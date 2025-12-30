Onitsuka Tiger เผยน้ำหอม EDP 4 กลิ่น แรกของแบรนด์

Onitsuka Tiger (โอนิซึกะ ไทเกอร์) วางจำหน่ายคอลเล็กชั่นน้ำหอม Eau de Parfum ของแบรนด์เป็นครั้งแรก ที่มาพร้อมกันถึง 4 กลิ่นหอมอันเป็นเอกลักษณ์ ภายใต้แนวคิด “Wearing Quiet Radiance” ซึ่งถ่ายทอดความงดงามของความแตกต่าง โดยแต่ละกลิ่นได้รับแรงบันดาลใจจากการผสมผสานอย่างลงตัวระหว่างมรดกทางวัฒนธรรมกับนวัตกรรมสมัยใหม่ งานฝีมืออันประณีตกับดีไซน์ร่วมสมัย ความมีชีวิตชีวาที่สดใสกับความเรียบเรียงอย่างเป็นระเบียบ ตลอดจนความพิถีพิถันในการเลือกใช้วัสดุ ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญที่สะท้อนจิตวิญญาณของ Onitsuka Tiger
น้ำหอมทั้ง 4 กลิ่นได้รับการรังสรรค์โดยผู้เชี่ยวชาญ มาร์ค บักซ์ตัน (Mark Buxton) นักปรุงน้ำหอมชื่อดังระดับโลก ผู้มีประสบการณ์ยาวนานและเปี่ยมด้วยความหลงใหลในศิลปะแห่งกลิ่นหอม ผลงานของเขาโดดเด่นด้วยสไตล์อันเป็นเอกลักษณ์ที่ผสมผสานความเรียบง่ายอันลึกซึ้งเข้ากับความหรูหราอย่างลงตัว เติมเต็มด้วยเสน่ห์แบบอังกฤษและฝีมือปรุงน้ำหอมชั้นยอดตามขนบฝรั่งเศส กลิ่นหอมของเขามักสะท้อนความกล้า ความแหวกแนว และพลังที่เหนือความคาดหมาย โดยน้ำหอมทั้ง 4 กลิ่น ได้แก่ ONITSUKA TIGER ONE, ONITSUKA TIGER TWO, ONITSUKA TIGER THREE และ ONITSUKA TIGER FOUR ต่างถ่ายทอดแนวคิดแห่งความแตกต่างที่แบรนด์ให้ความสำคัญ พร้อมปลุกสัมผัสของความสงบนิ่งจากภายใน ขณะเดียวกันก็เปล่งประกายอย่างทรงพลัง
นอกจากนั้นทุกกระบวนการผลิต ตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบ การสกัด การผสมกลิ่น ไปจนถึงการบรรจุขวด ล้วนเกิดขึ้นที่เมือง กราสส์ (Grasse) แคว้นโพรวองซ์ ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งเป็นเมืองหลวงแห่งโลกน้ำหอม ภายใต้แสงแดดของฝรั่งเศสตอนใต้ โดยช่างฝีมือผู้เชี่ยวชาญได้รังสรรค์น้ำหอมแต่ละหยดอย่างพิถีพิถัน พร้อมรักษามาตรฐานและประเพณีการปรุงน้ำหอมที่สืบทอดมายาวนานตั้งแต่ปลายศตวรรษที่ 18 น้ำหอมทั้ง 4 กลิ่นบรรจุในขวดแก้วสีเหลืองสด สะท้อนสีซิกเนเจอร์ของ Onitsuka Tiger พร้อมดีไซน์ที่เล่นแสงและเงาอย่างมีศิลปะ เสริมความโดดเด่นด้วยโลโก้ Onitsuka Tiger
ONITSUKA TIGER ONE
"เปล่งประกายทุกมิติ และความสง่างามที่สะท้อนออกมาจากภายใน”
กลิ่นหอมเขียวขจีผสานเปปเปอร์มินต์เผยความสดชื่นอย่างชัดเจน เลมอนและส้มแมนดารินเติมสัมผัสละมุนที่นุ่มนวล ตามด้วยกลิ่นดอกไม้ขาวและมะลิค่อยๆ ผลิบานอย่างอ่อนโยน ก่อนเผยความลึกซึ้งด้วยกลิ่นพิมเสน หนัง และ ไกวแอค วูด ที่ทิ้งอารมณ์หรูหราในทุกมิติ
Scent Pyramid
• TOP: กลิ่นเขียวขจี, น้ำมันเลมอน, ส้มแมนดารินเขียว, น้ำมันเปปเปอร์มินต์
• HEART: น้ำมันกำยาน, ดอกไม้ขาว, มะลิแซมแบค แอ็บโซลูต, น้ำมันดาวานา, น้ำมันโรสแมรี่
• BASE: หญ้าแฝก, ไม้จันทน์, มัสก์, น้ำมันพิมเสน, แอมบรอกซ์, น้ำมันซีดาร์วูด, แล็บดานัมแอ็บโซลูต, กลิ่นหนัง, ไม้ไกวแอค
ONITSUKA TIGER TWO
“ความชัดเจนที่แฝงความลึกลับ พร้อมสัมผัสอ่อนโยนที่อยู่เคียงข้าง”
กลิ่นมะกรูดและเลมอนที่ล่องลอยอย่างโปร่งเบาราวกับแสงสว่าง เจอราเนียมและกำยานลอยอย่างแผ่วเบาในอากาศ แป้ง มัสก์และไม้จันทน์โอบอุ้มผิวอย่างอ่อนโยน ทิ้งความสงบละมุนที่ยังคงอยู่
Scent Pyramid
• TOP: กลิ่นเขียวขจี, น้ำมันเลมอน, น้ำมันมะกรูด, ไม้หอมและอำพัน
• HEART: น้ำมันเจอราเนียม, น้ำมันกำยาน
• BASE: กลิ่นแป้ง, มัสก์, ไม้จันทน์
ONITSUKA TIGER THREE
“กลิ่นหอมอุ่นลุ่มลึก เปี่ยมด้วยมิติแห่งสัมผัส”
กลิ่นส้มและความเผ็ดร้อนของแองเจลิกาช่วยเพิ่มความรู้สึกอบอุ่น ขณะที่ไวโอเล็ตและกลิ่นทะเลกระจายตัวอย่างอ่อนโยน ท่ามกลางป่าที่เงียบสงบ กลิ่นควันและเครื่องเทศเผยตัวอย่างแผ่วเบา ทิ้งไออุ่นจากผืนดินที่แผ่ซ่านอยู่ในอากาศ
Scent Pyramid
• TOP: น้ำมันส้ม, น้ำมันมะกรูด, น้ำมันรากแองเจลิกา, สารสกัดกุหลาบเบอร์รี่CO₂
• HEART: ไวโอเล็ต, น้ำมันกระวาน, กุหลาบ, กลิ่นทะเล
• BASE: น้ำมันสนไซเพรส, น้ำมันแพทชูลี่, ไม้จันทน์, มัสก์, น้ำมันซีดาร์, แอมบ็อกซ์, อัลมอนด์
ONITSUKA TIGER FOUR
“จากความสดชื่น สู่ปลายทางที่เย้ายวนและเผ็ดร้อน”
กลิ่นหอมของเปปเปอร์มินต์และมะกรูดเพิ่มความหอมสดชื่น แอ๊บซินธ์ และลูกจันทน์เทศเติมความคมชัดอย่างมีสไตล์ เมื่อกลิ่นแปรเปลี่ยน วานิลลาและหญ้าแฝกเพิ่มความลึกซึ้ง ในขณะที่ความใสสะอาดของซิตรัสทิ้งความประทับใจที่สุขุมและชาญฉลาด
Scent Pyramid
• TOP: น้ำมันสกัดเลมอน, น้ำมันมะกรูด, น้ำมันเปปเปอร์มินท์
• HEART: น้ำมันกำยาน, น้ำมันลูกจันทน์เทศ, น้ำมันแอ๊บซินธ์
• BASE: น้ำมันสนไซเพรส, น้ำมันไม้จันทน์, หญ้าแฝก, มัสก์, ไม้ซีดาร์, วานิลลา
ONITSUKA TIGER ONE, ONITSUKA TIGER TWO, ONITSUKA TIGER THREE และ ONITSUKA TIGER FOUR วางจำหน่ายในขนาด 100 ml. ราคา 5,200 บาท เฉพาะที่ร้าน โอนิซึกะ ไทเกอร์ โกลบอลแฟล็กชิพสโตร์ สยามสแควร์วัน และ สาขาไอคอน สยาม