ซน ฮึง มิน ถ่ายทอดจิตวิญญาณของ POLO 67 EDP

Ralph Lauren Fragrances เปิดตัวภาพยนตร์แคมเปญใหม่ของ Polo 67 Eau de Parfum นำแสดงโดยแบรนด์แอมบาสเดอร์ประจำภูมิภาค ซน ฮึง-มิน ถ่ายทอดเรื่องราวของความฝันทั้งในช่วงเวลาที่เคลื่อนไหว และช่วงเวลาที่นิ่งสงบ
ด้วยการเล่าเรื่องที่สลับระหว่างเสียงเชียร์อันกึกก้องในสนาม และช่วงเวลาสงบนอกสนาม ซนสะท้อนความจริงที่ว่า ความฝันไม่ได้ถือกำเนิดขึ้นเพียงแค่ในแสงไฟสปอร์ตไลท์ แต่ยังเติบโตขึ้นในช่วงเวลาสงบ ที่เต็มไปด้วยสมาธิ ความมุ่งมั่น และวิสัยทัศน์
Polo 67 Eau de Parfum ถ่ายทอดความสมดุลนี้ได้อย่างลงตัว ด้วยความสดชื่นของซิตรัสและสมุนไพร ผสานกับความลุ่มลึกของหญ้าแฝก สร้างสรรค์เป็นน้ำหอมสำหรับผู้ที่กล้าสร้างและออกแบบความฝันของตนเอง ทั้งในและนอกสนาม
Polo 67 Eau de Parfum คือนิยามแห่งความมุ่งมั่น สำหรับผู้ชายที่ไม่หยุดไล่ตามความหลงใหลของตนเอง กลิ่นหอมหวานฉ่ำของสับปะรด ผสานกับความอบอุ่นลุ่มลึกของไม้ซีดาร์และเรซินเบนโซอิน ก่อให้เกิดความเข้มข้นที่น่าหลงใหลและติดทนนาน มากกว่าน้ำหอม…นี่คือถ้อยแถลงแห่งตัวตน: Design your dreams