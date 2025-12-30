xs
xsm
sm
md
lg

Onitsuka Tiger เผยน้ำหอม EDP 4 กลิ่น แรกของแบรนด์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



Onitsuka Tiger (โอนิซึกะ ไทเกอร์) วางจำหน่ายคอลเล็กชั่นน้ำหอม Eau de Parfum ของแบรนด์เป็นครั้งแรก ที่มาพร้อมกันถึง 4 กลิ่นหอมอันเป็นเอกลักษณ์ ภายใต้แนวคิด “Wearing Quiet Radiance” ซึ่งถ่ายทอดความงดงามของความแตกต่าง โดยแต่ละกลิ่นได้รับแรงบันดาลใจจากการผสมผสานอย่างลงตัวระหว่างมรดกทางวัฒนธรรมกับนวัตกรรมสมัยใหม่ งานฝีมืออันประณีตกับดีไซน์ร่วมสมัย ความมีชีวิตชีวาที่สดใสกับความเรียบเรียงอย่างเป็นระเบียบ ตลอดจนความพิถีพิถันในการเลือกใช้วัสดุ ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญที่สะท้อนจิตวิญญาณของ Onitsuka Tiger


น้ำหอมทั้ง 4 กลิ่นได้รับการรังสรรค์โดยผู้เชี่ยวชาญ มาร์ค บักซ์ตัน (Mark Buxton) นักปรุงน้ำหอมชื่อดังระดับโลก ผู้มีประสบการณ์ยาวนานและเปี่ยมด้วยความหลงใหลในศิลปะแห่งกลิ่นหอม ผลงานของเขาโดดเด่นด้วยสไตล์อันเป็นเอกลักษณ์ที่ผสมผสานความเรียบง่ายอันลึกซึ้งเข้ากับความหรูหราอย่างลงตัว เติมเต็มด้วยเสน่ห์แบบอังกฤษและฝีมือปรุงน้ำหอมชั้นยอดตามขนบฝรั่งเศส กลิ่นหอมของเขามักสะท้อนความกล้า ความแหวกแนว และพลังที่เหนือความคาดหมาย โดยน้ำหอมทั้ง 4 กลิ่น ได้แก่ ONITSUKA TIGER ONE, ONITSUKA TIGER TWO, ONITSUKA TIGER THREE และ ONITSUKA TIGER FOUR ต่างถ่ายทอดแนวคิดแห่งความแตกต่างที่แบรนด์ให้ความสำคัญ พร้อมปลุกสัมผัสของความสงบนิ่งจากภายใน ขณะเดียวกันก็เปล่งประกายอย่างทรงพลัง


นอกจากนั้นทุกกระบวนการผลิต ตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบ การสกัด การผสมกลิ่น ไปจนถึงการบรรจุขวด ล้วนเกิดขึ้นที่เมือง กราสส์ (Grasse) แคว้นโพรวองซ์ ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งเป็นเมืองหลวงแห่งโลกน้ำหอม ภายใต้แสงแดดของฝรั่งเศสตอนใต้ โดยช่างฝีมือผู้เชี่ยวชาญได้รังสรรค์น้ำหอมแต่ละหยดอย่างพิถีพิถัน พร้อมรักษามาตรฐานและประเพณีการปรุงน้ำหอมที่สืบทอดมายาวนานตั้งแต่ปลายศตวรรษที่ 18 น้ำหอมทั้ง 4 กลิ่นบรรจุในขวดแก้วสีเหลืองสด สะท้อนสีซิกเนเจอร์ของ Onitsuka Tiger พร้อมดีไซน์ที่เล่นแสงและเงาอย่างมีศิลปะ เสริมความโดดเด่นด้วยโลโก้ Onitsuka Tiger


ONITSUKA TIGER ONE
"เปล่งประกายทุกมิติ และความสง่างามที่สะท้อนออกมาจากภายใน”

กลิ่นหอมเขียวขจีผสานเปปเปอร์มินต์เผยความสดชื่นอย่างชัดเจน เลมอนและส้มแมนดารินเติมสัมผัสละมุนที่นุ่มนวล ตามด้วยกลิ่นดอกไม้ขาวและมะลิค่อยๆ ผลิบานอย่างอ่อนโยน ก่อนเผยความลึกซึ้งด้วยกลิ่นพิมเสน หนัง และ ไกวแอค วูด ที่ทิ้งอารมณ์หรูหราในทุกมิติ

Scent Pyramid
• TOP: กลิ่นเขียวขจี, น้ำมันเลมอน, ส้มแมนดารินเขียว, น้ำมันเปปเปอร์มินต์
• HEART: น้ำมันกำยาน, ดอกไม้ขาว, มะลิแซมแบค แอ็บโซลูต, น้ำมันดาวานา, น้ำมันโรสแมรี่
• BASE: หญ้าแฝก, ไม้จันทน์, มัสก์, น้ำมันพิมเสน, แอมบรอกซ์, น้ำมันซีดาร์วูด, แล็บดานัมแอ็บโซลูต, กลิ่นหนัง, ไม้ไกวแอค


ONITSUKA TIGER TWO
“ความชัดเจนที่แฝงความลึกลับ พร้อมสัมผัสอ่อนโยนที่อยู่เคียงข้าง”

กลิ่นมะกรูดและเลมอนที่ล่องลอยอย่างโปร่งเบาราวกับแสงสว่าง เจอราเนียมและกำยานลอยอย่างแผ่วเบาในอากาศ แป้ง มัสก์และไม้จันทน์โอบอุ้มผิวอย่างอ่อนโยน ทิ้งความสงบละมุนที่ยังคงอยู่

Scent Pyramid
• TOP: กลิ่นเขียวขจี, น้ำมันเลมอน, น้ำมันมะกรูด, ไม้หอมและอำพัน
• HEART: น้ำมันเจอราเนียม, น้ำมันกำยาน
• BASE: กลิ่นแป้ง, มัสก์, ไม้จันทน์


ONITSUKA TIGER THREE
“กลิ่นหอมอุ่นลุ่มลึก เปี่ยมด้วยมิติแห่งสัมผัส”

กลิ่นส้มและความเผ็ดร้อนของแองเจลิกาช่วยเพิ่มความรู้สึกอบอุ่น ขณะที่ไวโอเล็ตและกลิ่นทะเลกระจายตัวอย่างอ่อนโยน ท่ามกลางป่าที่เงียบสงบ กลิ่นควันและเครื่องเทศเผยตัวอย่างแผ่วเบา ทิ้งไออุ่นจากผืนดินที่แผ่ซ่านอยู่ในอากาศ

Scent Pyramid
• TOP: น้ำมันส้ม, น้ำมันมะกรูด, น้ำมันรากแองเจลิกา, สารสกัดกุหลาบเบอร์รี่CO₂
• HEART: ไวโอเล็ต, น้ำมันกระวาน, กุหลาบ, กลิ่นทะเล
• BASE: น้ำมันสนไซเพรส, น้ำมันแพทชูลี่, ไม้จันทน์, มัสก์, น้ำมันซีดาร์, แอมบ็อกซ์, อัลมอนด์


ONITSUKA TIGER FOUR
“จากความสดชื่น สู่ปลายทางที่เย้ายวนและเผ็ดร้อน”

กลิ่นหอมของเปปเปอร์มินต์และมะกรูดเพิ่มความหอมสดชื่น แอ๊บซินธ์ และลูกจันทน์เทศเติมความคมชัดอย่างมีสไตล์ เมื่อกลิ่นแปรเปลี่ยน วานิลลาและหญ้าแฝกเพิ่มความลึกซึ้ง ในขณะที่ความใสสะอาดของซิตรัสทิ้งความประทับใจที่สุขุมและชาญฉลาด

Scent Pyramid
• TOP: น้ำมันสกัดเลมอน, น้ำมันมะกรูด, น้ำมันเปปเปอร์มินท์
• HEART: น้ำมันกำยาน, น้ำมันลูกจันทน์เทศ, น้ำมันแอ๊บซินธ์
• BASE: น้ำมันสนไซเพรส, น้ำมันไม้จันทน์, หญ้าแฝก, มัสก์, ไม้ซีดาร์, วานิลลา


ONITSUKA TIGER ONE, ONITSUKA TIGER TWO, ONITSUKA TIGER THREE และ ONITSUKA TIGER FOUR วางจำหน่ายในขนาด 100 ml. ราคา 5,200 บาท เฉพาะที่ร้าน โอนิซึกะ ไทเกอร์ โกลบอลแฟล็กชิพสโตร์ สยามสแควร์วัน และ สาขาไอคอน สยาม









Onitsuka Tiger เผยน้ำหอม EDP 4 กลิ่น แรกของแบรนด์
Onitsuka Tiger เผยน้ำหอม EDP 4 กลิ่น แรกของแบรนด์
Onitsuka Tiger เผยน้ำหอม EDP 4 กลิ่น แรกของแบรนด์
Onitsuka Tiger เผยน้ำหอม EDP 4 กลิ่น แรกของแบรนด์
Onitsuka Tiger เผยน้ำหอม EDP 4 กลิ่น แรกของแบรนด์
+7
กำลังโหลดความคิดเห็น