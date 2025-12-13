Longevity แนวคิดใหม่ “ออกกำลัง”ในผู้สูงวัย ขยับน้อยแต่ได้ผลมาก แข็งแรง-อายุยืน

Jetts Fitness พบสมาชิกผู้สูงอายุ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทั่วประเทศ ตอกย้ำความสำคัญของการออกกำลังกายในสังคมผู้สูงอายุ Jetts เชื่อว่า “การเริ่มต้นดูแลสุขภาพไม่เคยสายเกินไป” และมุ่งส่งเสริม Healthy Longevity ให้ผู้สูงอายุมีพลัง แข็งแรง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน โดยกิจกรรมที่ผู้สูงอายุนิยม ได้แก่ คาร์ดิโอ การฝึกกล้ามเนื้อ และโยคะ ฟิตเนสแห่งนี้ไม่ได้เป็นแค่ที่ออกกำลังกาย แต่ยังเป็น “ชุมชน” ที่ช่วยคลายความเหงาและสร้างความมั่นใจให้ผู้สูงอายุ พร้อมให้บริการ 24 ชั่วโมง เพื่อตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์
ท่ามกลางการเปลี่ยนผ่านของประเทศไทยสู่สังคมผู้สูงอายุ ความสำคัญของการออกกำลังกายยิ่งทวีคูณ ไม่เพียงสำหรับคนรุ่นใหม่ แต่รวมถึงผู้สูงอายุที่ต้องการมีสุขภาพดี ดำรงชีวิตอย่างอิสระ และเชื่อมต่อกับสังคมอย่างมีความหมาย สว ( ผู้สูงอายุ) จำนวนมากกำลังตระหนักว่า “การเริ่มดูแลสุขภาพไม่เคยสายเกินไป” และความแข็งแรง การเคลื่อนไหวที่ดี และความสุข สามารถสร้างได้ในทุกช่วงวัย
Jetts Fitness ผู้นำฟิตเนสแบบเปิดตลอด 24 ชั่วโมงของไทย มุ่งมั่นสนับสนุนการมีอายุยืนอย่างมีสุขภาพที่ดี (Healthy Longevity) เพื่อให้คนไทยไม่เพียงมีอายุยืนยาวขึ้น แต่ยังมีชีวิตที่แข็งแรง มีพลัง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน
ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา Jetts Fitness พบว่ามีสมาชิกผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทั่วประเทศ กลุ่มสมาชิกเหล่านี้ไม่ได้มาเพียงเพื่อเสริมสร้างสุขภาพกาย แต่ยังเพื่อค้นหาความมั่นใจ เป้าหมายในชีวิต และชุมชนที่ให้กำลังใจ ผ่านการออกกำลังกายในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและเป็นมิตร
สร้างพลังและสุขภาวะให้ทุกเจเนอเรชั่น
การออกกำลังกายมีบทบาทสำคัญทั้งต่อสุขภาพกายและใจ Jetts Fitness ตระหนักถึงความต้องการที่แตกต่างกันของผู้คนในแต่ละช่วงวัย จึงได้ออกแบบพื้นที่และโปรแกรมการออกกำลังกายที่รองรับทุกระดับ ตั้งแต่ผู้เริ่มต้นจนถึงนักออกกำลังกายประจำ ช่วยส่งเสริมแนวคิด “Longevity” หรือการมีสุขภาพดีอย่างยาวนาน
โดย กิจกรรมยอดนิยมสำหรับผู้สูงอายุ ได้แก่
• การออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอ เดินเบา ๆ หรือปั่นจักรยานเพื่อเสริมความแข็งแรงของหัวใจและระบบไหลเวียนโลหิต
• การฝึกกล้ามเนื้อ (Strength Training) ช่วยรักษามวลกล้ามเนื้อและความหนาแน่นของกระดูก ลดความเสี่ยงภาวะกล้ามเนื้อลดลงตามวัย (Sarcopenia)
• การฝึกสมดุลและสติ เช่น โยคะ หรือ Les Mills BODYBALANCE ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่น ทรงตัวได้ดีขึ้น และลดความเสี่ยงการหกล้ม
โดยเทรนเนอร์มืออาชีพของ Jetts พร้อมให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ทุกการออกกำลังกายปลอดภัย เหมาะสม และสอดคล้องกับความสามารถและเป้าหมายของแต่ละบุคคล
ชุมชนแห่งการขยับเคลื่อนไหวร่วมกัน Jetts Fitness ไม่ได้เป็นเพียงสถานที่ออกกำลังกาย แต่ได้กลายเป็น “พื้นที่ของชุมชน” ที่ผู้คนทุกวัยมาเคลื่อนไหวและเติมแรงบันดาลใจให้กันและกัน สำหรับผู้สูงอายุจำนวนมาก Jetts คือชุมชนใหม่ที่ช่วยคลายความเหงา เปิดโอกาสให้พบปะผู้คน และส่งเสริมสุขภาพกายและใจอย่างรอบด้าน
นางพรพรรณ เกตุวรรณโสภณ อายุ 72 ปี : สมาชิก Jetts Fitness สาขา เสนา เฟส เปิดใจว่า
“เมื่อก่อนคิดว่าฟิตเนสไม่ใช่ที่สำหรับคนวัยอย่างเรา แต่พอได้มาออกกำลัง ก็ทำให้ได้ทั้งความมั่นใจ ได้พลังงานดี ๆ และเพื่อนที่คอยให้กำลังใจทุกวัน ตอนนี้รู้สึกแข็งแรงกว่าเดิมมากค่ะ” นางภาวนา บุญรัตน์ อายุ 72 ปี : สมาชิก Jetts Fitness สาขา Amorini “การได้มายิมเพื่อออกกำลังกาย กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันและความสุขของฉัน ที่ Jettsเทรนเนอร์ดูแลดีมาก ทุกครั้งที่มาออกกำลังกายทำให้รู้สึกว่าการขยับตัวช่วยให้ทั้งร่างกายและหัวใจสดชื่นขึ้น”
ด้าน ไมค์ แลมบ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Jetts Fitness Asia เผยว่า “ที่ Jetts เราเชื่อว่าความฟิตไม่ใช่เรื่องของอายุ แต่เป็นเรื่องของทัศนคติ การได้เห็นผู้สูงอายุจำนวนมากเริ่มต้นก้าวแรกเพื่อสุขภาพ เป็นสิ่งที่สร้างแรงบันดาลใจอย่างแท้จริง เพราะความมั่นใจ พลัง และความแข็งแรง ไม่เคยมีขีดจำกัดของวัย Jetts Fitness เดินหน้าขยายสาขาและพัฒนาบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ที่หลากหลายของสมาชิกกว่า 56 สาขาทั่วประเทศ เปิดให้บริการ ตลอด 24 ชั่วโมง ช่วยให้ทุกคน ตั้งแต่วัยทำงานที่มีเวลาจำกัด ไปจนถึงผู้สูงอายุที่ตื่นเช้า สามารถออกกำลังกายตามจังหวะชีวิตของตัวเอง เพราะสุขภาพดีไม่ได้ขึ้นอยู่กับอายุ แต่เริ่มต้นจาก “การตัดสินใจที่จะเริ่ม”
และด้วยแนวคิด Longevity, Jetts Fitness พร้อมเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกเจเนอเรชันขยับ เคลื่อนไหว เชื่อมต่อ และแข็งแรงไปด้วยกัน