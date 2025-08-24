xs
xsm
sm
md
lg

ซน ฮึง มิน ถ่ายทอดจิตวิญญาณของ POLO 67 EDP

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



Ralph Lauren Fragrances เปิดตัวภาพยนตร์แคมเปญใหม่ของ Polo 67 Eau de Parfum นำแสดงโดยแบรนด์แอมบาสเดอร์ประจำภูมิภาค ซน ฮึง-มิน ถ่ายทอดเรื่องราวของความฝันทั้งในช่วงเวลาที่เคลื่อนไหว และช่วงเวลาที่นิ่งสงบ


ด้วยการเล่าเรื่องที่สลับระหว่างเสียงเชียร์อันกึกก้องในสนาม และช่วงเวลาสงบนอกสนาม ซนสะท้อนความจริงที่ว่า ความฝันไม่ได้ถือกำเนิดขึ้นเพียงแค่ในแสงไฟสปอร์ตไลท์ แต่ยังเติบโตขึ้นในช่วงเวลาสงบ ที่เต็มไปด้วยสมาธิ ความมุ่งมั่น และวิสัยทัศน์


Polo 67 Eau de Parfum ถ่ายทอดความสมดุลนี้ได้อย่างลงตัว ด้วยความสดชื่นของซิตรัสและสมุนไพร ผสานกับความลุ่มลึกของหญ้าแฝก สร้างสรรค์เป็นน้ำหอมสำหรับผู้ที่กล้าสร้างและออกแบบความฝันของตนเอง ทั้งในและนอกสนาม


Polo 67 Eau de Parfum คือนิยามแห่งความมุ่งมั่น สำหรับผู้ชายที่ไม่หยุดไล่ตามความหลงใหลของตนเอง กลิ่นหอมหวานฉ่ำของสับปะรด ผสานกับความอบอุ่นลุ่มลึกของไม้ซีดาร์และเรซินเบนโซอิน ก่อให้เกิดความเข้มข้นที่น่าหลงใหลและติดทนนาน มากกว่าน้ำหอม…นี่คือถ้อยแถลงแห่งตัวตน: Design your dreams









ซน ฮึง มิน ถ่ายทอดจิตวิญญาณของ POLO 67 EDP
ซน ฮึง มิน ถ่ายทอดจิตวิญญาณของ POLO 67 EDP
ซน ฮึง มิน ถ่ายทอดจิตวิญญาณของ POLO 67 EDP
ซน ฮึง มิน ถ่ายทอดจิตวิญญาณของ POLO 67 EDP
ซน ฮึง มิน ถ่ายทอดจิตวิญญาณของ POLO 67 EDP
+3
กำลังโหลดความคิดเห็น