสบการณ์การเดินทาง ควบคู่กับการเพิ่มประสิทธิภาพฝูงบินและการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม
เครื่องบิน Airbus A321neo ลำแรกนี้ ได้รับพระราชทานนามว่า “บวรรังษี” ซึ่งมีที่มาจากชื่อชุมชนบวรรังษี ชุมชนเก่าแก่ในเขตกรุงเทพมหานครที่มีความเชื่อมโยงกับวัดบวรนิเวศวิหาร โดยคำว่า “บวร” มีรากจากบวรสถานสุทธาวาส หรือวังหน้า ซึ่งเป็นศูนย์กลางอำนาจในอดีต ขณะที่คำว่า “รังษี” หมายถึงแสงและความรุ่งเรือง ชื่อ “บวรรังษี” จึงสะท้อนความหมายถึง พื้นที่ที่อยู่ในอิทธิพลและรัศมีแห่งสถาบันสำคัญ อันเป็นสัญลักษณ์แห่งความเป็นสิริมงคลและทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์
เครื่องบิน Airbus A321neo เป็นส่วนหนึ่งของแผนการจัดหาและปรับปรุงฝูงบินของการบินไทย เพื่อรองรับการให้บริการในเส้นทางบินระยะสั้นและระยะกลาง โดยเป็นเครื่องบินที่ได้รับการพัฒนาเทคโนโลยีการบินอย่างต่อเนื่อง มีจุดเด่นด้านประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิง การลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อที่นั่งได้สูงสุด 20% พร้อมได้รับการรับรองให้สามารถใช้เชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืน (SAF) ได้สูงสุด 50% และการลดระดับเสียงรบกวนเมื่อเทียบกับเครื่องบินรุ่นก่อนหน้า ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ
นายชาย เอี่ยมศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) กล่าวว่า “การนำเครื่องบิน Airbus A321neo มาประจำฝูงบินสะท้อนวิสัยทัศน์ของการบินไทยในการเสริมสร้างศักยภาพการให้บริการ ยกระดับประสบการณ์การเดินทางของผู้โดยสาร เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ผ่านการใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อโลก ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานอุตสาหกรรมการบินระดับสากล ทั้งในปัจจุบันและอนาคต”
เครื่องบินลำแรกจากทั้งหมด 32 ลำที่บริษัทได้รับมอบจากแอร์บัส ได้รับการตกแต่งด้วยตราสัญลักษณ์และลวดลายใหม่บนลำตัวอากาศยาน ถ่ายทอดอัตลักษณ์ของการบินไทย โดยโลโก้ A321neo ได้รับการออกแบบเฉพาะ ภายใต้แนวคิด Thai Contemporary เลือกใช้โทนสี Neon Violet เพื่อสื่อถึงนวัตกรรมและความก้าวหน้า พร้อมออกแบบให้สอดคล้องกับโลโก้เครื่องบินตระกูล Airbus ของการบินไทย
ภายในห้องโดยสาร ประกอบด้วยที่นั่งในชั้นธุรกิจ (Royal Silk Class) จำนวน 16 ที่นั่ง แบ่งเป็นที่นั่งเดี่ยว (Throne Seat) จำนวน 4 ที่นั่ง และที่นั่งคู่ (Double Seat) จำนวน 12 ที่นั่ง ออกแบบภายใต้แนวคิด “Your Personal Room Concept” มอบพื้นที่ส่วนตัวที่มากขึ้นและสามารถปรับเปลี่ยนการใช้งานได้อย่างลงตัว ตั้งแต่พื้นที่รับประทานอาหารและทำงาน ไปจนถึงที่นั่งที่สามารถปรับเอนนอนราบได้ 180 องศา เพื่อการพักผ่อนอย่างเต็มรูปแบบ พร้อมระบบความบันเทิงผ่านจอสัมผัสขนาด 17.3 นิ้ว
ในขณะที่ที่นั่งชั้นประหยัด มีจำนวนทั้งหมด 159 ที่นั่ง ภายในห้องโดยสาร มาพร้อมดีไซน์โดดเด่นด้วยเอกลักษณ์ความเป็นไทยผสานความเป็นสากลร่วมสมัย ถ่ายทอดผ่านองค์ประกอบ เช่น รูปแบบที่นั่ง ผ้าม่าน และผนังห้องโดยสาร พร้อมจัดพื้นที่แบบ 3-3 ที่นั่งออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ สามารถปรับเอนได้ 10 องศา พร้อมที่พักศีรษะปรับได้ 6 ทิศทาง และระบบความบันเทิงผ่านจอสัมผัสขนาด 13.3 นิ้ว
ระบบความบันเทิงบนเที่ยวบินได้รับการพัฒนาให้ทันสมัยด้วยจอภาพความละเอียดระดับ 4K รองรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์ส่วนบุคคล มาพร้อม User Interface (UI) รูปแบบใหม่ที่ใช้งานง่ายและตอบสนองรวดเร็ว ขณะเดียวกันยังติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านเครือข่าย SES Open Orbits แบบหลายวงโคจร (Multi-Orbit) รองรับความเร็วสูงสุด 200 – 300 เมกะบิตต่อวินาที โดยจะเริ่มให้บริการภายในไตรมาสที่ 1 ของปี 2569 ทั้งยังเสริมความสะดวกสบายด้วยที่เก็บสัมภาระแบบ Airspace XL Bins เพิ่มความจุสูงสุด 40% รวมถึงระบบแสงไฟ Welcome Ceiling และ Cabin Mood Lighting เพื่อสร้างบรรยากาศตลอดการเดินทาง
บริษัทฯ มีกำหนดนำเครื่องบิน Airbus A321neo ลำแรกเข้าประจำการในฝูงบิน โดยเริ่มทำการบินระหว่างวันที่ 22 มกราคม – 28 มีนาคม 2569 ในเส้นทางดังต่อไปนี้
* เที่ยวบิน TG413 เส้นทาง กรุงเทพฯ – สิงคโปร์กำหนดเวลาออก 11.30 – 14.50 น. (เที่ยวบินแรก)
* เที่ยวบิน TG414 เส้นทาง สิงคโปร์ – กรุงเทพฯ กำหนดเวลาออก 15.55 – 17.15 น.
* เที่ยวบิน TG221 เส้นทาง กรุงเทพฯ – ภูเก็ต กำหนดเวลาออก 18.30 – 20.00 น.
* เที่ยวบิน TG222 เส้นทาง ภูเก็ต – กรุงเทพฯ กำหนดเวลาออก 20.40 – 22.15 น.
* เที่ยวบิน TG331 เส้นทาง กรุงเทพฯ – เดลีกำหนดเวลาออก 23.25 – 02.20 น. (วันถัดไป)
* เที่ยวบิน TG332 เส้นทาง เดลี – กรุงเทพฯกำหนดเวลาออก 03.30 – 09.00 น.
หมายเหตุ : เวลาตามท้องถิ่น
การบินไทยยังคงเดินหน้าพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างประสบการณ์การเดินทางที่มีคุณภาพ ความเชื่อมั่นแก่ผู้โดยสาร และเสริมความสามารถในการแข่งขันในตลาดการบินระดับภูมิภาคและระดับโลก
