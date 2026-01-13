โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ เปิดตัว Fitness and Wellness Centre โฉมใหม่ กับจุดหมายแห่งสุขภาวะแบบองค์รวม ที่ผสานสมรรถภาพ การฟื้นฟู และการเคลื่อนไหว ภายใต้รากฐานแห่งมรดก The Oriental
โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ เปิดตัว Fitness and Wellness Centre โฉมใหม่ที่ได้รับการปรับปรุงและออกแบบใหม่อย่างสมบูรณ์ นับเป็นอีกก้าวสำคัญของโรงแรมในการยกระดับแนวคิดด้านสุขภาวะ และสะท้อนถึงบทใหม่ของการดูแลร่างกายและจิตใจอย่างสมดุล
Fitness and Wellness Centre แห่งใหม่นี้ ได้รับการออกแบบให้เป็น พื้นที่ร่วมสมัยสำหรับการเคลื่อนไหว การเสริมสร้างสมรรถภาพ และการฟื้นฟูร่างกาย โดยผสานสิ่งอำนวยความสะดวกที่เน้นประสิทธิภาพเข้ากับแนวคิดเรื่องความสมดุล การพักฟื้น และการเคลื่อนไหว ซึ่งเป็นหัวใจของปรัชญาด้านสุขภาวะที่ The Oriental Spa ยึดถือมาอย่างยาวนาน
ด้วยการออกแบบที่คำนึงถึงทั้งร่างกายและจิตใจ ศูนย์แห่งนี้จึงไม่ได้เป็นเพียงสถานที่ออกกำลังกาย หากแต่เป็น จุดหมายแห่งการฟื้นคืนพลังอย่างครบถ้วน ที่เปิดโอกาสให้แขกผู้มาเยือนได้เชื่อมโยงกับตนเอง ผ่านการเคลื่อนไหวที่มีความหมาย การพักผ่อนอย่างลึกซึ้ง และการดูแลสุขภาพในแบบที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตร่วมสมัย
ภายใน Fitness and Wellness Centre โฉมใหม่นี้ ได้รับการจัดสรรพื้นที่และโปรแกรมอย่างพิถีพิถัน เพื่อรองรับทั้งการเสริมสร้างสมรรถภาพ การฟื้นฟูร่างกาย และการดูแลสุขภาวะในชีวิตประจำวัน อุปกรณ์ออกกำลังกายที่เน้นประสิทธิภาพสูงถูกผสานเข้ากับพื้นที่สำหรับการเคลื่อนไหวอย่างมีสติ การฝึกสมาธิ และการฟื้นฟูเชิงลึก เพื่อให้แขกผู้มาเยือนได้เลือกประสบการณ์ที่เหมาะสมกับจังหวะและความต้องการของตนเอง
แนวคิดด้านการฟื้นฟู (recovery) ได้รับการยกระดับให้เป็นส่วนสำคัญของประสบการณ์ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่สำหรับการผ่อนคลายกล้ามเนื้อ การฟื้นฟูระบบไหลเวียน หรือการพักผ่อนอย่างสงบหลังการเคลื่อนไหว ซึ่งสะท้อนความเข้าใจว่าสุขภาวะที่แท้จริงไม่ได้เกิดจากการออกกำลังกายแบบออกแรงเพียงอย่างเดียว หากแต่เกิดจากความสมดุลระหว่างการเคลื่อนไหว การพักฟื้น และการดูแลตัวเองอย่างสม่ำเสมอ
Fitness and Wellness Centre แห่งใหม่นี้ จึงเป็นมากกว่าสถานที่ออกกำลังกาย หากแต่เป็น พื้นที่แห่งการดูแลสุขภาวะแบบองค์รวม ที่หลอมรวมร่างกาย จิตใจ และวิถีชีวิตเข้าไว้ด้วยกัน ภายใต้การดูแลแบบใส่ใจในทุกรายละเอียด ตามแบบฉบับของโรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ
Fitness and Wellness Centre โฉมใหม่นี้ เป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศด้านสุขภาวะที่กว้างขึ้นของ The Oriental Spa and Wellness Club ซึ่งได้รับการยอมรับมาอย่างยาวนานในฐานะมาตรฐานด้านการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมของในกรุงเทพฯ ด้วยปรัชญาที่หยั่งรากจากความสมดุล ความใส่ใจเฉพาะบุคคล และการฟื้นฟู ศูนย์แห่งนี้จึงต่อยอดแนวคิดดังกล่าวออกจากห้องทรีตเมนต์ สู่การเคลื่อนไหว การฟื้นฟู และการฝึกอย่างมีสติ ที่ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องในทุกขณะ
การออกแบบเป็นอีกหนึ่งหัวใจสำคัญของประสบการณ์ Fitness and Wellness Centre พื้นผิวไม้โทนอุ่น เส้นสายสถาปัตยกรรมที่นุ่มนวล และแสงที่ให้ความรู้สึกผ่อนคลาย ช่วยสร้างความต่อเนื่องอย่างสงบระหว่างแต่ละพื้นที่ ลวดลายศิลป์ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากสายน้ำและสถาปัตยกรรมริมแม่น้ำเจ้าพระยาของกรุงเทพฯ เชื่อมโยงศูนย์แห่งนี้เข้ากับบริบทโดยรอบ ขณะที่ซุ้มโค้งและรายละเอียดเชิงประติมากรรมบนผนัง ถ่ายทอดรูปแบบไทยดั้งเดิมผ่านการตีความร่วมสมัยอย่างสง่างาม ส่งผลให้บรรยากาศโดยรวมดูนิ่ง สุขุม และกลมกลืนกับสถานที่อย่างแท้จริง
หัวใจสำคัญของ Fitness and Wellness Centre คือ Muay Thai Studio พื้นที่เฉพาะที่ยกย่องศิลปะแม่ไม้มวยไทยในฐานะกีฬาประจำชาติของไทย สตูดิโอแห่งนี้ได้รับการออกแบบให้เป็นทั้งพื้นที่ฝึกซ้อมและการถ่ายทอดคุณค่าทางวัฒนธรรม โดยผสานความดั้งเดิม งานศิลป์ และมรดกแห่ง The Oriental เข้าไว้ด้วยกันอย่างกลมกลืน แผงไม้โทนอุ่น แสงไฟที่นุ่มนวล และการจัดวางวัตถุที่เกี่ยวข้องกับมวยไทยอย่างพิถีพิถัน ช่วยสร้างบรรยากาศที่สงบนิ่งและเปี่ยมด้วยความเคารพ ขณะที่ลวดลายกราฟิกที่สะท้อนจังหวะและการเคลื่อนไหวของมวยไทย เติมเต็มพื้นที่ให้เหมาะสมทั้งสำหรับการฝึกสมัยใหม่และการสัมผัสรากวัฒนธรรมอย่างลึกซึ้ง
นอกเหนือจากมวยไทย พื้นที่สำหรับการเคลื่อนไหวภายในศูนย์ได้รับการจัดสรรอย่างตั้งใจ เพื่อรองรับการออกกำลังกายที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตร่วมสมัย พื้นที่ฝึก HYROX ถูกออกแบบมาเพื่อเสริมสร้างพละกำลัง ความสมดุล และความแข็งแรงอย่างยั่งยืน พร้อมด้วยโซนคาร์ดิโอที่ครบครันด้วยอุปกรณ์จาก Technogym การจัดวางพื้นที่ที่โปร่งโล่งช่วยให้การเคลื่อนไหวและสมาธิเป็นศูนย์กลาง ขณะที่สวนกลางแจ้งมอบบรรยากาศธรรมชาติสำหรับการยืดเหยียด อบอุ่นร่างกาย และช่วงเวลาแห่งการผ่อนคลายอย่างสงบ
แนวคิดด้านการฟื้นฟูและการมีสุขภาวะอย่างยั่งยืน ยังถูกถ่ายทอดผ่าน Performance Recovery Studio พื้นที่เฉพาะที่ผสานความร้อนเชิงฟื้นฟูกับความเย็นอย่างควบคุม ห้องซาวน่าอินฟราเรดถูกออกแบบให้ทำงานควบคู่กับบ่อน้ำเย็นที่ควบคุมอุณหภูมิอย่างแม่นยำ สร้างประสบการณ์แห่งความแตกต่างที่ช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของร่างกาย ปรับสมดุลระบบประสาท และคืนความแจ่มชัดให้กับร่างกายและจิตใจ สะท้อนแนวทางการดูแลสุขภาวะแบบองค์รวมของศูนย์แห่งนี้อย่างชัดเจน
เสริมประสบการณ์การฟื้นฟูด้วย ความร้อนและกระแสน้ำ ผ่านห้องสตีม ซาวน่า จากุซซี่ และองค์ประกอบของน้ำอย่างเป็นลำดับ ออกแบบมาอย่างพิถีพิถัน แต่ละช่วงช่วยส่งเสริมการผ่อนคลาย การไหลเวียน และความสมดุล โดยเน้นการเปลี่ยนผ่านระหว่างความร้อนและกระแสน้ำ ให้ร่างกายและจิตใจได้ปรับสมดุลอย่างเป็นธรรมชาติ
สำหรับการเคลื่อนไหว Yoga House – Baan Noi ทำหน้าที่เป็นพื้นที่เฉพาะสำหรับโยคะ ตั้งอยู่ภายในเรือนไทยดั้งเดิมริมแม่น้ำเจ้าพระยา เปิดรับบรรยากาศของธรรมชาติและความสงบ พื้นที่แห่งนี้รองรับการฝึกโยคะประจำวันในจังหวะที่เน้นความนิ่ง สมาธิ และความต่อเนื่อง มอบสมดุลที่สงบงามควบคู่กับรูปแบบการเคลื่อนไหวที่มีพลังมากกว่า
ศูนย์แห่งนี้ยังเสริมประสบการณ์ด้านสุขภาวะด้วย สนามเทนนิสสองสนาม ซึ่งถ่ายทอดมิติของการเคลื่อนไหวในรูปแบบที่ทั้งกระฉับกระเฉงและการมีปฏิสัมพันธ์ ผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะสามารถเลือกฝึกกับโค้ชผู้เชี่ยวชาญ เพื่อเสริมความแม่นยำของโฟร์แฮนด์ แบ็กแฮนด์ ในบรรยากาศที่เอื้อต่อการเคลื่อนไหว ความเชื่อมโยง และความเพลิดเพลินอย่างเป็นธรรมชาติ
Fitness and Wellness Centre โฉมใหม่ตั้งอยู่ ณ บ้านริมแม่น้ำ (Baan Rim Naam) และสามารถเดินทางได้โดยเรือของโรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ โดยเป็นส่วนหนึ่งของ The Oriental Spa and Wellness Club ในภาพรวม สิ่งอำนวยความสะดวกทั้งหมดสะท้อนบทบาทอันยาวนานของโรงแรมในการดูแลสุขภาวะของกรุงเทพฯ ผ่านแนวทางที่ให้เกียรติมรดกทางวัฒนธรรม ควบคู่กับความเข้าใจต่อศิลปะแห่งการใช้ชีวิตที่ดีในบริบทร่วมสมัย
สำหรับการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อโทรศัพท์ 0-2659-9000 หรืออีเมล mobkk-sportcentre@mohg.com ข้อมูลเพิ่มเติมเยี่ยมชมได้ที่ mandarinoriental.com/bangkok
