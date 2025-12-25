การบินไทย รับ Airbus A321neo ลำแรก เตรียมเที่ยวบินแรก“กรุงเทพฯ – สิงคโปร์” 22 ม.ค.69

การบินไทย จัดพิธีต้อนรับเครื่องบิน Airbus A321neo ลำแรก เตรียมเที่ยวบินแรกเส้นทาง “กรุงเทพฯ – สิงคโปร์” 22 ม.ค.69 เสริมความแข็งแกร่งฝูงบิน รองรับการเติบโตในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
วันที่ 25 ธันวาคม 2568 บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) จัดพิธีต้อนรับเครื่องบินแบบแอร์บัส A321neo เครื่องหมายสัญชาติ HS-TOA นามพระราชทาน “บวรรังษี” ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ หลังออกเดินทางจาก Airbus Delivery Center เมืองฮัมบูร์ก ประเทศเยอรมนี โดยมีนายลวรณ แสงสนิท ประธานกรรมการบริษัทฯ พร้อมด้วยนายชาญศิลป์ ตรีนุชกร กรรมการบริษัทฯ นายชาย เอี่ยมศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้บริหารบริษัทฯ และแขกผู้มีเกียรติร่วม
เครื่องบินลำดังกล่าวเป็นลำแรกจากทั้งหมด 32 ลำที่บริษัทฯ ได้รับมอบจากแอร์บัส และเป็นหนึ่งใน 10 ลำแรกที่จะใช้ปฏิบัติการบินโดยการเช่าดำเนินงาน (Operating lease) จาก AerCap ผู้ให้เช่าเครื่องบินรายใหญ่ของโลก แสดงถึงความร่วมมือด้านการจัดการฝูงบินในระดับสากล
นายชาย เอี่ยมศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวว่า การรับมอบ A321neo ลำแรกสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของการบินไทยในการเสริมสร้างศักยภาพฝูงบินและความแข็งแกร่งด้านกลยุทธ์เครือข่ายเส้นทางบิน (Network Strategy) เพื่อยกระดับศักยภาพการให้บริการและรองรับการเติบโตอย่างต่อเนื่องของตลาดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เครื่องบิน A321neo มาพร้อมเทคโนโลยีที่ทันสมัย ประหยัดพลังงาน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การพัฒนาเหล่านี้ตอกย้ำแนวทางของการบินไทยในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและมีความรับผิดชอบ เครื่องบินรุ่นใหม่นี้จะช่วยให้เราดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในเส้นทางยุทธศาสตร์ของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
แอร์บัส A321neo เป็นเครื่องบินลำตัวแคบทางเดินเดียว รุ่นใหม่ในตระกูล A320 ติดตั้งเครื่องยนต์ CFM LEAP-1A ที่มีคุณสมบัติเด่นคือลดการใช้เชื้อเพลิงลงและทำงานเงียบขึ้น ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อที่นั่งได้สูงสุด 20% และได้รับการรับรองให้สามารถใช้เชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืน (SAF) ได้สูงสุด 50% นอกจากนั้น ห้องโดยสารสามารถรองรับผู้โดยสารได้ทั้งหมด 175 ที่นั่ง แบ่งเป็นที่นั่งชั้นธุรกิจ (Royal Silk Class) จำนวน 16 ที่นั่ง ออกแบบเพื่อมอบความสะดวกสบายในระดับเดียวกับเครื่องบินลําตัวกว้าง ด้วยที่นั่งแบบ Fully-Flat bed ปรับเอนได้ 180 องศา พร้อมพื้นที่ระหว่างที่นั่งที่กว้างขึ้น ในขณะที่ที่นั่งชั้นประหยัดมีจำนวน 159 ที่นั่ง ออกแบบที่นั่งตามหลักสรีรศาสตร์ ปรับเอนได้ 110 องศา และที่พักศีรษะสามารถปรับได้ 6 ทิศทาง
ภายในห้องโดยสารถูกออกแบบให้โดดเด่นด้วยเอกลักษณ์ความเป็นไทยผสานความเป็นสากลร่วมสมัย ถ่ายทอดผ่านองค์ประกอบ เช่น รูปแบบที่นั่ง ผ้าม่าน และผนังห้องโดยสาร พร้อมยกระดับประสบการณ์การเดินทางด้วยระบบความบันเทิง (IFE) ในทุกที่นั่งหน้าจอระบบสัมผัสความละเอียดระดับ 4K รองรับการเชื่อมต่อหูฟัง Bluetooth เสริมความสะดวกสบายด้วยที่เก็บสัมภาระแบบ Airspace XL Bins เพิ่มความจุสูงสุด 40% รวมถึงระบบแสงไฟ Welcome Ceiling และ Cabin Mood Lighting เพื่อสร้างบรรยากาศตลอดการเดินทาง
ทั้งนี้ เครื่องบินแบบ Airbus A321neo ของบริษัทฯ มีแผนปฏิบัติการบินในเส้นทางภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยมีกำหนดทำการบินเที่ยวบินแรกในวันที่ 22 มกราคม 2569 เส้นทาง กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – กรุงเทพฯ
การบินไทยยังคงเดินหน้าพัฒนาฝูงบินและยกระดับการให้บริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อมอบประสบการณ์การเดินทางที่ดีที่สุดแก่ผู้โดยสารทั่วโลก