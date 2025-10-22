ฉลองเทศกาลลอยกระทง ในบรรยากาศของกรุงรัตนโกสินทร์ ณ โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ

ค่ำคืนวันลอยกระทงฉลองเทศกาลสำคัญในบรรยากาศของกรุงรัตนโกสินทร์ สัมผัสค่ำคืนอันน่าหลงใหลริมแม่น้ำเจ้าพระยา พร้อมกลิ่นอายของศิลปวัฒนธรรมไทย ดนตรี และอาหารรสเลิศ ณโรงแรมแมนดารินโอเรียนเต็ลกรุงเทพฯ
โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ ขอเชิญแขกผู้มีเกียรติร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลลอยกระทงริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ในวันพุธที่ 5 พฤศจิกายน 2568 ภายใต้แรงบันดาลใจจากความงดงามแห่ง กรุงรัตนโกสินทร์ เทศกาลลอยกระทงถือเป็นประเพณีเก่าแก่ที่สะท้อนความกตัญญูและการเริ่มต้นใหม่ ซึ่งผู้คนทั่วประเทศต่างพร้อมใจลอยกระทงประดับประดาอย่างวิจิตร ภายใต้แสงจันทร์เต็มดวง
สัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งเทศกาลที่ ห้องอาหาร ริเวอร์ไซด์ เทอเรซ (Riverside Terrace) กับทัศนียภาพอันตระการตาของแม่น้ำเจ้าพระยา เพลิดเพลินกับบุฟเฟต์อาหารนานาชาติ อาทิ หมูหันอบทั้งตัวพร้อมเครื่องเคียง กุ้งแม่น้ำเผา และเมนูคัดสรรพิเศษจากห้องอาหารชื่อดังของโรงแรม ทั้งอาหารญี่ปุ่นรสเลิศจาก ห้องอาหารคินูบายทาคากิ และอาหารอิตาเลียนจาก ห้องอาหารเชา เทอราซซ่า ที่ผสมผสานรสชาติอันหลากหลายเข้ากับบรรยากาศริมแม่น้ำอย่างลงตัว
บุฟเฟต์อาหารนานาชาติ ณ ห้องอาหาร ริเวอร์ไซด์ เทอเรซ
ผู้ใหญ่ 8,900 บาทถ้วน
เด็กอายุ 6– 12ปี 6,500 บาทถ้วน
ตั้งแต่เวลา 18.00 น.– 22.35น. แขกผู้ร่วมงานจะได้สัมผัสประสบการณ์อันทรงคุณค่าแห่งวัฒนธรรมไทยกับการลอยกระทง การแสดงหุ่นละครเล็กและนาฏศิลป์ไทย พร้อมคอนเสิร์ตจากนักร้องเสียงทรงพลัง “เพียว เอกพันธ์” ปิดท้ายค่ำคืนด้วยการแสดงพลุเหนือแม่น้ำเจ้าพระยาอันตระการตา และการประกวดนางและนายนพมาศ ที่สะท้อนความงดงามของประเพณีไทยอันเป็นเอกลักษณ์
แขกผู้มีเกียรติยังสามารถเลือกสัมผัสประสบการณ์การรับประทานอาหารระดับมิชลินสตาร์จากอีกสองห้องอาหารชั้นนำของโรงแรมไม่ว่าจะเป็น ห้องอาหารแอนน์-โซฟีพิกเลอนอร์มังดี (Anne-Sophie Pic at Le Normandie) กับเมนูอาหารเจ็ดคอร์สนำเสนอหอยเชลล์ฮอกไกโดทูน่าชูโทโร ล็อบสเตอร์จากแคว้นบริตทานี และขนมหวานมิลล์-เฟยล์ในธีมลอยกระทง หรือ ห้องอาหารอเล็กซ์ ดิลลิ่ง แอท ลอร์ดจิมส์ (Alex Dilling at Lord Jim’s) ที่รังสรรค์เซทเมนูสี่คอร์สอย่างประณีตด้วยคาเวียร์ออซีเอตร้า ปลาคอดดำ และบานานามิลล์-เฟยล์ ทุกห้องอาหารมอบโอกาสในการลิ้มรสอาหารท่ามกลางทัศนียภาพอันงดงามของ “แม่น้ำเจ้าพระยา” พร้อมชมการแสดงพลุสุดอลังการ
เซตดินเนอร์ 4 คอร์ส ณ ห้องอาหาร ห้องอาหารอเล็กซ์ ดิลลิ่ง แอท ลอร์ดจิมส์
ผู้ใหญ่และเด็ก ท่านละ 6,500 บาทถ้วน
เซตดินเนอร์ 7 คอร์ส ณ ห้องอาหาร แอนน์-โซฟี พิก เลอ นอร์มังดี
ผู้ใหญ่และเด็ก ท่านละ 18,000 บาทถ้วน
ห้องอาหารจีน เดอะ ไชน่า เฮ้าส์ บายเชฟเฟย (The China House by Chef Fei) ให้บริการเมนูอาหารจีนเมนู a la carte ตามปกติ และ ห้องอาหารคินูบายทาคากิ (Kinu by Takagi) นำเสนอเซตเมนูฤดูหนาวสุดพิเศษตามแบบฉบับญี่ปุ่น
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และสำรองที่นั่งสำหรับมื้อค่ำฉลองเทศกาลลอยกระทงได้ที่ โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ โทร. 0-2659-9000 หรือ อีเมล mobkk-restaurants@mohg.com เยี่ยมชมเว็บไซต์ได้ที่ www.mandarinoriental.com/bangkok
